Огляд кулера COOLMOON GT600: народна спроба вийти за рамки "бюджетника"

Сегмент доступних баштових кулерів не такий й вже нудний: виробники змагаються не лише за градуси, а й за підсвітку, дизайн та цифри у характеристиках. І COOLMOON GT600 саме з цієї породи. Однобаштовий радіатор із шістьма тепловими трубками, 120-мм вентилятор до 2000 об/хв, заявлений TDP до 190 Вт і ARGB-підсвітка. Такий набір звучить амбітно для свого класу. З’ясуємо чого він вартий у нашому редакційному огляді.

COOLMOON GT600 1249 грн. Плюси: 6 теплових трубок і TDP до 190 Вт; підтримка актуальних платформ Intel та AMD; PWM-керування вентилятором до 2000 об/хв; ARGB-підсвітка; універсальний монтаж; баланс продуктивності у своєму класі. Купити в COMPX.ua Мінуси: під навантаженням вентилятор стає помітно гучнішим; однобаштовий формат обмежує потенціал для екстремального розгону; можливий конфлікт із високими модулями ОЗП. Купити в COMPX.ua 8.3 /10 Оцінка

Технічні характеристики COOLMOON GT600

Параметр Характеристика Тип охолодження Активне Призначення Для процесора Конструкція Баштова Кількість вентиляторів 1 шт. К-сть мідних трубок 6 шт. Живлення і тип конектора 4pin + 3pin Напруга живлення 12 В Регулювання обертів Авто (PWM) Тип підшипника Гідравлічний Частота обертів 800–2000 об/хв Рівень шуму 10–23 дБ Повітряний потік 72,15 CFM Максимальний TDP 190 Вт Ресурс роботи 60 000 годин Матеріал радіатора Алюміній + мідь Підсвічування ARGB Колір Білий Сокет AM4, AM5, 1150, 1155, 1156, 1151, 1200, 1700, 1851 Габарити 120 × 75 × 153 мм Висота охолодження 153 мм Вага (нетто) 0,9 кг

Тестовий стенд

Для оцінки роботи COOLMOON GT600 використовувався знайомий нашому читачеві тестовий стенд, який дозволяє перевірити кулер у реальних умовах навантаження та побачити його взаємодію з сучасними компонентами.

Комплектація та паковання COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 постачається з базовим, але грамотно організованим комплектом. Коробка чорного кольору, проте всередині маємо білосніжну версію кулера. Сам він зафіксований між двома товстими пінопластовими вставками. Це мінімізує ризик пошкодження теплових трубок і ребер під час транспортування. Вентилятор уже встановлений на радіаторі. На основі COOLMOON GT600 наклеєна захисна плівка з попередженням про необхідність зняти її перед встановленням.

У комплекті COOLMOON GT600 йде універсальний бекплейт для Intel чорного кольору з помаранчевими фіксаторами, який сумісний з усіма сучасними сокетами Intel (1150 / 1151 / 1151 v2 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 1851). Для AMD передбачені окремі набори кріплень у прозорих пакетах із маркуванням AM4 та AM5, що спрощує встановлення та ідентифікацію комплектуючих.

Присутній шприц із термопастою. Її достатньо для одного-двох монтажів. Це не означає, що додатково купувати пасту для першого встановлення не потрібно. Проте для не “гарячих” камінців на перший час підійде.

У коробці COOLMOON GT600 також є інструкція з монтажу з графічними схемами встановлення. Вона дає базове розуміння послідовності дій тим, хто вперше пробує себе у ролі майстра збору ПК.

Загалом комплект виглядає повним для стандартного монтажу: кулер, бекплейт, кріплення під обидві платформи, термопаста та інструкція. Без зайвих аксесуарів, але й без браку необхідних елементів.

Конструкція COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 Black — однобаштовий процесорний кулер із шістьма мідними тепловими трубками діаметром 6 мм. Для свого класу це серйозна конфігурація, адже більшість доступних рішень обмежуються чотирма трубками. Збільшена їх кількість безпосередньо впливає на здатність швидше відводити тепло від основи до радіаторного масиву.

Теплові трубки проходять через алюмінієвий радіатор із горизонтальними ребрами. Конструкція класична: тепло передається від мідної основи до трубок, а далі рівномірно розподіляється по всій площині пластин. Це дозволяє використовувати весь об’єм радіатора, а не лише його нижню частину.

Основа COOLMOON GT600 виконана з міді та контактує з теплорозподільною кришкою процесора. Від якості цього контакту залежить первинна ефективність теплопередачі, тому саме база визначає, наскільки швидко кулер реагує на температурні піки.

Вентилятор COOLMOON GT600 діаметром 120 мм підключається через 4-pin PWM. Швидкість обертання регулюється автоматично залежно від температури процесора, без потреби в ручному контролі.

