Біткоїн святкує: офіційному логотипу BTC виповнилося 16 років

Рівно 16 років тому, а саме — 24 лютого 2010 року року Сатоші Накамото офіційно представив перший логотип біткоїна із буквами “B” та “C” у зоряній окантовці, що стало першим кроком у формуванні візуальної ідентичності криптовалюти.





Обговорення на форумі BitcoinTalk закріпило за новим активом тикер BTC, хоча літера “T” у логотипі так і не з’явилася. Пізніше графічний знак був змінений: “C” зникла, а у “B” з’явилися дві риски. Остаточну форму — помаранчевий символ із двома засічками та накладеною “B” — запропонував анонімний учасник форуму. Сам Bitcoin виник як ідея у 2008 році, коли 31 жовтня Сатоші оприлюднив у мережі white paper біткоїна: A Peer-to-Peer Electronic Cash System — технічний документ, що описував нову децентралізовану електронну валюту.

У січні 2009 року була реалізована мережа: 3 січня видобуто перший блок (генезис), у якому містилося політичне повідомлення про фінансові реалії того часу, а 12 січня відбулася перша транзакція BTC — 10 монет перейшли від Сатоші Накамото до Гала Фінні. У 2010 році Bitcoin вперше використали для реальної покупки: 22 травня програміст Ласло Ханьєч оплатив 10 тис. BTC за дві піци, подія, яка пізніше отримала назву Bitcoin Pizza Day і щорічно відзначається криптоспільнотою. У цей період сформувався і перший реальний курс BTC до традиційних валют, і з’явилися перші серйозні обговорення його практичного використання.

У 2011 році біткоїн вперше торгувався по $1, а вже невдовзі курс різко зростав і падав під впливом перших спекуляцій та волатильності ринку. У 2012 році відбулося перше “халвінг-сніження” — механізм, який зменшує винагороду за видобуток блоків, заклавши фундамент дефляційної моделі емісії BTC. У 2013 році вартість Bitcoin перевищила $1 тис. вперше, що стало важливою віхою для визнання криптовалюти серед інвесторів і медіа. У 2014 році біржа Mt. Gox, що тоді була найбільшою платформою для торгівлі біткоїном, пережила масштабну крадіжку сотень тисяч BTC і збанкрутувала, що призвело до значного падіння довіри й курсу.

Протягом 2015-2017 років мережа розвивала свою інфраструктуру: у 2017 році було активовано оновлення SegWit, спрямоване на покращення пропускної спроможності, і біткоїн вперше досяг історичного максимуму біля $20 тис. під час різкого зростання інтересу інвесторів і роздрібних трейдерів. Після цього криптовалюта зіштовхнулася з низкою циклів злетів і спадів, увійшовши до широкої уваги традиційних фінансових ринків. У 2021 році Ель-Сальвадор став першою країною у світі, яка зробила Bitcoin легальним платіжним засобом, інтегрувавши його в національну економіку паралельно з доларом США. Цей крок був визнаний головною подією в історії прийняття BTC на національному рівні.





За останні роки Bitcoin продовжує встановлювати нові цінові рекорди і збільшувати ринкову капіталізацію, демонструючи суттєве зростання з моменту створення. Його ціна, яка в першому десятилітті існування була фактично безцінною, у 2025-2026 роках перевищувала $100 тис. за один BTC, а ринкова капіталізація вимірюється трильйонами доларів. Еволюція візуальної ідентичності біткоїна — від першого логотипу з літерами “B” і “C” до сучасного помаранчевого символу — стала частиною ширшого історичного контексту, у якому біткоїн проходив шлях від технічної новації до глобального цифрового активу з унікальною економічною та технологічною моделлю.

