Рейв у далекій-далекій галактиці: танцювальні хіти з науково-фантастичних фільмів і серіалів

Запальний танок зазвичай стриманої сенаторки Мон Мотма у другому сезоні серіалу «Андор» від Disney+ викликав жваве обговорення у соцмережах та породив справжню зливу реміксів, серед яких годинне відео на офіційному каналі «Зоряних війн» у YouTube. Це надихнуло нас пригадати танцювальні хіти з науково-фантастичних фільмів і серіалів, які можна почути у найвіддаленіших куточках галактики.

Niamos! (Brasso) — «Андор»

«А що, як цей трек стане міжгалактичним хітом?»

Автори: Ніколас Брітелл, Брендон Робертс

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

З огляду на культові саундтреки Джона Вільямса, створювати музику для «Зоряних війн» – непросте завдання для будь-якого композитора. На щастя композитор Ніколас Брітелл не побоявся порівняння зі своїм легендарним попередником, отримав від творця «Андора» Тоні Гілроя карт-бланш на створення абсолютно унікального звукового ландшафту серіалу та чудово справився з поставленим завданням.

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Після запису композиції «Niamos! (Morlana Club Mix)» для сцени в підпільному борделі на планеті Морлана-1, де Кассіан Андор розшукує свою сестру у першому сезоні, Брітелл вирішив повторити дещо змінену пісню в інших сценах. «А що, як цей трек стане міжгалактичним хітом? — запропонував він Гілрою. — Це б пояснювало його появу в різних контекстах». Так за п’ять років до доленосної битви при Явіні Ніколас Брітелл став головним композитором далекої-далекої галактики.

Хоча музику до 2 сезону «Андора написав Брендон Робертс, для весілля у третьому епізоді він використав ремікс оригінального треку Брителла. Коли енергійні ритми швидкого синті-попу хіта починають звучати з дроїда-гучномовця, стримана до цього моменту урочистість перетворюється на справжній танцювальний хаос.

this scene marks a definitive shift in mon mothma. she’s letting go of leida and of tay. in the very place she was caged all those years ago to perrin, she’s spreading her “wings”; a phoenix becoming reborn as the woman who will lead the rebellion #andor pic.twitter.com/yIU8TxezYB — .• linds •. (@acosmiclove) April 24, 2025

На платівці з саундтреком другого сезону нова версія отримала назву «Brasso». Варто зазначити, що шоуранер Тоні Гілрой офіційно підтвердив виданню Decider: «Niamos!» відтепер — канонічний хіт у всесвіті «Зоряних воєн».Тому ми швидше за все ще не раз почуємо цю заразливу суміш тропічних тонів та енергійних барабанів у інших фільмах і серіалах франшизи.

Star Wars Theme (Cantina Band)

Автор: Meco

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Танцювальна вечірка в серіалі «Андор» стало для франшизи чимось новим, але це зовсім не перший музичний трек із «Зоряних війн», який підкорив танцполи. У травні 1977 року американський музикант і палкий фанат фантастики Доменіко Монардо, відомий як Meco, відвідав прем’єру фільму Джорджа Лукаса чотири рази поспіль. Побачене та почуте так захопило артиста, що він відразу сів за написання диско-версії симфонічної музики Джона Вільямса.

Вже за місяць вийшов його дебютний альбом «Star Wars and Other Galactic Funk», який змішав впізнавані музичні теми фільму з веселими фанковими ритмами та вставками, що імітують постріли з бластерів, щебіт R2-D2 і звуки космічних кораблів. Родзинкою альбому стала композиція Cantina Band, яка не лише очолила хіт-паради та прославила Meco, але й та на довгі роки задала стандарти космічного диско.

It’s Love, Love, Love — «Зоряний крейсер “Галактика”»

Автори: Tartaglia And The Space Angels

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Гучний успіх «Зоріних війн» назавжди змінив космічну фантастику та відкрив шлях проєктам, які чекали свого часу десятиліттями. Одним з них став телевізійний фільм «Зоряний крейсер “Галактика”», який вийшов на екрани у 1978 році. За сюжетом, в далекому майбутньому мешканці 12 планет-колоній ведуть тисячорічну війну проти роботоподібної раси сайлонів.

Коли інопланетний ворог під прикриттям розмов про перемир’я підступно знищує всі заселені людьми світи, зоряний крейсер «Галактика» бере на борт вцілілих і вирушає на пошуки легендарної колиски людства, координати якої давно втрачені, — Землі. Відвідавши дорогою курортну планету Каріллон, герої потрапляють у казино, де гості розважаються під композицію «It’s Love, Love, Love» у виконанні екзотичного жіночого тріо The Space Angels.

Main Jam in Lounge — «Зоряний шлях»

Автори: Deborah Downey and Charles Napier

Де послухати: YouTube

З танцями у всесвіті «Зоряних війн» ми наче розібралися, а як щодо «Зоряного шляху»? На просторах цього фантастичного всесвіту можна знайти що завгодно, але щоб побачити танцювальну вечірку на борту зорельота «Ентерпайз», доведеться відмотати календар на 56 років назад.

У 20 епізоді 3 сезону (1969 рік) оригінального серіалу Star Trek під назвою «Шлях до Едему» капітан Кірк і його команда рятують групу космічних хіпі, серед яких музикант Адам (Чарльз Неп’єр) і Дівчина №1 (Дебора Дауні). На знак вдячності рятівникам вони влаштовують музичний концерт. Відомий за роллю у «Мовчанні ягнят» Неп’єр і беквокалістка Дауні співають щось на кшталт космічного фолку, змушуючи підтанцьовувати членів екіпажу, але залишаючи незворушним першого офіцера Спока, якому, звісно, ближче його улюблена лютня.

Jelly Belly — «Бак Роджерс у XXV столітті»

Автор: Stu Phillips

Де послухати: YouTube

Як треба розслаблятися під музику у товаристві чарівних дівчат Споку варто було б повчитися в іншого відомого космічного пілота — Бака Роджерса. За сюжетом серіалу «Бак Роджерс у XXV столітті», той потрапляє в аварію під час польоту на космічному човнику та протягом 500 років залишається замороженим.

Прокинувшись у 2491 році Бак виявляє, що планета потерпає під атаками войовничих драконіанців, і вступає до лав Захисту Землі. Пілотувати космічний винищувач йому допомогають приваблива штурманка Вілма, маленький кмітливий робот Твікі та місцевий аналог ШІ — розумний комп’ютер у вигляді диска діаметром приблизно 20 см, який Твікі зазвичай носить на шиї.

Як можна побачити у відеоролику, п’ять століть заморозки зовсім не заважають Баку давати нащадкам справжній майстерклас. Він напрочуд лаконічно пояснює принцесі Ардалі суть електронної танцювальної музики 70-х, а потім демонструє їй свої танцювальні рухи під чудову композицію американського композитора Стюарта Філліпса. При цьому не лише справляє незабутнє враження на всіх присутніх, але й змушує трусити дупцею сріблястого робота.

Zion — «Матриця: Перезавантаження»

Автор: Fluke

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

У фільмі «Матриця: Перезавантаження» британський електронний гурт Fluke виконує рухливий хаус-трек, під який екстатично рухаються декілька тисяч мешканців підземного Зіону. Примітно, що божевільний рейв в останньому місті людей на планеті Земля викликав серед глядачів чи не більше суперечок, ніж всі теорії про призначення Нео. Одні зауважували, що танцювальна вечірка подібного масштабу напередодні можливого знищення поселення є чимось нечуваним і недоречним у фантастичних фільмах. Інші захоплювались геніальністю Вачовскі, які зуміли показати через танок живу енергію людства.

Derezzed — «Трон: Спадок»

Автор: Daft Punk

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Коли стало відомо, що французький дует Daft Punk напише музику до продовження кіберпанкової фантастики «Трон» з підзаголовком «Спадок», фанати електронної танцювальної музики були в захваті.

Елегантна неонова естетика Бангальтера та Омем-Крісто ідеально вписалася у фільм, а прикрашена камео виконавців сцена бійки в нічному клубі під енергійний трек Derezzed стала одною з найвидовищніших у фільмі.

Нагадуємо, що 10 жовтня цього року нас чекає прем’єра наступного фільму франшизи — «Трон: Арес» і було б справжнім дивом, якби музику до нього знову написали Daft Punk.

Come and Get Your Love — «Вартові галактики»

Автор: Redbone

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

У кожному з фільмів нашої добірки танцювальна музика виконує різні функції. Сенаторці Мон Мотма вона допомагає приховати провину, горе та стрес. Баку Роджерсу дозволяє знайти спільну мову з людьми XXV століття. А для головного героя франшизи «Вартові галактики» Пітера Квілла ностальгічна музика 60-70-х років стала джерелом сили та символом втраченого дому.

У першому фільмі запальне бугі «Come and Get Your Love» («Приходь і отримай своє кохання») індіанського гурту Redbone змушує Квілла хвацько витанцьовувати під час викрадення Каменю Сили з покинутого храму на планеті Мораг.

А на початку другого фільму життєрадісна поп-симфонія «Mr. Blue Sky» англійців Electric Light Orchestra додає команді вартових енергії під час бою з міжвимірним монстром Абіліском. І поки Пітер, Дрекс, Ґамора та єнот Ракета намагаються здолати чудовисько, малюк Ґрут розважає глядачів своїм кумедним танцем під уривчасті баси та кружляючі струнні однієї з найбільш впізнаваних пісень усіх часів.