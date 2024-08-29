Запрет поставок китайских дронов с 1 сентября вызовет дефицит в ВСУ, — Мадяр

С 1 сентября 2024 года Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним. Роберт «Мадяр» Бровди, командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем (ОПУБАС), бьет тревогу.
В Facebook наиболее известный «дроновод» ВСУ советует приготовиться «к новому испытанию». Мадяр ожидает больший дефицит, чем с западными боеприпасами — по крайней мере, их периодически добавляют. Роберт Бровди видит в ограничении Китая попытку «усадить» Украину за переговоры с Россией на невыгодных условиях.
«Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Разных «мастей».
В июле китайское правительство объявило об ограничении вывоза из страны ряда товаров, которые имеют отношение к БПЛА. По мнению Бровди, важное событие, которое ощутимо влияет на ход войны, получило недостаточно внимания в Украине из-за плохой осведомленности с китайскими делами. Он утверждает, что ограничение негативно повлияет на многих украинских производителей.
«Хотя разработки едва ли не лучшие в мире, но все на импортных китайских компонентах собираются в готовые изделия».
Командир ОПУБАС приводит перечень товаров и компонентов, которые будут ограничены. Он взят из сообщения одного из китайских перевозчиков.
- Карбоновая рама для квадрокоптера
- Карбоновый луч для квадрокоптера для квадрокоптера
- Квадрокоптер
- Мотор для квадрокоптера
- Набор компонентов для квадрокоптера
- Набор рам для квадрокоптеров
- Навигационная камера для квадрокоптера
- Полетный контроллер для квадрокоптера
- Посадочные шасси для квадрокоптера
- Пропеллер для квадрокоптера
- Рама для квадрокоптера
- Усилитель сигнала для пульта квадрокоптера для усиления сигнала
- Цифровая система передачи данных для квадрокоптера
- Детектор цифровой радиокоммуникации
- Радиосистема
- Радиостанция
- Рация портативная
- Система передачи видеосигнала по радиоканалу
- РЭБ системы
О серьезности изменений говорит и тон сообщения Мадяра, со многими нецензурными выражениями. Он говорит о постепенном (из-за накопления запасов) характере изменений, сравнивая их со стадиями рака.
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Источник: Facebook
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