Новости Технологии 08.07.2024 в 20:05 comment views icon

«Заверните два»: Huawei создает 10-дюймовый телефон, складывающийся втрое

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Заверните два»: Huawei создает 10-дюймовый телефон, складывающийся втрое

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Уже некоторое время циркулируют слухи, что Huawei работает над телефоном, который имеет три части и складывается в двух местах — фактически втрое. Теперь инсайдеры Digital Chat Station и Ice Universe поделились свежими подробностями об этом устройстве.

«Загорніть два»: Huawei створює 10-дюймовий телефон, що складається втричі

Digital Chat Station в заметке на Weibo указывает, что телефон Huawei, который складывается втрое (якобы первый в мире) имеет инновационный дизайн — «внутреннее складывание + внешнее складывание» с двойной петлей. Такая конструкция не позволит полностью сложить телефон внутрь или наружу. Общий размер экрана оценивается примерно в 10 дюймов. Также на этом устройстве может быть хорошо контролируемая складка — это главная проблема складных устройств.

В сообщении также говорится, что телефон имеет «передовые новые технологии» и упоминается об отсутствии «конкурентов». Это смелое заявление, учитывая доминирование Samsung на рынке складных устройств.

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В то же время Ice Universe подтверждает это утверждение и говорит, что Huawei станет первым, кто выпустит телефон, который складывается втрое. Инсайдер специально указывает Samsung, предполагая, что ее технология «далеко отстала», и компания все еще борется с базовыми складными конструкциями.

«Одним из обязательных условий для тройного складывания является то, что оно должно быть достаточно тонким, и это сильная сторона Huawei», — говорит Ice Universe и добавляет: «Это также слабая сторона Samsung».

Huawei уже давно работает над телефоном, который складывается втрое. Компания начала подавать заявки на патенты на эту технологию еще в 2021 году, а в 2022 появились новые заявки. Другой патент, поданный в феврале 2023 года, демонстрирует телефон, который складывается втрое, с двумя петлями и гибким экраном, который складывается наружу — как тот, о котором упоминает Digital Chat Station.

Источник: gizmochina

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