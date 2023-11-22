«Железный мститель» спешит на взрывной концерт в «днр»! Сбор на БТР-60 для ВСУ

Не устаем благодарить защитников Украины за каждый день, который они нам дарят! Прежде всего, что мы можем сделать для них – обеспечить всем необходимым. Не забывайте: это нужно не им. Это нужно нам, потому что именно благодаря военным мы живем.

Бойцы 204 батальона ТРО собирают средства на БТР-60 «Железный мститель» – мы все знаем, что делать!

Цель – 1 850 000 грн

Банка сбора – https://send.monobank.ua/jar/tdMqXeVY8

БТР – незаменимая вещь не только на поле боя, где он может транспортировать пехоту, обеспечить ведение боя и огневую поддержку прямо с машины и после спешки бойцов. Также «Железный мститель помогает в ведении разведки, обеспечении охраны, патрулирования и связи. Эти компактные машины могут доставлять в поле боя вооружение, боеприпасы и другие грузы, а также помогают в эвакуации раненых бойцов.

Кстати, хотя основные трофеи нашего благотворительного «Аукциона возмездия» будут выставляться с 23 по 27 ноября, уже сейчас можно принять участие в торгах сразу за три дополнительных лота:

Присоединяйтесь, друзья. Этот и другие точечные запросы действительно помогают нашим воинам на фронте, поэтому не проходите мимо вообще никогда. Помогайте всем, кому доверяете и больше. И главное помните: каждый сбор на большую сумму – это много маленьких донатов по 20 или 50 грн.