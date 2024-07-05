Китайские аналоги БПЛА MQ-9 Reaper ехали к сообщникам россии в Ливии — замаскированные под ветряные турбины части изъяли итальянцы

Итальянские таможенники изъяли части двух боевых беспилотников, аналогичных американскому MQ-9 Reaper, замаскированных под ветряные турбины в контейнерах, которые направлялись из Китая в Ливию. Официальные органы перехватили шесть контейнеров в порту Джоя-Тауро, обозначенных как части для ветряных генераторов. На самом деле в них содержались фюзеляжи и крылья военных беспилотников, говорится в заявлении Финансовой полиции, которая патрулирует воды Италии и предотвращает контрабанду.

Следователи говорят, что детали беспилотника были спрятаны среди материалов, похожих на лопасти вентилятора ветровой турбины, «с целью сокрытия от проверок». По данным Финансовой полиции, транспортируемые дроны имеют вес более 3 т, длину более 10 м и размах крыльев более 20 м.

Footage of Italian authorities intercepting components of two Chinese Wing Loong II UAVs disguised as wind turbines that were heading to Libya. https://t.co/ALY7IBwRaA pic.twitter.com/WeKoW0i7Rs — Clash Report (@clashreport) July 3, 2024

Британский The Times сообщает, что итальянские власти действовали на основе данных разведки США. Издание отмечает, что 18 июня на судне MSC Arina было изъято три контейнера, таможенники ожидают прибытия еще трех на выходных на MSC Apolline. Речь идет о БПЛА Wing Loong, которые направлялись в Бенгази, к ливийскому генералу Халифе Хафтару. Поставка включает две станции управления дронами.

Технические характеристики беспилотников совпадают с моделью Wing Loong-2. Этот БПЛА часто сравнивают с американским MQ-9 Reaper. Хотя его максимальная скорость и высота полета уступают дрону.

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Характеристики Wing Loong-2

Длина — 11 м

Размах крыльев 20,5 м

Высота — 4,1 м

Максимальный взлетный вес — 4200 кг

Максимальная скорость — 370 км/ч (200 узлов)

Крейсерская скорость — 200 км/ч (110 узлов)

Скорость взлета — 150 км/ч (81 узел)

Время полета — 32 часа

Максимальная высота — 9 900 м

Нагрузка — до 480 кг

Беспилотник может быть вооружен бомбами FT-10, FT-9, FT-7, GB7, GB4 и ракетами BRM1, AKD-10, BA-7. Он оснащен радарами «воздух-земля», системой GPS, электрооптическим блоком камер дневного света и инфракрасных датчиков. Wing Loong-2 способен поддерживать связь на расстоянии до 1000 км.

Когда Wing Loong-2 был представлен в 2017 году, государственные СМИ Китая писали, что Пекин был первым, кто сравнялся с США в «новом поколении широкомасштабных интегрированных БПЛА для разведки и удара». Неизвестно, было ли правительство Китая причастно к поставке.

Итальянские власти не сообщили, содержала ли контрабандная партия боеприпасы для беспилотников. Отмечается, что этот конфискат, вероятно, нарушает давнее эмбарго ООН на поставки оружия в и из Ливии.

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Фракция генерала Хафтара, «Ливийская национальная армия», базируется на востоке Ливии и пыталась свергнуть международно признанное правительство страны в 2020 году. Бывший офицер из администрации Муаммара Каддафи также наладил тесные связи с россией. Государство-агрессор пообещало поддержать его армию, если он распространит контроль на большую часть Ливии.

Ранее ООН обнаружила, что в 2019 году беспилотник Wing Loong-2, вероятно, уже использовался силами Хафтара для нападения на пригород Триполи. Беспилотники Wing Loong-2, вероятно, были поставлены Объединенными Арабскими Эмиратами, которые уже давно обвиняют в поддержке Хафтара. Также в апреле в Канаде двум ливийцам предъявили обвинения в сговоре с целью продажи беспилотников китайского производства Ливии в обмен на нефть в период с 2018 по 2021 год.

Источник: Business Insider, Wikipedia

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