Четвертый сезон сериала "Извне" представит "дочь пастора" и выйдет в 2026 году

Научно-фантастический сериал ужасов «Извне» / From, который расхвалил Стивен Кинг, приближается с продолжением — уже представлен новый «постоянный» персонаж и объявлено релизное окно 4-го сезона.

Первый сезон «Извне» рассказывал о жутком городке где-то в США, откуда не могут уехать все, кто туда попадает. Жители пытаются остаться в живых в противостоянии с ночными существами и ищут выход в реальный мир. В центре сюжета — самопровозглашенный шериф и фактический мэр города Бойд Стивенс, а также семья Мэтьюз, которая стала одними из новичков, попавших в ловушку.

Сериал стал одним из самых высоко оцененных в жанре. Третий сезон, вышедший в сентябре прошлого года на MGM+, принес рекордные 100% от критиков на Rotten Tomatoes.

Согласно Deadline, премьера четвертого сезона запланирована на 2026 год, а основной актерский состав пополнит Джулия Дойл — в «постоянной» роли Софии, дочери пастора. Производство уже стартовало в Новой Шотландии.

Дойл, сыгравшая Кэндис Пауэлл в десяти эпизодах сериала «Астрид и Лилли спасают мир», а также в комедии ужасов «Адское лето» Финна Вулфгарда, присоединяется к «Извне» в момент, когда другой ключевой актер казалось бы мог уйти из проекта.

В хаосе третьего сезона мужа Табиты, Джима, жестоко убивает монстр в желтой рубашке. Финал намекнул на то, что трагическое событие можно отменить с помощью путешествий во времени. Но пока статус Джима в следующих эпизодах остается окутанным тайной.

