Китайские аналоги БПЛА MQ-9 Reaper ехали к сообщникам россии в Ливии — замаскированные под ветряные турбины части изъяли итальянцы

Итальянские таможенники изъяли части двух боевых беспилотников, аналогичных американскому MQ-9 Reaper, замаскированных под ветряные турбины в контейнерах, которые направлялись из Китая в Ливию. Официальные органы перехватили шесть контейнеров в порту Джоя-Тауро, обозначенных как части для ветряных генераторов. На самом деле в них содержались фюзеляжи и крылья военных беспилотников, говорится в заявлении Финансовой полиции, которая патрулирует воды Италии и предотвращает контрабанду.

Следователи говорят, что детали беспилотника были спрятаны среди материалов, похожих на лопасти вентилятора ветровой турбины, «с целью сокрытия от проверок». По данным Финансовой полиции, транспортируемые дроны имеют вес более 3 т, длину более 10 м и размах крыльев более 20 м.

Footage of Italian authorities intercepting components of two Chinese Wing Loong II UAVs disguised as wind turbines that were heading to Libya. https://t.co/ALY7IBwRaA pic.twitter.com/WeKoW0i7Rs

— Clash Report (@clashreport) July 3, 2024