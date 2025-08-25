Огляд монітора MSI MAG 255F E20: бюджетний FullHD з геймерською швидкістю

Попри великі старання виробників у популяризації роздільної здатності 4K та QHD, класичні FullHD монітори все ще займають провідні позиції по статистиці STEAM серед звичайних геймерів. І це не просто так, адже 1080p не вимагає надзвичайно потужного комп’ютерного заліза. На редакційний огляд сьогодні завітав MSI MAG 255F E20 — бюджетний ігровий IPS монітор, який попри низьку ціну пропонує досить приємні характеристики.

MSI MAG 255F E20 Від 5 199 грн. Плюси: яскравість перевершує заявлену; швидкість відгуку; антибликове покриття; частота; ергономічне керування. Купити в Telemart.ua Мінуси: відсутність повноцінних регулювань положення; контрастність не відповідає заявленій. Купити в Telemart.ua 8.8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики MSI MAG 255F E20

Діагональ 24.5″ Тип панелі IPS, антибликове покриття Співвідношення сторін 16:9 Кут огляду 178°/ 178° Роздільна здатність 1920 × 1080 (FullHD) Щільність пікселів ≈ 90 ppi Яскравість (типова) 300 кд/м² (заявлена виробником) Інтерфейси DisplayPort v 1.2a (HBR2) 2 x HDMI 2.0 b (FullHD x 200 Гц) 3,5 мм Jack Статична контрастність 1000 до 1 (заявлена виробником) Глибина кольору 10 bit (8 біт + FRC) Колірне охоплення AdobeRGB — 83%, DCI-P3 — 79%, sRGB — 100% (заявлена виробником) Delta E, середня <1 Час відгуку, GtG 0,5 мс Регулювання Нахил (-5-20°) Інше FreeSync, HDR, Low Blue Light, AI Vision, HDMI CEC, HDCR Блок живлення Внутрішній Енергоспоживання ≈ 23 Вт Розміри 557 x 220 x 418 мм Кріплення VESA 100 x 100 мм Вага (з підставкою) 3.24 кг

Комплектація та паковання

MSI MAG 255F E20 прибув на редакційний огляд у картонній (eco-friendly) коробці, всередині якої між двома формочками з переробленого картону очікував свого першого увімкнення самий монітор. В комплектацію входять: кабель HDMI 2.0, кабель живлення та супутня документація разом з посібником користувача.

Монітор збирається дуже легко та не вимагає додаткових інструментів. Маленька ніжка легко кріпиться до V-подібної стійки, а ззаду фіксується імпровізований пластиковий органайзер, в який потім можна просунути кабелі.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Сама панель з допомогою спеціального механізму без проблем фіксується до основи. На розпаковування та монтування MSI MAG 255F E20 вистачить п’яти хвилин, навіть не поспішаючи.

Дизайн, ергономіка MSI MAG 255F E20

Монітор дуже легенький, його вага складає всього 3 240 грамів, при габаритах 630 х 125 х 411 мм. V-подібні стійки не є моїми фаворитами, адже якщо ви любите використовувати їх як підставку для клавіатури, то в такому випадку краще підходять варіанти прямокутної форми. Списуємо це на дизайнерське рішення та геймерський стиль. Сама стійка зроблена зі звичайного пластику. Якогось металічного посилення тут немає, та й в ньому немає великої потреби, адже вага невелика.

Бюджетність в першу чергу відобразилася на ергономіці, адже тут регулюється тільки кут нахилу (від -5 до 20 градусів). Будь-які інші можливості на кшталт поворотів та регулювання по висоті відсутні. Втім, якщо ви маєте спеціальну поличку на столі, то все буде гаразд з розміщенням. Крім того, ніхто не заважає банально щось підставити під монітор. Найзручніше буде тим, хто придбав сторонній кронштейн. До нього якраз знадобиться кріплення VESA (100 x 100 міліметрів).

RGB підсвітки тут не передбачено. Всім тим, хто не може жити без цього дизайнерського елементу інтер’єру, можна поміркувати про сторонні рішення для геймерської естетики. Задня стінка поєднала в собі різні елементи дизайну та текстури. Тут і звичайний текстурований пластик, і стилізація під нешліфований метал, і глянцеві кутові вставки. Ну і звісно, не обійшлося без фірмового дракончика на задній стінці.

У правій частині MSI MAG 255F E20 нас чекає п’ятипозиційний джойстик керування. Як по мені, це найзручніше рішення для взаємодії з налаштуваннями свого монітора. Він дуже ергономічний та сподобається більшості користувачів.

Щодо передньої сторони монітора, то тут спостерігається здоровий мінімалізм та лаконічність: акуратні чорні рамки, приємний пластик та напис MSI по центру нижньої панелі.

Інтерфейси та звук

Ззаду монітора на інтерфейсній панелі розміщені два HDMI 2.0b (підтримують частоту 200 Гц) та один DisplayPort 1.2a (HBR2). Крім того, передбачений 3.5 мм Jack, який слугуватиме для підключення додаткової акустики чи мікрофона.

Ніяких додаткових USB-хабів чи KVM тут не передбачено. З правої сторони по класиці — місце для підключення монітора до електричної мережі. Вбудованих динаміків не передбачено, хоча їх нерідко використовують в офісних сценаріях, коли керівництво уникає зайвих витрат.

Дисплей MSI MAG 255F E20

За даними липневої статистики Steam, FullHD дисплеї використовують 54% гравців. Але окрім роздільної здатності для сучасного геймінгу дуже велике значення має частота оновлення, яка додає іграм плавності й переводить ігровий процес на вищий рівень.

Говорячи про геймінг та монітори, нерідко упускають цілу армію консольних фанатів. В MSI MAG 255F E20 доступні три повнофункціональних входи, тому його можна використовувати паралельно для ігрових консолей. Тим більше, що для цього в моніторі передбачений спеціальний Console Mode, який забезпечує кращу сумісность з PS5 та Xbox Series X, S.

Для цього є HDMI CEC, що синхронізує роботу з пристроями виведення та контролює динамічну частоту кадрів, усуваючи розриви у зображенні.

Виробник заявляє, що швидкість відгуку доходить до 0,5 мс (GTG) завдяки швидкій матриці Rapid IPS. Це додасть додаткових переваг у динамічних іграх, в першу чергу у шутерах від першої особи, файтингах та хардкорних soulslike RPG, які вимагають чіткого попадання в необхідні таймінги. Ну і, звісно, високий FPS завжди був у пошані поціновувачів перегонів.

Монітор виявився дуже зручним для роботи в яскраво освітленому приміщенню завдяки спеціальному антибликовому покриттю. Також з хорошої сторони здивувала яскравість, яка виявилась більшою за заявлену — 392 кд/м².

Доступні налаштування часу відгуку: нормальний режим, швидкий та найшвидший. Але в останньому на знімку з витримкою 1/320 с можна роздивитися артефакти розгону матриці. У звичайному режимі такого не спостерігається.

В MSI MAG 255F E20 типовий glow-ефект, який зустрічається у всіх IPS панелях, якщо дивитись на зображення під кутом в темноті. Кути огляду на хорошому рівні — 178 градусів. Монітор при цьому майже не втрачає яскравості та насиченості кольорів.

Найкращі показники фіксуються в режимі Normal. Однак реально заміряне колірне охоплення трішки не дотягує до заявлених виробником. Колориметр наміряв 97% — sRGB, 76% — Adobe RGB та 78% — DCI-E3.

MSI MAG 255F E20 відображає понад 1 мільярд кольорів завдяки “псевдо” 10-бітній матриці (8-біт + FRC). Колірна гама становить 2,2. При мінімальному пресеті яскравості бачимо 52 кд/м² при контрастності 510 до 1.

Починаючи з 50% яскравості виходимо на кращі показники по контрастності — 890 до 1. Хоча вона трішки не дотягує до заявлених виробником (1000 до 1).

Колірна температура за замовченням холоднувата — 7200К. Увімкнувши “теплий пресет” спускаємося до 5700К.

Максимальне відхилення рівномірності колірної температури у верхньому центральному секторі становить 5,1. При зменшенні яскравості ΔE опускається до 3,2.

Максимальна розбіжність рівномірності білого поля при максимальній яскравості доходить до 17% при 100% яскравості. На 50% вона опускається до 13%.

Монітор може похвалитися хорошою точністю колірного відтворення. Середнє значення ΔE — 0,63. Хоча чомусь один з відтінків вибився з загальної когорти хороших результатів.

MSI MAG 255F E20 може підійти навіть для офісної роботи, невимогливої праці з графікою чи непрофесійної обробки фото. Хоча, звісно, все обмежуватиметься роздільною здатністю FullHD.

Зате в іграх він розкривається з найкращої сторони. Якщо вам вистачає FullHD, то висока частота (200 Гц) внесе додаткову родзинку до вашого ігрового досвіду. Відносно невимогливі кіберспортивні ігри діють по принципу “чим більше, тим краще”. В тому числі й турнірна таблиця Counter-Strike 2 одразу наповниться додатковими фрагами.

Меню користувача

Інтерфейс налаштувань від компанії MSI, на мою думку, є одним із найзручніших на ринку моніторів. На щастя, бюджетна ціна ніяк не повпливала на типову зручність та різноманіття пресетів.

Нам доступно шість окремих розділів: Gaming, Professional, Image, Input Source, Navi Key, та Settings. В них ми можемо гнучко підлаштувати під себе MSI MAG 255F E20.

В ігровому режимі доступні окремі пресети для різних типів ігор: від FPS до RPG. Доступний окремий режим Night Vision, який дозволяє роздивитися деталі там, де здавалося б нічого не видно. Звісно ж, не забули й про фірмові приціли, які дехто вважає чітерством.

Окремо виводиться частота кадрів. Це корисна функція у випадках, коли гра навмисно блокує сторонні оверлеї на кшталт MSI Afterburner чи CapFrameX. Також доступні налаштування яскравості, контрастності та колірної температури.

З сайту MSI можна завантажити застосунок MSI Display Kit. В ньому доступні деякі з функцій, які по суті дублюють рідні налаштування в урізаному вигляді на рівні операційної системи.

Енергоспоживання MSI MAG 255F E20

В режимі очікування MSI MAG 255F E20 споживає всього 0,2 Вт. Знизу монітора на задній панелі знаходяться дві вентиляційні решітки, які сприяють кращому охолодженню самої матриці.

Хоча вона не виділяє багато тепла навіть при жарких ігрових баталіях. Пірометр показує, що температура задньої кришки монітора нічим не відрізняється від температури зовнішнього середовища. З фронтальної сторони монітор нагрівається до 31,5-32 градусів за Цельсієм.

Яскравість, % Енергоспоживання, Вт 100 23 75 20.7 50 17.5 30 14.6 0 10

При мінімальній яскравості монітор споживає всього 10 Вт, а в максимальній — 23 Вт.

Досвід використання MSI MAG 255F E20

Монітор залишив після себе позитивні згадки, хоча, як ви розумієте, я вже звик до QuadHD та 4К варіантів. До хорошого швидко звикаєш, тому мої враження відрізнятимуться від тих користувачів, які постійно працюють та грають у FullHD.

З усім тим, мені сподобалася передача кольорів, які не грішать зайвою перенасиченістю та нереальними відтінками. Зазвичай при роботі я використовував Low Blue Light для зменшення напруги, коли працюєш цілий день. Для дрібного тексту хотілось бачити трішки кращий PPI. 24,5″ — верхня межа, після якої FullHD вже зовсім не вистачає.

В іграх у парі з народним королем “класичної растеризації” Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE можна було від душі пограти у свої улюблені забавки — Counter-Strike 2 та Remnant 2. Обидві вимагають неабиякої реакції та, звісно ж, високої частоти оновлення та відгуку. MSI MAG 255F E20 в цьому амплуа проявив себе гідно. На додаток вільний час почав розчинятися завдяки Mafia: The Old Country, яка підтримує FSR 4. Тому висока “герцовка” на MSI MAG 255F E20 внесла додаткового драйву в ігровий процес.

Єдине, чого мені не вистачало найбільше — це регулювання по висоті. Адже виходило, що я дивився на монітор зверху-вниз і приходилося підкладати під стійку коробку від блока живлення.

Ціна та конкуренти

MSI MAG 255F E20 можна придбати за ціною від 5 199 гривень. Поки я готував цей огляд, його майже всюди розібрали (та не даремно), адже гідних конкурентів не так вже й багато.

Acer Nitro QG241YM3bmiipx пропонує час відгуку — 1 мс та частоту оновлення — 180 Гц так само як і Asus TUF Gaming VG249Q3A. Проте в них гірша максимальна яскравість. Вони належать до модельного ряду попередніх років. Зате в них можна відшукати вбудовані колонки, яких може не вистачати офісним працівникам.

Gigabyte G24F 2 пропонує USB-хаб та найбільше заявлене колірне охоплення: DCI-P3 — 95%, sRGB — 125, що досить солідно, але 8-бітова матриця без FRC може перехилити вибір користувача в бік інших конкурентів.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 9 Зручне OSD + додаткове ПЗ — MSI Display Kit Яскравість, HDR 9 Яскравість більша за оголошену. Кольори, кути огляду 8 Достатні для більшості користувачів, однак трішки менше за заявлені. 8 біт + FRC. Частота, затримки 9 Вдала частота для своєї ціни. Ціна 9 Приємна ціна серед конкурентів.