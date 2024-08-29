Запрет поставок китайских дронов с 1 сентября вызовет дефицит в ВСУ, — Мадяр

С 1 сентября 2024 года Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним. Роберт «Мадяр» Бровди, командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем (ОПУБАС), бьет тревогу.

В Facebook наиболее известный «дроновод» ВСУ советует приготовиться «к новому испытанию». Мадяр ожидает больший дефицит, чем с западными боеприпасами — по крайней мере, их периодически добавляют. Роберт Бровди видит в ограничении Китая попытку «усадить» Украину за переговоры с Россией на невыгодных условиях.

«Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Разных «мастей».

В июле китайское правительство объявило об ограничении вывоза из страны ряда товаров, которые имеют отношение к БПЛА. По мнению Бровди, важное событие, которое ощутимо влияет на ход войны, получило недостаточно внимания в Украине из-за плохой осведомленности с китайскими делами. Он утверждает, что ограничение негативно повлияет на многих украинских производителей.

«Хотя разработки едва ли не лучшие в мире, но все на импортных китайских компонентах собираются в готовые изделия».

Командир ОПУБАС приводит перечень товаров и компонентов, которые будут ограничены. Он взят из сообщения одного из китайских перевозчиков.

Карбоновая рама для квадрокоптера

Карбоновый луч для квадрокоптера для квадрокоптера

Квадрокоптер

Мотор для квадрокоптера

Набор компонентов для квадрокоптера

Набор рам для квадрокоптеров

Навигационная камера для квадрокоптера

Полетный контроллер для квадрокоптера

Посадочные шасси для квадрокоптера

Пропеллер для квадрокоптера

Рама для квадрокоптера

Усилитель сигнала для пульта квадрокоптера для усиления сигнала

Цифровая система передачи данных для квадрокоптера

Детектор цифровой радиокоммуникации

Радиосистема

Радиостанция

Рация портативная

Система передачи видеосигнала по радиоканалу

РЭБ системы

О серьезности изменений говорит и тон сообщения Мадяра, со многими нецензурными выражениями. Он говорит о постепенном (из-за накопления запасов) характере изменений, сравнивая их со стадиями рака.

Онлайн-курс "Системний геймдизайнер" від Skvot. Створювати ігрові механіки, розробляти складні левели, формувати ігровий досвід, який занурює в сюжет і не відпускає, — вчимося за 4 місяці з нуля, на досвіді геймдизайнера з 8-річним досвідом. . Про курс

Источник: Facebook

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.