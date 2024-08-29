Новости Military Tech 29.08.2024 в 14:36 comment views icon

Запрет поставок китайских дронов с 1 сентября вызовет дефицит в ВСУ, — Мадяр

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Запрет поставок китайских дронов с 1 сентября вызовет дефицит в ВСУ, — Мадяр

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

С 1 сентября 2024 года Китай вводит ограничения на экспорт дронов и комплектующих к ним. Роберт «Мадяр» Бровди, командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем (ОПУБАС), бьет тревогу.

В Facebook наиболее известный «дроновод» ВСУ советует приготовиться «к новому испытанию». Мадяр ожидает больший дефицит, чем с западными боеприпасами — по крайней мере, их периодически добавляют. Роберт Бровди видит в ограничении Китая попытку «усадить» Украину за переговоры с Россией на невыгодных условиях.

«Будет дорого и мало. Ну и пару десятков новых миллионеров появится. Разных «мастей».

В июле китайское правительство объявило об ограничении вывоза из страны ряда товаров, которые имеют отношение к БПЛА. По мнению Бровди, важное событие, которое ощутимо влияет на ход войны, получило недостаточно внимания в Украине из-за плохой осведомленности с китайскими делами. Он утверждает, что ограничение негативно повлияет на многих украинских производителей.

«Хотя разработки едва ли не лучшие в мире, но все на импортных китайских компонентах собираются в готовые изделия».

Командир ОПУБАС приводит перечень товаров и компонентов, которые будут ограничены. Он взят из сообщения одного из китайских перевозчиков.

  • Карбоновая рама для квадрокоптера
  • Карбоновый луч для квадрокоптера для квадрокоптера
  • Квадрокоптер
  • Мотор для квадрокоптера
  • Набор компонентов для квадрокоптера
  • Набор рам для квадрокоптеров
  • Навигационная камера для квадрокоптера
  • Полетный контроллер для квадрокоптера
  • Посадочные шасси для квадрокоптера
  • Пропеллер для квадрокоптера
  • Рама для квадрокоптера
  • Усилитель сигнала для пульта квадрокоптера для усиления сигнала
  • Цифровая система передачи данных для квадрокоптера
  • Детектор цифровой радиокоммуникации
  • Радиосистема
  • Радиостанция
  • Рация портативная
  • Система передачи видеосигнала по радиоканалу
  • РЭБ системы

О серьезности изменений говорит и тон сообщения Мадяра, со многими нецензурными выражениями. Он говорит о постепенном (из-за накопления запасов) характере изменений, сравнивая их со стадиями рака.

Китайские аналоги БПЛА MQ-9 Reaper ехали к сообщникам россии в Ливии — замаскированные под ветряные турбины части изъяли итальянцы

Онлайн-курс "Системний геймдизайнер" від Skvot.
Створювати ігрові механіки, розробляти складні левели, формувати ігровий досвід, який занурює в сюжет і не відпускає, — вчимося за 4 місяці з нуля, на досвіді геймдизайнера з 8-річним досвідом. .
Про курс

Источник: Facebook

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить