Новини Кіно 23.11.2023 о 08:00 comment views icon

Дженна Ортега теж полишає «Крик 7», але Палестина тут ні до чого

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Дженна Ортега теж полишає «Крик 7», але Палестина тут ні до чого

Партнер розділу?

За повідомленням Variety, Дженна Ортега відмовилася від участі у стрічці «Крик 7» через графік знімання другого сезону «Венздей». Новина з’явилася через день після того, як Меліссу Барреру звільнили з фільму через антиізраїльські публікації в соціальних мережах.

На рішення Ортеги, вочевидь, не вплинуло звільнення Баррери – воно було в роботі кілька місяців ще до початку страйку акторів та сценаристів. Терміни знімання другого сезону «Венздей» ще не підтверджені. Ортега також має завершити роботу у фільмі Тіма Бертона «Бітлджус 2» – його зніматимуть ще кілька днів через процес, перерваний через страйк акторів та сценаристів.

Дженна Ортега Крик 7 Венздей

Ортега та Баррера зіграли сестер Тару та Сем Карпентер у відновленні «Крику» 2022 року та цьогорічному сиквелі «Крик 6». Вони повернули життя франшизі жахів: «Крик 7» був анонсований на початку цього року, його зніматиме Крістофер Лендон.

Відродження «Крику» у 2022 році повернуло оригінальних зірок Нів Кемпбелл, Кортні Кокс та Девіда Аркетта, а також представило новачків франшизи Мейсона Гудінга-молодшого та Жасмін Савой Браун. Кемпбелл відмовилася повернутися у «Крик 7» через суперечку щодо оплати, але режисери Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллет висловили надію, що вона повернеться до франшизи у майбутньому. Останній фільм закінчився на щасливій ноті для героїнь Ортеги та Баррери.

Рецензія на фільм «Крик VI» / Scream VI

Партнер розділу?
Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Рон дон дон! Легендарній Need for Speed ​​​​Underground виповнилося 20 років
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg

Doom Kawalera

автор

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати