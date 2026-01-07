Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат

OLED, Copilot+ і RTX 50: усі головні новинки Acer з CES 2026

На виставці CES 2026 у Лас-Вегасі Acer показала одразу кілька лінійок ноутбуків, які об’єднує спільна ідея: максимум можливостей штучного інтелекту безпосередньо на пристрої. Компанія представила оновлені серії Aspire AI, Swift AI та ігрові Predator і Nitro. Вони виконані на базі процесорів Intel Core Ultra серії 3 або AMD та підтримують Copilot+ у Windows 11.

Aspire AI

Серія Aspire AI перейшла на OLED-дисплеї та новітні процесори від Intel та AMD. Моделі Acer Aspire 14 AI та Aspire 16 AI орієнтовані на навчання, роботу й повсякденні завдання. Ноутбуки отримали процесори Intel Core Ultra серії 3, що відкривають доступ до функцій Copilot+ PC у Windows 11, а також вбудовані інструменти Acer на базі ШІ.

Обидві моделі доступні з OLED-дисплеями, а також із сенсорними або звичайними екранами. Корпуси тонкі й легкі, з великими сенсорними панелями та шарнірами, які дозволяють розкривати ноутбук на 180 градусів. Acer позиціонує ці моделі як доступні за ціною універсальні рішення без жорсткої прив’язки до одного сценарію використання.

Swift AI

Лінійка Swift AI Copilot+ — це вже преміальний сегмент. Сюди входять моделі Swift 16 AI, Swift Edge 14 AI, Swift Edge 16 AI, а також Swift Go 14 AI та Swift Go 16 AI .

Флагман Swift 16 AI оснащується процесорами аж до Intel Core Ultra X9 серії 3 з графікою Intel Arc, сенсорними OLED-дисплеями 3K з частотою оновлення до 120 Гц і корпусом завтовшки 14,9 мм. Acer окремо підкреслює наявність великої тактильної сенсорної панелі та збільшених клавіш із підсвічуванням.

Моделі Swift Edge 14 AI та 16 AI важать менше 1 кг, але при цьому відповідають вимогам військового стандарту міцності. Вони також отримали сенсорні OLED-екрани з роздільною здатністю до 3K, панелі Acer Multi-Control для керування медіа та конференціями, а також підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0.

Для тих, кому потрібен баланс між ціною й можливостями, Acer пропонує Swift Go 14/16 AI. Ці моделі оснащуються процесорами до Intel Core Ultra X9 388H, оперативною пам’яттю LPDDR5x до 32 ГБ та SSD місткістю до 1 ТБ. Корпуси алюмінієві, з лазерним гравіюванням, а набір портів включає Thunderbolt 4, USB Type-A та HDMI 2.1 .

Predator

В ігровому сегменті Acer показала флагманський ноутбук Predator Helios Neo 16S AI. У максимальній конфігурації він отримав процесор Intel Core Ultra 9 386H та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії. Пристрій оснастили 16-дюймовим OLED-дисплеєм (240 Гц, WQXGA+) та вдосконаленою системою охолодження з вентиляторами AeroBlade 3D 5-го покоління та рідким металом.

Ігровий монітор Predator XB273U F6 — це перший у світі 27-дюймовий пристрій, здатний працювати з частотою оновлення 1000 Гц при роздільній здатності 1280х720 піуселів (та 500 Гц при 2560х1440 пікселів). Монітор підтримує технологію AMD FreeSync Premium та охоплює 90% колірної гами DCI-P3. Поруч із ним дебютував Predator X34 F3 — вигнутий QD-OLED монітор із частотою 360 Гц та часом відгуку 0,03 мс.

Також Acer анонсувала аксесуари: гарнітуру Predator Galea 570 з 50-мм динаміками та активним шумозаглушенням ENC, а також мишу Predator Cestus 530 з сенсором PixArt PAW3395 і роздільною здатністю до 26 000 DPI. Стартові ціни для цих аксесуарів у Європі заявлені на рівні $149 та $99 відповідно.

Nitro

Для ширшої аудиторії представлено серію Nitro V AI. Нові моделі Nitro V 14 та V 16 AI (14 та 16 дюймів) базуються на процесорах Intel Core Ultra 3-ї серії або AMD Ryzen AI 400-ї серії, пропонуючи збалансовану потужність для Copilot+ PC.

Veriton

Для бізнесу та професіоналів Acer представила Veriton RA100 AI Mini — компактну станцію об’ємом лише 2,8 літра. Попри розмір, вона несе на борту процесор AMD Ryzen AI Max+ 395 із продуктивністю NPU до 61 TOPS, підтримує до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-7500 та до трьох SSD загальною місткістю 6 ТБ.

Інші пристрої

Для творчих завдань анонсували монітор ProDesigner PE320QX із роздільною здатністю 6K (6016×3384 пікселів), сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR 600.

Маршрутизатор Predator Connect X7S 5G CPE поєднує 5G-підключення та тридіапазонний Wi-Fi 7 зі швидкістю до 19 Гбіт/с. Для подорожей створено мобільну точку доступу Acer Connect M4D 5G, що важить менше 205 г і працює до 15 годин від акумулятора.

Для швидкого пересування містом представлено електросамокат Predator ES Storm Pro. Він оснащений мотором потужністю 500 Вт (пікова — 1200 Вт), що дозволяє розвивати швидкість до 25 км/год та долати підйоми до 22%. Алюмінієва рама витримує до 120 кг, а запас ходу становить до 50 км.

Ціни та доступність в Україні: