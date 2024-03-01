Завершен второй сбор. Поздравляем победителя аукциона! Вместе мы собрали 54 тыс. грн. на FPV-дроны для 79-й ОДШБр!

Пока проходит сбор на реабилитацию бойца «Азова» Буяна, публикуем предварительный отчет о сборе на FPV-дроны.

С 19-го по 24 февраля мы проводили очередной сбор и аукцион на FPV-дроны для 79-й ОДШБр. Сегодня с радостью можем рассказать, что мы собрали сумму, на которую рассчитывали и закрыли общий сбор для 79-й ОДШБр.

Было собрано 54 041 грн! (вместе с прошлым сбором на FPV, который был в ноябре, мы достигли 135 000 грн, которые ставили целью)

Детальный отчет с фото опубликуем, когда будет передача «птичек» ребятам. Всем спасибо, вместе мы сила!

Также с радостью поздравляем победителя аукциона. Тубус от снаряда, калибра 155 для М777 гаубицы, который побывал в боях под Марьинкой, а теперь разрисован красивыми патриотическими котиками получит Михаил Б. который забросил в банку 10 000 грн вечером 19-го февраля. Просьба к Михаилу написать контакты для отправки приза на [email protected]

А вот победитель сбора на такмед Алексей свой лот уже получил: