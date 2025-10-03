Огляд ZTE nubia Neo 3 GT: ігровий смартфон для тих, хто рахує гроші

Ігрові смартфони зазвичай асоціюються з високими цінниками, але китайський бренд nubia вирішив зламати цей стереотип. ZTE nubia Neo 3 GT — спроба впхнути геймерську ДНК у бюджетний корпус. Чи вийшло це зробити без болючих компромісів, ви дізнаєтесь з цього огляду.

ZTE nubia Neo 3 GT Від 9999 грн. Плюси: стильний ігровий дизайн; гарний 6,8-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц; акумулятор на 6000 мАгод; швидка 80-ватна зарядка та корисна функція обхідної зарядки; сенсорні ігрові тригери та ефективна система охолодження; стабільна ігрова продуктивність для своєї ціни; багата та повноцінна комплектація Купити в Allo Мінуси: посередня якість фото та відео, відсутність надширококутного модуля; ПЗ з багатьма програмами та сервісами, які не можна прибрати Купити в Allo 8 /10 Оцінка

Технічні характеристики ZTE nubia Neo 3 GT

Компонент Характеристика Дисплей 6,8″ OLED (AMOLED), 2392×1080 (FHD+), 386 ppi, 120 Гц, 1200 Гц частота дискретизації дотику, пікова яскравість 1300 ніт Процесор Unisoc T9100 (6 нм), 8 ядер (1×2.7 ГГц Cortex-A76, 3×2.3 ГГц Cortex-A76, 4×2.1 ГГц Cortex-A55) Графічний чип ARM Mali-G57 MP4 Пам’ять 12 ГБ ОЗП (LPDDR4X) + 12 ГБ віртуальної; 256 ГБ ПЗП (UFS 3.1), нерозширювана Основна камера Подвійна: 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (сенсор глибини) Селфі камера 16 Мп Акумулятор 6000 мАгод, дротова зарядка 80 Вт, підтримка Power Delivery 3.0, обхідна зарядка (Bypass Charge) Роз’єм USB Type-C ОС Android 15 з оболонкою MyOS 15 Корпус Пластик Захист IP54 Габарити 167,5×76,3×8,4 мм Вага 209 грамів

Паковання та комплектація

ZTE nubia Neo 3 GT постачається в яскравій коробці у колаборації з відомою мобільною королівською битвою Free Fire. Звісно, це одразу натякає на геймерську спрямованість пристрою.

Виробник не скупився на комплект, тому маємо все необхідне для повноцінного користування: смартфон із заводською захисною плівкою на екрані, зарядний пристрій потужністю 80 Вт (так, його не забули!), кабель USB Type-C червоного кольору, прозорий матовий захисний чохол із твердого пластику, інструмент для вилучення SIM-лотка та документацію.

Як бачимо, перед нами рідкісний для сьогодення випадок, коли виробник кладе не тільки БЖ, а й чохол тощо, тому в покупця з коробки вже є повний комплект. І хоч останній просто матова накладка, але має непоганий вигляд.

Дизайн та ергономіка

Якщо вам подобається стиль меха-роботів та футуристичні дизайни, то ZTE nubia Neo 3 GT точно сподобається. Тут все кричить про те, що це не черговий нудний бюджетник, а новий ігровий смартфон.

Корпус повністю пластиковий і доступні два кольори: насичено-жовтий та більш стриманий сірий/чорний.

На передній панелі бачимо тонкі рамки та фронтальну камеру.

Задня панель має текстурований малюнок з геометричними фігурами та декоративними елементами.

На правому торці розмістили кнопку блокування та кнопки гучності, а також пару тригерів для ігор. На лівому торці нічого немає, а на верхньому бачимо мікрофон. На нижній частині є ще один мікрофон, динамік, порт USB-C та слот для SIM-картки.

У задньої кришки також є RGB-підсвічування. Воно не просто миготить для краси. Можна налаштувати його так, щоб воно сигналізувало про вхідні дзвінки, сповіщення, зарядку або активну ігрову сесію. Якщо вам 10-15 років, то це буде найкрутіша штука в телефоні. Якщо більше, то напевно, ви його просто вимкнете.

Габарити смартфона складають 167,5×76,3×8,4 мм, а вага 209 грамів. Здається трохи важкувато на папері, але в руці відчувається легше, ніж є насправді. Пласкі грані дають надійний хват, хоча для тривалих ігрових сесій все одно краще використовувати якийсь геймпад чи штуки типу Razer Kishi V2.

ZTE nubia Neo 3 GT має захист від пилу та бризок за стандартом IP54. Це означає, що дощ смартфон переживе, але плавати з ним точно не варто. Тобто повноцінного водозахисту тут немає.

Дисплей ZTE nubia Neo 3 GT

Якщо і є щось, чим можна здивувати в бюджетному сегменті, то це дисплей. І з цим у ZTE nubia Neo 3 GT все добре. 6,8-дюймова OLED-матриця з роздільною здатністю FHD+ (2392×1080) та щільністю пікселів 386 ppі має високу контрастність та глибокий чорний колір, який фізично можливий лише на OLED-панелях.

Заявлено про 100% охоплення колірного простору DCI-P3. Теоретично це означає насичені та яскраві кольори, які не виглядають штучно. А вони мені тут дійсно подобаються. Звісно, як для свого цінника.

Частота оновлення 120 Гц робить інтерфейс плавним, а ось частота дискретизації миттєвого торкання складає 1200 Гц і це вже серйозно. Для шутерів та інших динамічних ігор це критично важливо, бо екран реагує на ваші дотики блискавично. Звісно, це важко помітити в реальності і не затятому мобільному геймеру, але ті хто шарить будуть в захваті.

За бажанням можна перемкнутися на автоматичний режим частоти оновлення, а ще є режими 60 Гц та 90 Гц.

Також маємо зміну колірної температури, режим читання, темний режим та нічний екран, зміну масштабу та шрифту.

Пікова яскравість екрана складає 1300 ніт і цього достатньо для більшості умов. На яскравому сонці дисплей читається нормально, хоча флагманські моделі з яскравістю 2000+ ніт все ж виглядають краще. Але для цієї ціни це більше ніж адекватно.

В екрані є також оптичний сканер відбитків пальців. Працює швидко, але розташований дещо низько, що може бути незручним для деяких користувачів. До цього треба звикнути. Ну й це завжди залежить від розміру руки, довжини пальців тощо. Тому комусь буде зручно, а комусь ні.

Чи є до чого причепитися? Хіба що автояскравість іноді спрацьовує не так плавно, як хотілося б, але це все ж більше моя придирка, ніж реальна проблема.

Звук та вібровідгук

ZTE nubia Neo 3 GT оснащений стереодинаміками. Правда, реалізовано це через основний динамік та розмовний, тому баланс між ними відчутний. Основний динамік гучний та потужний, розмовний, звичайно, тихіший. Є помітний в таких випадках невеликий дисбаланс, який трохи чутний у музиці.

Низьких частот тут майже немає, тому бас відчувається лише умовно. Проте для ігор та відео на YouTube все цілком адекватно. Є підтримка DTS: X Ultra, що трохи покращує просторове звучання в іграх. Також тут є налаштування під фільми чи музику. Або можна скористатися автоматичним режимом.

Роз’єм 3,5 мм відсутній. Це стандарт для сучасних смартфонів, але все ж когось може засмутить.

Вібромоторчик якісний та дає приємний тактильний відгук в іграх та інтерфейсі. Не настільки класний, як у флагманах і це зрозуміло, але точно краще за ротаційні мотори в дешевих смартфонах.

Камери ZTE nubia Neo 3 GT

Найслабше місце ZTE nubia Neo 3 GT це його камери. І це не сюрприз для будь-якого геймерського смартфона, тим паче для ігрової бюджетної моделі.

Основний модуль на 50 Мп з діафрагмою f/1.8 доповнений лише 2 Мп датчиком глибини. Відсутній надширококутний об’єктив, що, на мою думку, є недоліком. Про телефото мова взагалі не йде. Зараз навіть бюджетні смартфони часто мають «ширік», але тут його немає. Хочете зняти групове фото або красивий пейзаж? Доведеться відходити трохи далі.

Якість фото при денному освітленні нормальна, але не більше. Знімки з одного боку виглядають «тьмяними», їм бракує насиченості, контрасту та динамічного діапазону. З іншого, на світлинах алгоритм часто виділяє яскраві плями та серйозно підкручує їх насиченість, чим робить кольори неприродними. При яскравому сонці камера схильна до переекспозиції, тому небо виходить білим, а деталі губляться. У вечірній час все стає ще гірше. З’являються шуми, змазування, деталі зникають. Нічний режим є, але він працює посередньо.

А тепер знову згадаємо, що це не тільки бюджетний, а ще й ігровий смартфон, тому для цього сегмента маємо більш-менш адекватні світлини.

Фронтальна камера на 16 Мп по враженнях схожа на основну. Є, знімає, навіть щось можна викладати в соцмережі. Фон, до речі, розмиває нормально і без помилок.

Відео дають знімати у 4K 30 к/с, але без оптичної стабілізації картинка смикається при ходьбі. Для влогів на YouTube це не підійде, але якщо просто зняти щось на пам’ять, то прокатить. Або встановить телефон на штатив.

Чи варто брати цей смартфон заради камер? Точно ні. Але якщо ви розумієте, що це ігровий бюджетник, то камери тут відповідають ціні та позиціюванню.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Серцем ZTE nubia Neo 3 GT є процесор Unisoc T9100, зроблений за 6-нанометровим техпроцесом. Це не Snapdragon і не MediaTek Dimensity, але для ігор у цьому ціновому сегменті він працює непогано. Проте розраховувати, що бюджетний, хоч і геймерський смартфон буде тягнути усі ігри не варто. Його сегмент це популярні проєкти типу Call of Duty Mobile, PUBG Mobile чи Wild Rift на середньо-високих налаштуваннях. Навіть Genshin Impact видає 40-55 FPS на середніх, що цілком навіть гарно для такого заліза.

Графічний процесор тут це ARM Mali-G57 MP4. Пам’яті 12 ГБ ОЗП формату LPDDR4X та 256 ГБ вбудованої UFS 3.1. Можна активувати ще 12 ГБ віртуальної ОЗП коштом ПЗП, але це, як завжди, радше маркетинг, ніж реальна допомога. Є підтримка Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 та NFC. Підтримуються мережі 5G, що приємно бачити в цьому ціновому сегменті.

У смартфона є й система рідинного охолодження з випарною камерою. Вона справляється з охолодженням настільки ефективно, що продуктивність під максимальним навантаженням падає не більше ніж до 93%. Принаймні так заявляє виробник. Фактично смартфон дійсно чудово охолоджує своє «залізо», що видно по чудовому зеленому стрес-тесту в CPU Trottling Test. Такого рівного графіка в ігрових смартфонах я, здається, не бачив ніколи. Корпус при цьому може бути ледь теплий і це максимум.

Ну й сенсорні тригери на правому торці працюють як додаткові кнопки, які можна призначити на будь-які дії в іграх. Наприклад, у шутерах один тригер буде приціл, а другий відповідає за постріл.

Правда, є нюанс, бо не всі ігри підтримують тригери. PUBG та Call of Duty — так, і це вже гуд, але деякі інші тайтли можуть не розпізнати їх. Ну й звикати до них трошки треба, але потім керування з ними стає надзручним.

ZTE nubia Neo 3 GT працює на ОС Android 15 з фірмовою оболонкою MyOS 15. Інтерфейс звичний, логічний, без зайвих заморочок. Є можливості для персоналізації, включаючи теми та налаштування RGB-підсвічування. Ну й відразу виділяються незвичні значки, що роблять смартфон більш «ігровим».

Присутня функція «Живий острів». Це місцевий аналог Dynamic Island, яка відображає сповіщення біля фронтальної камери. Виглядає прикольно, але особливої користі не несе.

Є базові ШІ-інструменти, як-от перекладач у реальному часі AI Translate. Працює це посередньо, але хоч щось. Та й в інших, навіть дорожчих смартфонах, зараз майже те саме.

Також є спеціальний застосунок «Ігровий простір» для налаштування геймерських режимів та збирання усіх ігор в одному місці. Тут можна вибрати режим продуктивності, моніторити системні показники (температуру, FPS, завантаження процесора), вимикати сповіщення під час гри та налаштовувати тригери.

