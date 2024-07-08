«Заверните два»: Huawei создает 10-дюймовый телефон, складывающийся втрое

Уже некоторое время циркулируют слухи, что Huawei работает над телефоном, который имеет три части и складывается в двух местах — фактически втрое. Теперь инсайдеры Digital Chat Station и Ice Universe поделились свежими подробностями об этом устройстве.

Digital Chat Station в заметке на Weibo указывает, что телефон Huawei, который складывается втрое (якобы первый в мире) имеет инновационный дизайн — «внутреннее складывание + внешнее складывание» с двойной петлей. Такая конструкция не позволит полностью сложить телефон внутрь или наружу. Общий размер экрана оценивается примерно в 10 дюймов. Также на этом устройстве может быть хорошо контролируемая складка — это главная проблема складных устройств.

В сообщении также говорится, что телефон имеет «передовые новые технологии» и упоминается об отсутствии «конкурентов». Это смелое заявление, учитывая доминирование Samsung на рынке складных устройств.

One of the prerequisites for triple folding is that it must be thin enough, which is Huawei's strength. This is also the weakness of Samsung. After several years of complacency and continuous laziness, when Samsung wakes up again, the world has changed. When its market share was… — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 8, 2024

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В то же время Ice Universe подтверждает это утверждение и говорит, что Huawei станет первым, кто выпустит телефон, который складывается втрое. Инсайдер специально указывает Samsung, предполагая, что ее технология «далеко отстала», и компания все еще борется с базовыми складными конструкциями.

«Одним из обязательных условий для тройного складывания является то, что оно должно быть достаточно тонким, и это сильная сторона Huawei», — говорит Ice Universe и добавляет: «Это также слабая сторона Samsung».

Huawei уже давно работает над телефоном, который складывается втрое. Компания начала подавать заявки на патенты на эту технологию еще в 2021 году, а в 2022 появились новые заявки. Другой патент, поданный в феврале 2023 года, демонстрирует телефон, который складывается втрое, с двумя петлями и гибким экраном, который складывается наружу — как тот, о котором упоминает Digital Chat Station.

Источник: gizmochina

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