Максимальна швидкість обертання вентилятора становить 2000 ±10% об/хв. Такий показник дозволяє кулеру працювати як у тихому режимі при низькому навантаженні, так і в продуктивному — при високих теплових піках.

Заявлений повітряний потік досягає приблизно 72.15 CFM. Для однобаштової конструкції зі 120-мм вентилятором це нормальний показник, що забезпечує достатній обдув радіаторних пластин.





Рівень шуму заявлений до 23 дБА. Це означає, що навіть на високих обертах кулер не повинен переходити у відверто гучний режим, хоча повна безшумність при 2000 об/хв фізично неможлива. І ми в цьому переконаємось в процесі експлуатації.

Тип підшипника вентилятора — гідравлічний. Це компромісне рішення між довговічністю та вартістю, яке використовується в більшості кулерів середнього сегмента.

Висота кулера становить близько 153 мм. Це важливий параметр для сумісності з корпусами, особливо формату mid-tower з обмеженим внутрішнім простором.

Встановлення та налаштування COOLMOON GT600

Процес встановлення COOLMOON GT600 Black типовий для сучасних баштових кулерів середнього класу й передбачає використання металевого бекплейта для платформ Intel та комплектного монтажного набору для AMD. Такий підхід забезпечує стабільний притиск і рівномірний контакт основи з теплорозподільною кришкою процесора.

Для платформ Intel необхідно встановити комплектний бекплейт. Після цього монтуються стійки та притискні планки, які формують основу для фіксації радіатора.

В нашому випадку, на платформі AMD використовується штатна задня пластина материнської плати, але змінюється верхній монтажний механізм. Це дозволяє зберегти жорсткість конструкції та спростити встановлення.





Перед фінальним монтажем потрібно нанести термопасту. Невелика крапля по центру теплорозподільної кришки є, на мою думку, оптимальним способом для рівномірного розподілу під тиском радіатора.

Фіксація кулера здійснюється через центральну притискну планку. Гвинти слід затягувати поступово й симетрично, щоб уникнути перекосу. Надмірне зусилля не потрібне.

Після механічного монтажу вентилятор підключаємо до 4-контактного роз’єму CPU_FAN. Завдяки PWM-керуванню материнська плата автоматично регулює оберти залежно від температури процесора. Про наявні профілі та налаштування у BIOS ми поговоримо трохи згодом.

ARGB-підсвітка підключається окремим 3-pin 5V кабелем. Важливо використовувати саме 5V-роз’єм адресної підсвітки, а не 12V RGB, щоб уникнути пошкодження світлодіодів.





Цифровий дисплей температури активується автоматично після подачі живлення та не потребує встановлення програмного забезпечення. Він відображає поточну температуру процесора в реальному часі. Точніше, мав би. Проте вірогідніше за все він показує температуру поверхні башти COOLMOON GT600. Бо тільки якось так можна співвіднести реальні цифри цього “моніторингу”.

Контроль роботи COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 не потребує (читай: не має) стороннього програмного забезпечення. Усі параметри керування вентилятором та підсвіткою реалізуються апаратно або через материнську плату. Це означає, що єдиний офіційний спосіб налаштування — BIOS.

Вентилятор підключається до 4-контактного роз’єму CPU_FAN. У BIOS можна вибрати автоматичний профіль обертів (Auto/PWM), що регулює швидкість залежно від температури процесора, або задати ручну криву обертів, підбираючи баланс між охолодженням і шумом.

Профілі COOLMOON GT600 включають стандартні режими: Silent, Standard, Performance/Full Speed. Silent обмежує оберти на низьких температурах, Performance дозволяє вентилятору працювати ближче до максимуму при підвищеному тепловому навантаженні.

Для точного налаштування можна задати кілька точок кривої обертів: наприклад, 20 % обертів до 40 °C, 50 % — до 60 °C і 100 % — після 80 °C. Це дозволяє максимально використовувати запас кулера, не створюючи зайвого шуму у повсякденній роботі.

Дисплей температури на COOLMOON GT600 працює незалежно від BIOS. Підсвітку ARGB можна синхронізувати через BIOS або материнську плату з підтримкою адресної підсвітки 5V.





При використанні ручних налаштувань вентилятор підіймається до пікових обертів лише тоді, коли температура процесора перевищує встановлені пороги. Це зменшує акустичний фон у простої та забезпечує ефективне охолодження під навантаженням.

Температури та шум COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 позиціюється як кулер із TDP до 190 Вт, і це важлива відправна точка для оцінки його реальних можливостей. У практичних умовах саме цей параметр визначає, з якими процесорами він здатен працювати без швидкого переходу в агресивний режим обертів вентилятора, який суттєво підвищує шум.

Шість теплових трубок і 120-мм вентилятор до 2000 об/хв — комбінація, яка дозволяє кулеру ефективно справлятися з розсіюванням тепла навіть при тривалих навантаженнях. Такий набір технічних елементів у доступних кулерів рідше зустрічається, адже частіше виробники обмежуються чотирма трубками або нижчими максимальними обертами.





Радіатор зі щільним масивом алюмінієвих хвилеподібних пластин у поєднанні з сильним повітряним потоком створює умовну “резервну потужність”: кулер не працює на межі своїх можливостей за стандартних робочих сценаріїв, а має можливість підняти продуктивність при підвищеному тепловому навантаженні.

COOLMOON GT600 може служити надійним рішенням для систем із процесорами середнього класу без агресивного розгону. Для сучасних 6 і 8-ядерних CPU з енергоспоживанням у межах заявленого TDP кулер забезпечує помітне відведення тепла: різниця температур під навантаженням і в idle не досягає екстремальних значень, які характерні для бюджетних OEM-охолоджувачів.

Втім, при використанні з високотемпературними чіпами або у випадках істотного розгону кулер входить у більш високі оберти, що підвищує акустичний фон. Це не недолік конструкції, а радше неминучий наслідок фізичних обмежень повітряного охолодження такого розміру.





Якщо порівнювати COOLMOON GT600 зі стандартними боксовими кулерами або малогабаритними бюджетними рішеннями, він показує помітно нижчі робочі температури процесора під навантаженням, що дає змогу тримати частоти ближче до турбо-режимів без передчасного тротлінгу.

В іграх COOLMOON GT600 показав себе впевнено. Під час пікової компіляції шейдерів у “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” було зафіксовано короткочасний стрибок температури до 76 °C. У звичайному ігровому режимі, протягом 2–3-годинних сесій, температура процесора трималася в межах 53–55 °C без різких коливань.

Важливо пам’ятати: реальна ефективність кулера завжди залежить не лише від нього самого, а й від навколишнього середовища, конфігурації корпусу, температури повітря та розташування джерел тепла. COOLMOON GT600 у своїй категорії не створює чогось проривного, але й не відчуває значних труднощів зі стабілізацією температур у робочому режимі.

Акустика, ARGB і цифровий дисплей COOLMOON GT600

У моделі Coolmoon GT600 виробник робить акцент не лише на тепловідведенні, а й на візуальній та акустичній компоненті. Бо користувач очікує не просто “заліза”, а комплексного рішення: тихого, ефективного і водночас візуально привабливого.





У повсякденних сценаріях (офісна робота, браузинг, мультимедіа) вентилятор не виходить на пікові оберти. Система не створює агресивного шумового фону в idle-режимі. Регулювання відбувається автоматично, без ривків.

Під навантаженням, коли температура процесора зростає, вентилятор переходить у вищі оберти. Акустично це відчутно, але очікувано для повітряного кулера такого класу. Тут важливо розуміти, що COOLMOON GT600 не позиціонується як ультратихий low-RPM кулер, а як продуктивне рішення з запасом потужності.

Конструкція вентилятора передбачає оптимізовану форму лопатей для створення достатнього статичного тиску. Чим щільніше розташовані пластини, тим важче проштовхнути повітря, тому ефективність залежить не лише від обертів, а й від геометрії крильчатки.





Підсвітка реалізована як у вентиляторі, так і у верхній частині кулера, що додає об’єму світловому ефекту. При правильному налаштуванні кольорів COOLMOON GT600 може виглядати як центральний візуальний елемент у скляному корпусі з бічною панеллю.

Найпомітніша особливість моделі COOLMOON GT600 — цифровий дисплей у верхній частині. Але як ми переконались у практичній площині, це просто декоративний елемент, а не функціональний індикатор.

Досвід користування COOLMOON GT600

COOLMOON GT600 намагається поєднати класичну баштову конструкцію з сучасними елементами на кшталт ARGB та цифрового індикатора температури. Формально він не претендує на статус флагманського рішення, але й не виглядає як бюджетна заглушка для процесора.

На нашому тестовому стенді Coolmoon GT600 утримує Ryzen 5 7500X3D у межах комфортних температур. Для порівняння, MSI MAG CORELIQUID A15 360 показує трохи нижчі значення під тим самим навантаженням.

Офіційний TDP 7500X3D — 65 Вт, тому під стандартними навантаженнями баштовий кулер спокійно справляється з охолодженням. COOLMOON GT600 із запасом до 190 Вт забезпечує достатній запас для повсякденної роботи та ігор. СРО для цього процесора не обов’язкова.

У легких завданнях (офіс, браузер, відео) температура CPU коливається близько 45–50 °C, шум майже непомітний. При середньому навантаженні (ігри, мультимедіа) COOLMOON GT600 утримує близько 53–55 °C, A15 360 демонструє приблизно на 5–7 °C нижчу температуру завдяки трьом вентиляторам і насосу.

Під час стрес-тестів COOLMOON GT600 стабілізує температуру ~75–78 °C. A15 360 показує 67–70 °C. Різниця у пікових температурах не критична для повсякденного використання, але СРО трохи ефективніше для тривалих пікових навантажень.

Важливо і те, що модель підтримує актуальні платформи, включно з LGA 1851 та AM5. Це автоматично підвищує її практичну цінність для нових збірок і апгрейдів.

Сценарій Coolmoon GT600 Black MSI MAG CORELIQUID A15 360 Idle / легкі задачі близько ~25–28 дБА (вимірювався на відстані ~30 см) — тихо близько ~28–31 дБА — трохи гучніше через насос і вентилятори Середнє навантаження (ігри/офіс+у відео) близько ~32–36 дБА — шум кулера чути, але не дратує близько ~35–39 дБА — вентилятори AIO працюють інтенсивніше Високе навантаження (стрес‑тести/рендер) ~39–40 дБА на максимальних обертах — помітно, рівномірний шум ~42–47 дБА — трохи гучніше за середній режим, але охолодження працює ефективніше і шум розподіляється між трьома вентиляторами + насосом

Сильна сторона COOLMOON GT600 — візуальна частина. З іншого боку, за габаритами й конструкцією він не є компактним рішенням для малих корпусів. Це типовий компроміс для продуктивних повітряних кулерів.

Сценарій навантаження Coolmoon GT600 MSI MAG CORELIQUID A15 360 Idle / проста система ~40–50 °C ~38–44 °C Легкі завдання (офіс, браузер, відео 1080p) ~45–50 °C ~42–47 °C Середнє навантаження (ігри, мультимедіа) ~60–65 °C ~55–60 °C Високе навантаження (стрес-тест, Prime95, Cinebench) ~75–78 °C ~67–70 °C Пікові навантаження (тривалі рендери / синтетика) ~78 °C ~68–71°C

Акустично COOLMOON GT600 поводиться прогнозовано: у простої маємо помірний рівень шуму завдяки PWM-регулюванню, під навантаженням вже зростання обертів і, відповідно, чутний повітряний потік. У межах класу це нормальна поведінка, без претензій на ультратихий режим.

COOLMOON GT600 не орієнтований на ентузіастів екстремального розгону або власників топових процесорів із дуже високим реальним споживанням енергії. Для таких сценаріїв доцільніше дивитися у бік двобаштових кулерів або рідинних систем. Але в межах свого класу GT600 працює саме так, як від нього очікуєш.

З погляду балансу ціни, функціональності та оснащення це продукт, який закриває запит на сучасний вигляд без переплати за бренд або надлишкову конструкцію. Він не робить революції в сегменті, але пропонує повний набір характеристик, які зараз вважаються актуальними.

Ціна та конкуренти

Coolmoon GT600 стартує від 1 249 гривень, що ставить його у середній ціновий сегмент баштових кулерів з ARGB. На фоні конкурентів він виглядає привабливо: дорожчі моделі, як ARCTIC Freezer 36 A-RGB чи ID-COOLING Frozn A410 SE, пропонують два вентилятори або більший TDP, але відчутно б’ють по гаманцю. Бюджетні варіанти, наприклад QUBE ST-6U3-ST ARGB White або Zalman CNPS9X Optima 2, дешевші, але обмежені по TDP і продуктивності, а їх один вентилятор і тонкі теплові трубки не завжди справляються з сучасними CPU середнього класу.

ID-COOLING Frozn A410 ARGB трохи потужніший у повітряному потоці (78 CFM), але при цьому гучніший і дорожчий. be quiet! Pure Rock 3 Black — компактніший і тихіший, але слабший у тепловідведенні, особливо якщо підняти навантаження до пікових значень Ryzen 5 7500X3D.

Як на мене, то COOLMOON GT600 — адекватний варіант для тих, хто хоче більш ніж базове охолодження, з приємним зовнішнім виглядом та простим монтажем, не переплачуючи за бренд або другий вентилятор. Порівняно з конкурентами, він відчувається збалансованим рішенням для середнього класу процесорів.

8.3 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8 Сучасна баштова конструкція з ARGB-підсвіткою; акуратне підключення 4-pin PWM і 3-pin 5V без зайвих кабелів; зручний універсальний монтаж. Продуктивність 9 Шість теплових трубок, повітряний потік до 72,15 CFM і діапазон 800–2000 об/хв забезпечують впевнене охолодження процесора без тротлінгу. Ціна 8 Збалансована пропозиція у своєму сегменті, хоча в класі є простіші й доступніші альтернативи.