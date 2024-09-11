Звезда сериала «Миротворец» Джон Сина рассказал, почему задерживается второй сезон

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Джон Сина говорит, что второй сезон сериала «Миротворец» задержался по организационным причинам и просто надо немного подождать. Первый появился еще в январе 2022 года

Хотя о некоторых причинах задержки «Миротворца» нетрудно догадаться. Режиссер и сценарист Джеймс Ганн за это время стал содиректором DC Studios вместе с Питером Сафраном.

«Вы должны понимать и помнить, что я тот парень, который играет Миротворца. Так что когда мы выпускаем шоу, и это шоу №1 на Max, и, наконец, мы берем персонажа, который должен был быть мертвым, возвращаем Миротворца к жизни, и люди наслаждаются вселенной и хотят видеть больше этого — но затем у вас есть изменение в структуре относительно того, кто управляет командой. Питер на самом деле позвонил мне и сказал: «Знаете что, мы хотим потратить немного времени, чтобы сделать это правильно», — сказал Сина для Variety. «Все говорят: «Нет, подождите, мы просто должны сделать несколько вещей сначала. У нас есть план, и все это будет работать вместе. Так что если вы просто доверяете нам, у нас все будет хорошо». Это кажется вечным, теперь, когда мы снимаем об этом каждый день. Кажется, что вот-вот мы начнем смотреть второй сезон».

Новая глава DCU Chapter One: Gods and Monsters начинается в этом году с анимационного сериала Max «Монстры-коммандос», за которым начнется «Супермен» в 2025 году. Так что это будет ждать еще некоторое время.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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