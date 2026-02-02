Найцікавіші нові фільми лютого 2026 року

У лютому нарешті поменшає фільмів жахів та плануються історії романтичного штибу — усьому виною День закоханих. Зацікавлені постануть перед вибором між адаптацією класики англійської літератури з Марґо Роббі і Джейкобом Елорді та, увага, першим українським еротично-історичним трилером з Володимиром Дантесом та Оленою Лавренюк. Крім того, Марк Руффало візьметься полювати на грабіжника Кріса Гемсворта, Джерард Батлер — знову рятуватися від глобальної катастрофи, а Нів Кемпбелл та Кортні Кокс, як у старі добрі часи, протистояти Примарному обличчю. Про все це та не тільки читайте в анонсі прийдешніх кіноновинок.





“Скручений” / Twisted

Дата випуску: 6 лютого

Режисер: Даррен Лінн Боусман

У ролях: Джимон Гонсу, Лорен Лавера, Міа Гілі, Алісія Вітт, Ніл Макдонаф, Джина Філіпс, Джекоб Лукас Андерсон

Жанр: фільм жахів

Реліз: цифрові сервіси

Двоє пройдисвітів обдурюють довірливих клієнтів, здаючи в оренду дорогі квартири в Нью-Йорку, які їм насправді не належать. Схема працює доти, доки вони не стикаються з власником квартири, який має приховані мотиви і перевертає ситуацію кардинальним чином.





Новий фільм жахів від горормейкера Даррена Лінна Боусмана, перш за все відомого своєю роботою над франшизою “Пила”, зібрав на знімальному майданчику цікавий акторський склад. Особливо це стосується жіночого товариства — на екрані ми побачимо зірку брутальної слешер-франшизи “Жахаючий” Лорен Лаверу, ще Алісію Вітт, яку ви могли бачити у “Твін Піксі” та слешері “Міські легенди” (1998), а також зірку першого “Джиперса Кріперса” (2001) Джину Філіпс.

“Буремний перевал” / Wuthering Heights

Дата випуску: 12 лютого

Режисерка: Емеральд Феннелл

У ролях: Марґо Роббі, Джейкоб Елорді, Шазад Латіф, Хонг Чау, Елісон Олівер, Юен Мітчелл, Шарлотта Меллінгтон, Овен Купер

Жанр: романтична драма

Реліз: кінотеатри

Kinomania Film Distribution позиціює стрічку як “сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання у світовій літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всепоглинаючу, руйнівну силу”.

Як ви напевно вже здогадалися, сюжет фільму заснований на однойменному романі Емілі Бронте, що побачив світ у 1847 році. Чи відбудеться екранна хімія між Марґо Роббі та Джейкобом Елорді, що торік запам’ятався глядачам завдяки ролі у “Франкештайні” Ґільєрмо дель Торо — усі бажаючі зможуть дізнатися акурат до Дня закоханих — з 12 лютого в кіно.

“Всі відтінки спокуси”

Дата випуску: 12 лютого

Режисерка: Ірина Громозда

У ролях: Олена Лавренюк, Володимир Дантес, Оксана Черкашина, Олена Хохлаткіна, Даніель Салем

Жанр: еротично-історичний трилер

Реліз: кінотеатри

“Події фільму розгортаються у 1897 році в місті Лемберг. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається в батьківський дім із чоловіком та прислугою. Чоловік хоче її гроші, покоївка — її місце, кухарка — її смерті. У будинку, де її батько винайшов світло, тепер панує темрява. Але хто останнім залишиться у грі, коли емоції стануть зброєю? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?” — вказано в описі.

Конкурувати з “Буремним перевалом” за увагу закоханих пар спробують наші кінематографісти, а Вікіпедія вже встигла охрестити стрічку “першим українським еротично-історичним трилером”. Це правда, але частково, адже полуничка в історичному сетингу для українського кіно не в новинку — можна згадати, наприклад, “Кілька любовних історій” (1994, звісно, з огляду на епоху, стрічка фільмувалася російською і з присутністю російських акторів у кадрі) з Ольгою Сумською та Русланою Писанкою, або більш сучасний “Сафо” (2008) з Богданом Ступкою, знімання якого проходило в українському Криму.

