Перший погляд: Софі Тернер в ролі Лари Крофт для серіалу "Розкрадачка гробниць"

Amazon представив перший офіційний кадр з новою Ларою Крофт для серіалу “Розкрадачка гробниць”: її зіграє акторка Софі Тернер, відома роллю Санси Старк з “Гри престолів”.

Зображення опублікували одночасно з початком виробництва шоу — відповідно до раніше оприлюдненого розкладу, в якому йшлося про “початок січня”.

Раніше Тернер розповідала, що рік “жила на тренажерах”, щоб набути форм Лари Крофт. Окрім неї, в серіалі знімаються Сігурні Вівер та Джейсон Айзекс. При чому обидва в ролі лиходіїв: перша зіграє загадкову жінку Евелін Волліс, яка прагне “використати таланти Лари”, а другий — канонічного персонажа й дядька Крофт Атласа ДеМорнея (з’являвся в іграх як другорядний персонаж, який намагається захопити сімейний маєток Крофт після зникнення матері Лари).

Серед решти акторського складу: Мартін Бобб-Семпл, Джек Беннон, Джон Хеффернан, Білл Патерсон, Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульєтт Мотамед, Селія Імрі та Август Вітгенштейн. Патерсон і Бобб-Семпл так само постають в ролі вже відомих в каноні персонажів в ролях давнього дворецького родини Крофтів та технічного генія і близького друга Лари Зіпа відповідно. Керує серіалом Фібі Воллер-Брідж з “Погані”, яка одночасно виступає сценаристом та продюсером у компанії з Чедом Ходжем. Режисер — Джонатан Ван Туллекен.

Дати релізу серіалу ще немає. Однак минулого місяця на церемонії The Game Awards ми отримали підтвердження двох нових відеоігор серії: Tomb Raider: Legacy of Atlantis, рімейк першої гри серії, що має вийти десь у 2026 році на PlayStation 5, Xbox Series X та S, а також на ПК через Steam; а також абсолютно нової Tomb Raider: Catalyst, запланованої на 2027-й. В обох іграх Лару гратиме Алікс Вілтон Ріган, яка замінить Каміллу Ладдінгтон з трилогії Survivor.