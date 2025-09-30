Перший погляд на Subaru Forester 2025: нове покоління, ті самі цінності

У Києві презентували головний автомобіль бренду Subaru – кросовер Forester. І це одна з найменш прихованих новинок нашого авторинку. Його тізери просочилися в мережу ще позаминулого літа, а світова прем’єра відбулася в листопаді 2023 року на автосалоні в Лос-Анджелесі. У вересні модель вперше показали в Європі, а до України «шістка» дісталася лише тепер.

Диванні експерти хейтять зовнішність кожного нового Subaru, але “форестеру” традиційно дістається більше за всіх. І як найпопулярнішій моделі марки, так і тій, що найчастіше оновлюється – мовляв, його дизайн хитається від поганого до гіршого. Але потрібно віддати належне стійкості “самураїв” – критика тільки загартовує і характер “лісника”, і віру японських дизайнерів у власні сили. Тиждень тому світ попрощався з куди більш приємним для ока Legacy, що випускався 35 років. А Forester живіший за всіх живих. Останні 10 років у США (для бренду це ринок номер один) продажі танцюють в районі 175 тис., а всього там реалізовано половину з 2,7 млн “форіків” проти 369 тис. в Європі.

Втім, як будь-який самурай, Forester пройшов довгий шлях внутрішнього самокопання і роботи над собою. “Плеяди” пестять і плекають свої вдалі рішення (опозитні мотори, симетричний повний привід, клиноланцюговий варіатор і т. д.), тому не варто очікувати від “шістки” особливих одкровень.

Свіжа зовнішність Subaru Forester 2025

Конструктори рапортують про новий дизайн Subaru Forester 2025, новий мотор і нову трансмісію, але все це ми вже бачили. Наприклад, зовнішні зміни нелегко вирахувати навіть при очній ставці. Знайомий силует і пропорції, ті ж дверні прорізи та форма даху. В розмірах +15 мм довжини і 13 мм ширини при незмінних базі, висоті і кліренсі.

Як зазвичай у випадку з фейліфтингом, найпомітнішими змінами стали стилістичні. Завдяки квадратним колісним аркам і більш грубим бамперам він виглядає масивнішим. Як зауважив на презентації один з експертів, відчуття, що дизайнери Toyota сперечаючись схрестили старий Outlander з новим Explorer. А ось що точно, так це те, що збільшені звіси не кращим чином позначилися на геометричній прохідності.

І якщо з приводу зашкарублої зовнішності Subaru Forester 2025 можна сперечатися (все-таки це справа смаку), то консервативність конструкції – явне тупцювання на місці. За великим рахунком, перед нами черговий фейсліфт кросовера. Щоб там не говорили маркетологи. Під капотом також без революцій. Давно обіцяна гібридна установка так і не з’явилася. Тепер її чекають у 2026 році, але це на основних ринках. Чи доїде вона до нас поки що невідомо.

Щобільше, Forester залишився прихильником олдскулу: мінімум цифровізації – максимум практичності. Як і раніше, до послуг водія стрілочні прилади на аналоговій приладовій панелі та безліч олдскульних кнопок навколо центрального монітора. Єдиний реверанс у бік прогресу – покращене бездротове підключення інтерфейсів Apple CarPlay/Android Auto, навігація і система кругового огляду. Запозичений в Outback 11,6-дюймовий планшет наче застарів ще при народженні, але демонструє все ж таки непогану графіку та відгук. Будемо сподіватись, що ПЗ значно покращили, бо раніше спостерігались деякі зависання. Чекаємо на тест-драйв.

Інтер’єр в принципі переформатували в кращий бік і дійсно вже прослідковується цілісність стилю. Здається стало більше місць для зберігання та ергономіка точно поліпшилась. Покращили шумоізоляцію, додали подвійне скло попереду, а крісла отримали покращену підтримку та мають функцію поглинання тремтіння. Позаду пасажирам залишили достатньо місця та зручний диван, але без регулювань довжини та спинки. Тепер для Forester доступна оновлена функція відкриття багажника Hands-Free з обмежувачем висоти, чого не було раніше. А ось об’єм самого простору складає 508 літрів до (1720 літрів максимально).

З акцентом на безпеку

Заощаджені на диджиталізації та дизайнерах кошти вклали в системи пасивної та активної безпеки. Які вони об’єднують в комплекс Eye Sight. Так, ця технологія так і не стала частиною повноцінного автопілота, як нам обіцяли на схожій презентації, в Києві, у 2018 році. Варто зауважити, що і “летальних” ДТП за участю Subaru на українських дорогах з того часу не було, тож системи працюють точно.

У своїй черговій ітерації Eye Sight у Subaru Forester 2025 зазнав з “півсотні” поліпшень і отримав третій, центральний об’єктив. Якщо точніше, то загалом налічують 15 функцій: 7 оновлених та 5 нових. За словами розробників, він істотно швидше ідентифікує велосипедистів і пішоходів. Крім того, тепер в систему зав’язаний електричний підсилювач гальм, що дозволяє їй оперативно та інтенсивно сповільнювати кросовер, щоб уникнути аварійної ситуації. І навіть більше. Наприклад, якщо Eye Sight діагностує втрату свідомості водія, то включить аварійку, зупинить автомобіль і розблокує дверні замки.

Одне з головних нововведень шостого покоління – найвищий рівень безпеки. Всі доступні системи безпеки включені в стандартне обладнання. У тому числі подушка безпеки під ногами переднього пасажира – при ДТП вона зменшує навантаження на хребет. Загалом у Forester встановили 8 подушок.

Силова структура Subaru Forester 2025 залишилася колишньою, як і платформа SGP, лише жорсткість на кручення каркаса збільшилася на 10% та кріплення стали міцніше. Що бонусом зменшить вібрації в салоні та поліпшить керованість. Яка і так повинна злетіти до небес, оскільки рульовий механізм з електропідсилювачем з 2-вальною рейкою запозичений у спорткара WRX. Так що проблема часткової відсутності зворотного зв’язку на кермі повинна бути вирішена.

Технічна стабільність Subaru Forester 2025

Під капотом Subaru Forester 2025 також без особливих змін. Ні тобі турбованих моторів, ні гібридних. Немає навіть «м’якого» гібрида, тільки базовий 2,5-літровий «опозит». До того ж придушений (185 к.с. і 247 Нм) на догоду екологічним нормам. Атмосферна «четвірка» працює в парі з фірмовим клиноцепним варіатором Lineartronic, у якого тепер встановлено вісім імітованих сходинок.

Стандартно Forester оснащено двофункціональним режимом X-Mode з усіма її перевагами. Тільки оновлення алгоритмів зробили раніше симетричну повнопривідну трансмісію трохи більш різнобіжною і частково вона тепер віддає перевагу передній, більш завантаженій осі – на неї припадає 60% тяги. Ну і звичайно вона ще більш чутливо реагує на зміну зчеплення (система SI-Drive) та розподіляє крутний момент між кожним колесом окремо.

Першу сотню кросовер розмінює за 9,7 сек і перестає розганятися після досягнення 205 км/год. Паспортна витрата – 10,1 л/100 км у місті, 6,7 л на трасі і 7,9 л у змішаному циклі.

Добре, що сумніватись в здібностях Subaru Forester ніхто не буде. Все так само на місці від кліренсу у 220 мм до здатності буксирувати пичем вагою 1870 кг. Він і раніше непогано справлявся з важким бездоріжжям, якщо не вимагати від нього тракторної прохідності та слідкувати за відповідністю гуми умовам руху.

Що пропонують?

На нашому ринку поки що доступні три комплектації. У базової Limited (1 833 000 грн/$43,6 тис.) простенький тканинний інтер’єр, мультимедійна система з 6 динаміками і 2-кольорові 18-дюймові диски.

В середній версії Sport (1 899 000 грн/$45,2 тис.) крісла і диван з екошкіри, штатна система навігації, X-Mode з парою позашляхових пресетів і чорні колісні диски.

У салоні топової версії Touring (2 039 000 грн./$48,5 тис.) вставки із замші та перфорована шкіра, преміальна аудіосистема Harman Kardon з 11 динаміками, бездротова зарядка телефону та панорамний люк. На моє запитання про плани продажів «форестерів» керівництво впевнено заявило про сотню до кінця року і запевнило про наявність автівок на складах.

“Плеяди” – нішевий бренд і ніколи цього не приховував. Як і те, що вони завжди і в усьому йдуть своїм обраним шляхом. Коротка продуктова лінійка, що виключає внутрішній канібалізм – така ж характерна риса марки, як нестандартний підхід до «заліза» і поблажливий – до дизайну і комплектацій. Адже у самурая немає мети – тільки шлях.