“Шлях до злочину” / Crime 101

Дата випуску: 12 лютого

Режисер: Барт Лейтон

У ролях: Кріс Гемсворт, Марк Руффало, Баррі Кіоган, Геллі Беррі, Моніка Барбаро, Корі Гокінс, Дженніфер Джейсон Лі, Нік Нолті

Жанр: кримінальний трилер

Реліз: кінотеатри





Професійний крадій ювелірних виробів Майк Девіс планує скоїти велике пограбування. Але коли його плани перетинаються з планами страхового брокера Шерон Колвін, це призводить до непередбачуваних наслідків. Тим часом детектив поліції Лу Лубєснік впевнений, що розгадав схему дій злодія і сповнений рішучості зловити його, поки він не здійснив свій підступний задум.

Сюжет стрічки заснований на новелі Дона Вінслоу Crime 101, творцям вдалося зібрати на знімальному майданчику воістину зірковий акторський склад, за режиссуру відповідає англійський документаліст Барт Лейтон. Цікаво, що на початках разом з Гемсвортом мав грати усюдисущий Педро Паскаль, однак через зайнятість у “Фантастичній четвірці: Перші кроки” (2025) до Тора, замість Містера Фантастика, приєднався Халк. Чоловіки, якщо вашій коханій не вдасться затягнути вас в кіно на щось з вищезгаданого, “Шлях до злочину” до ваших послуг.

“Пекельне полум’я” / Hellfire

Дата випуску: 17 лютого

Режисер: Айзек Флорентін

У ролях: Стівен Ленг, Дольф Лундгрен, Гарві Кейтель, Скотті Томпсон, Джонні Йонг Бош, Моріс Компте

Жанр: бойовик, трилер

Реліз: цифрові сервіси





Самотній мандрівник, що прибув до невеличкого містечка, виявляє, що жителі перебувають у страху перед безжальним кримінальним босом, і намагається їм допомогти.

Розігрувати таку до болю просту історію будуть суцільно поважні дядьки — одвічний антагоніст в кемеронівському “Аватарі” Стівен Ленг, 86-річний Гарві Кейтель та Дольф Лундгрен, котрий, попри тривалу боротьбу з раком, продовжує зніматися. Розбавляє цю сувору чоловічу компанію Скотті Томпсон, яку ви можете пам’ятати за науково-фантастичним фільмом про вторгнення прибульців “Скайлайн” (2010).

“Гамнет” / Hamnet

Дата випуску: 19 лютого

Режисер: Хлої Чжао

У ролях: Джессі Баклі, Пол Мескаль, Джо Алвін, Емілі Вотсон, Девід Вілмот, Джейкобі Джул, Сем Вулф

Жанр: історична драма

Реліз: кінотеатри





Події фільму відбуваються під час спалаху “Чорної смерті” в Англії 1580-х років. В центрі оповіді знаходиться дружина Вільяма Шекспіра, історія якої подається крізь призму трагічної події — смерті їхнього єдиного 11-річного сина Гамнета. Сповнений горя, Шекспір створює одну з найвизначніших своїх пє’с — “Гамлета”.

Фільм знятий за мотивами однойменного роману північноірландської письменниці Меґґі О’Фаррелл, що з’явився на полицях книгарень у 2020 році. “Гамнет” отримав загальне визнання від критиків, дехто назвав його одним з найкращих фільмів 2025 року. Стрічка постановниці Хлої Чжао відзначилася низкою нагород, серед яких — два “Золоті глобуси” за Найкращий драматичний фільм та Найкращу жіночу роль; статуетка дісталася Джессі Баклі. Також проєкт має 8 номінацій на “Оскар”.





Ось що буває, якщо над тобою не висять складнощі виробництва великого студійного блокбастера — після тріумфу “Землі кочівників” (2020) та провалу марвелівських “Вічних” (2021) Хлої Чжао знову на коні. Втім, якщо подивитися на нову роботу режисерки з суто фінансового боку, то “Гамнета” також слід вважати невдачею.

“Гренландія 2: Міграція” / Greenland 2: Migration

Дата випуску: 19 лютого

Режисер: Рік Роман Во

У ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарін, Роман Гріффін Девіс, Ембер Роуз Рева, Пітер Полікарпу, Вільям Абаді

Жанр: постапокаліптичний трилер про виживання, фільм-катастрофа

Реліз: кінотеатри





Згідно синопсису Kinomania Film Distribution, минуло п’ять років після катастрофи, що ледь не знищила Землю. Життя у сховищі в Гренландії більше неможливе — тих, хто вижив, знову атакують уламки астероїда. Людство, або те, що від нього залишилося, має вирушити у найнебезпечнішу подорож в історії — велику міграцію через спустошену, замерзлу Європу у пошуках нового дому. Та чи існує він у світі, який змінився назавжди?

У продовження фільму-катастрофи “Гренландія” (2020) повертаються Джерард Батлер та Морена Баккарін, але, якщо вірити західним критикам, ситуацію це не врятувало: сиквел поступається оригіналу за всіма параметрами. Той відверто теж зірок з неба не хапав, однак принаймні був нормальною ескапістською розвагою на один раз, колись навіть потрапивши до нашого Топу фільмів-катастроф.

Також відзначаємо, що Морена Баккарін не так давно вже фігурувала у постапокаліптичному сетингу “Мертвих земель”, та вдалим той опус аж ніяк не назвеш, що підтверджують і провальні цифри в прокаті. Власне, така ж невтішна доля чекала і на “Гренландію 2”. Але цікаво інше — чи зацікавила ця новинка Дональда Трампа.





“Жах” / The Dreadful

Дата випуску: 20 лютого

Режисерка: Наташа Кермані

У ролях: Кіт Гаррінгтон, Софі Тернер, Марсія Ґей Гарден, Лоуренс О’Фуарейн, Джонатан Говард

Жанр: готичний фільм жахів

Реліз: цифрові сервіси

Дія фільму відбувається у XV столітті під час Війни троянд. Енн та її свекруха Морвен живуть на задвірках суспільства. Поява людини з їхнього минулого призведе до подій, що кардинальним чином повпливають на життя Енн.





Як зізналася Софі Тернер виданню Collider, сюжет стрічки заснований на тій самій буддистській притчі, що і японський фільм “Онібаба” 1964 року. У ній мати відчувала огиду до зв’язку своєї дочки зі священиком, тож використовувала маску, щоб зобразити демона і налякати дівчину, змусивши її повірити, що вона проклята. Але у підсумку сама жінка була жорстоко покарана, коли маска буквально здерла плоть з її обличчя.

Софі Тернер знову в центрі уваги після новин про Лару Крофт та недавньої прем’єри серіалу “Пограбування”. Екранне возз’єднання Санси Старк та Джона Сноу в рамках нового готичного жахастика відбудеться 20 лютого.

“Блеф” / The Bluff

Дата випуску: 25 лютого

Режисер: Френк Е. Флаверс

У ролях: Пріянка Чопра, Карл Урбан, Ісмаель Круз Кордова, Темуера Моррісон, Зак Морріс, Девід Філд

Жанр: пригодницький бойовик

Реліз: Prime Video





Наприкінці XIX століття в Карибському басейні колишня піратка повинна захистити свою сім’ю, коли минуле наздоганяє її. Схоже, Карл Урбан та Пріянка Чопра міцно влаштувалися на Prime Video з тамтешніми щедрими амазонівськими гонорарами. Для Урбана це другий проєкт на сервісі поряд з хітовими “Хлопцями”, для індійської красуні — третій після “Цитаделі” та торішнього “Голови держав”. Останнього, нагадаємо, ставив російський режисер.

Серед продюсерів, як і у випадку з “Цитаделлю” — брати Руссо, що зараз активно займаються прийдешніми “Месниками: Сходження Доктора Дума”, короткі тизери якого множаться, наче гриби після дощу. Прем’єра ж “Блефу” запланована на 25 лютого.

“Батько мати сестра брат” / Father Mother Sister Brother

Дата випуску: 26 лютого

Режисер: Джим Джармуш

У ролях: Том Вейтс, Адам Драйвер, Маїм Бялік, Шарлотта Ремплінґ, Кейт Бланшетт, Вікі Кріпс, Сара Грін, Індія Мур, Лука Саббат, Франсуаза Лабрун

Жанр: комедійно-драматична антологія

Реліз: кінотеатри

Як повідомляє Артхаус Трафік, це повнометражний фільм, ретельно побудований у формі триптиха. Усі три історії стосуються взаємин між дорослими дітьми, їхніми дещо відстороненими батьками та одне одним. Кожен із трьох розділів відбувається у теперішньому часі, і кожен — у різній країні. FATHER розгортається на північному сході США, MOTHER — у Дубліні, Ірландія, а SISTER BROTHER — у Парижі, Франція. Фільм є серією досліджень характерів — тихих, спостережливих і безоціночних; це комедія, але переплетена нитками меланхолії.

