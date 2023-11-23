Дженна Ортега теж полишає «Крик 7», але Палестина тут ні до чого

За повідомленням Variety, Дженна Ортега відмовилася від участі у стрічці «Крик 7» через графік знімання другого сезону «Венздей». Новина з’явилася через день після того, як Меліссу Барреру звільнили з фільму через антиізраїльські публікації в соціальних мережах.

На рішення Ортеги, вочевидь, не вплинуло звільнення Баррери – воно було в роботі кілька місяців ще до початку страйку акторів та сценаристів. Терміни знімання другого сезону «Венздей» ще не підтверджені. Ортега також має завершити роботу у фільмі Тіма Бертона «Бітлджус 2» – його зніматимуть ще кілька днів через процес, перерваний через страйк акторів та сценаристів.

Ортега та Баррера зіграли сестер Тару та Сем Карпентер у відновленні «Крику» 2022 року та цьогорічному сиквелі «Крик 6». Вони повернули життя франшизі жахів: «Крик 7» був анонсований на початку цього року, його зніматиме Крістофер Лендон.

Відродження «Крику» у 2022 році повернуло оригінальних зірок Нів Кемпбелл, Кортні Кокс та Девіда Аркетта, а також представило новачків франшизи Мейсона Гудінга-молодшого та Жасмін Савой Браун. Кемпбелл відмовилася повернутися у «Крик 7» через суперечку щодо оплати, але режисери Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллет висловили надію, що вона повернеться до франшизи у майбутньому. Останній фільм закінчився на щасливій ноті для героїнь Ортеги та Баррери.