На смартфоні попередньо встановлено ігри та додатки, які можна видалити. Але є незмінні папки-віджети «More Games» та «More Apps», які дратують. Їх не можна ні видалити, ні приховати. Це класичне «сміття», що псує враження від користування. Хоча система працює швидко, навіть дуже, для такої ціни. Підвисань та гальмувань не помітив.

Автономність ZTE nubia Neo 3 GT

ZTE nubia Neo 3 GT має акумулятор на 6000 мАгод. При звичайному використанні (месенджери, соцмережі, перегляд відео) смартфон живе й два дні. При інтенсивному геймінгу працює повний день і без проблем. Навіть якщо граєте в Genshin Impact, то батареї вистачить надовго.

Все це завдяки не дуже потужному, але все ж робочому чипу, який дає й більш-менш адекватно пограти в ігри та не «жере» батарею як це роблять надпотужні флагманські рішення. Ну й тести в PC Mark гарні.

Є швидка зарядка на 80 Вт. До 50% смартфон заряджається за 30 хвилин, повний цикл займає близько 1 години 15 хвилин. Немає бездротової зарядки, але для бюджетного сегмента це норма.

Також відзначу технологію обхідної зарядки Bypass Charge.Завдяки їй смартфон живиться безпосередньо від мережі, минаючи акумулятор. Це зменшує нагрівання під час ігор та продовжує термін служби батареї. Дуже корисна фішка для тих, хто багато грає не відходячи від розетки.

Досвід користування ZTE nubia Neo 3 GT

ZTE nubia Neo 3 GT точно смартфон не для всіх. Це зрозуміло і нормально. Якщо ви шукаєте універсальний пристрій з хорошими камерами, гарантованими оновленнями та престижним брендом, це не ваш вибір. Але якщо ви молодий геймер з обмеженим бюджетом, який хоче отримати максимум ігрового досвіду за мінімальні гроші, то це те, що треба.

Дисплей тут кращий, ніж у багатьох середньобюджетників. Продуктивність стабільна, охолодження працює і дуже гарно. Тригери дають перевагу, але до них треба звикати. Батарея тримає довго, а зарядка швидка.

Так, камери посередні, а корпус пластиковий. Але за ці гроші отримати такий ігровий досвід більше майже не вийде. Тому якщо ви школяр, або батьки школяра, то зверніть увагу на ZTE nubia Neo 3 GT.

Звичайно, модель підійде і дорослим геймерам, які не хочуть витрачатися на щось серйозніше, бо він потягне їхні улюблені проєкти.

Ну й зважте на дизайн. Він ігровий, агресивний, футуристичний — все як має буди в геймерських пристроях. І звичайно, це зайде не усім.

Також нагадаю, що смартфон не перегрівається навіть при тривалих ігрових сесіях. А ось у конкурентів, та ще й за таку ціну це часта проблема.

Ціна та конкуренти

В Україні ZTE nubia Neo 3 GT продається за ціною від 9999 гривень. Рекомендована роздрібна ціна становить 11 499 гривень. Тобто саме цей офіційний цінник ви побачите у великих мережах типу «Алло».

Конкуренти? Звісно є, але їх не багато, тим паче за такі гроші, бо часто це сильно дорожче. В нас є не дуже ігровий, але доступний та потужний POCO X7 (ціна від 9 500 гривень), але без ігрових тригерів. Також варто глянути на Infinix GT 30 Pro. Це єдиний більше менш ігровий смартфон за схожі гроші й то він дорожче.

Якщо хочеться справжній смартфон для геймера, але є більший бюджет, то варто дивитися на Nubia Red Magic 9S Pro (ціна від 26 300 гривень) або Asus ROG Phone 9 (ціна від 31 800 гривень). Там і процесори потужніші, і взагалі все на іншому рівні. Але й ціни ви бачите які.

Висновок: ZTE nubia Neo 3 GT — нішевий і яскравий пристрій для конкретної аудиторії. Він не намагається бути універсальним смартфоном для всіх. Він дає ігровий досвід за бюджетні гроші і фактично виступає єдиним подібним рішенням у своєму ціновому сегменті. Звичайно, є й недоліки, але з ними можна легко миритися, тому якщо вам треба саме ігровий досвід не за усі гроші світу, то ZTE nubia Neo 3 GT вас не розчарує. Купити в Allo

Дякуємо мережі магазинів Allo за наданий на огляд смартфон ZTE nubia Neo 3 GT.