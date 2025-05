Рейв у далекій-далекій галактиці: танцювальні хіти з науково-фантастичних фільмів і серіалів

Запальний танок зазвичай стриманої сенаторки Мон Мотма у другому сезоні серіалу «Андор» від Disney+ викликав жваве обговорення у соцмережах та породив справжню зливу реміксів, серед яких годинне відео на офіційному каналі «Зоряних війн» у YouTube. Це надихнуло нас пригадати танцювальні хіти з науково-фантастичних фільмів і серіалів, які можна почути у найвіддаленіших куточках галактики.

«А що, як цей трек стане міжгалактичним хітом?»

Автори: Ніколас Брітелл, Брендон Робертс

З огляду на культові саундтреки Джона Вільямса, створювати музику для «Зоряних війн» – непросте завдання для будь-якого композитора. На щастя композитор Ніколас Брітелл не побоявся порівняння зі своїм легендарним попередником, отримав від творця «Андора» Тоні Гілроя карт-бланш на створення абсолютно унікального звукового ландшафту серіалу та чудово справився з поставленим завданням.

Після запису композиції «Niamos! (Morlana Club Mix)» для сцени в підпільному борделі на планеті Морлана-1, де Кассіан Андор розшукує свою сестру у першому сезоні, Брітелл вирішив повторити дещо змінену пісню в інших сценах. «А що, як цей трек стане міжгалактичним хітом? — запропонував він Гілрою. — Це б пояснювало його появу в різних контекстах». Так за п’ять років до доленосної битви при Явіні Ніколас Брітелл став головним композитором далекої-далекої галактики.

Хоча музику до 2 сезону «Андора написав Брендон Робертс, для весілля у третьому епізоді він використав ремікс оригінального треку Брителла. Коли енергійні ритми швидкого синті-попу хіта починають звучати з дроїда-гучномовця, стримана до цього моменту урочистість перетворюється на справжній танцювальний хаос.