Новий фільм від одного з головних адептів американського незалежного кіно Джима Джармуша вже встиг прем’єруватися на торішньому Венеційському кінофестивалі та відхопити тамтешню найвищу нагороду — “Золотого лева”. Критики кіно переважно хвалять, і новий Джармуш може стати справжньою віддушиною для тих, хто безмежно втомився від гучних блокбастерів та/або скучив за якісним авторським кіно.

“Крик 7” / Scream 7

Дата випуску: 26 лютого

Режисер: Кевін Вільямсон

У ролях: Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Мейсон Гудінг, Джасмін Савой Браун, Роджер Джексон, Ізабель Мей, Джоел Макгейл, Анна Кемп, Девід Аркетт, Меттью Ліллард

Жанр: слешер

Реліз: кінотеатри

Сідні Прескотт побудувала нове життя в тихому містечку Пайн-Гроув, штат Індіана, поки новий вбивця в масці Примарного обличчя не починає переслідувати її дочку Тейтум. Це змушує Сідні зіткнутися зі своїм минулим, щоб раз і назавжди покласти край вбивствам.

Все це зайшло надто далеко — здавалося б, кілька років тому у франшизу влилася свіжа кров і на заміну старим персонажам прийшли нові, зокрема в особі Мелісси Баррери та Дженни Ортеги. Однак останні надовго тут не затрималися, тож творці знову повертають на екрани добряче знайомі обличчя. Причому навіть тих, хто сконав в попередніх частинах, а саме героїв Меттью Лілларда, Скотта Фолі та Девіда Аркетта.

Подібний підхід нагадує “Форсаж”, де смерть персонажа зовсім не означає його зникнення — там, нагадаємо, повстали з мертвих герої Мішель Родрігес, Санґ Канґа та, як з’ясувалося у десятому “Форсажі”, Галь Гадот. Нагадати собі про події минулого фільму можна в нашій рецензії на “Крик VI”, хоча, з огляду на вищесказане, чи є в тому сенс — питання риторичне.

“Мисливець за спадком” / How to Make a Killing

Дата випуску: 26 лютого

Режисер: Джон Паттон Форд

У ролях: Ґлен Павелл, Марґарет Кволлі, Джессіка Генвік, Білл Кемп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Ед Гарріс

Жанр: чорна комедія, трилер

Реліз: кінотеатри

Бекет Редфеллоу був відкинутий при народженні своєю непристойно багатою родиною. Тепер він не зупиниться ні перед чим, щоб повернути собі спадщину, незалежно від того, скільки родичів стане у нього на шляху.

Сценарій “Мисливця за спадком” був натхненний фільмом “Щирі серця і корони” (1949), головні ролі виконали Ґлен Павелл, який наразі активно знімається та миготів на великих екранах в “Людині, що біжить” (2025) буквально кілька місяців тому, та Марґарет Кволлі, що зайвих представлень також не потребує. Режисером виступив Джон Паттон Форд, для якого це буде лише другий повнометражний фільм у кар’єрі після “Злочинниці Емілі” (2022).

“Як оком змигнути” / In the Blink of an Eye

Дата випуску: 27 лютого

Режисер: Ендрю Стентон

У ролях: Рашида Джонс, Кейт Маккіннон, Дейвід Діґґс, Таная Бітті, Хорхе Варгас, Скайвокер Г’юз

Жанр: науково-фантастична драма

Реліз: Hulu

У фільмі представлені три взаємопов’язані історії, що охоплюють тисячі років та досліджують історію світу. У якості джерел натхнення творці називали такі стрічки, як “Космічна одіссея 2001 року” (1968) Стенлі Кубрика, “Магнолія” (1999) Пола Томаса Андерсона та “Інтерстеллар” (2014) Крістофера Нолана. Прем’єра відбулася 26 січня на кінофестивалі “Санденс”, після чого In the Blink of an Eye буде доступний для перегляду на стримінговому сервісі Hulu з 27 лютого.

Також у лютому вийде низка документальних фільмів: