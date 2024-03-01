Виробництво фільму стартувало у Ванкувері в січні, а прем’єра запланована на 2025 рік.

У четвер Disney оприлюднила перший кадр з фільму «Трон: Арес» — майбутнього третього фільму з франшизи «Трон», яка включає оригінальну стрічку 1982 року та сиквел «Трон: Спадок» 2010 року.

Фільм з Джаредом Лето в головній ролі розповість про надзвичайно складну програму Арес, яку відправлять з цифрового світу у реальний з небезпечною місією, що знаменує першу зустріч людства з істотами ШІ.

Режисером виступив Йоахім Ренкінг, який зняв для Disney фільми «Пірати Карибського моря 5: Помста Салазара» та «Чаклунка: Повелителька темряви» після прориву з «Кон-Тікі» у 2012 році. Окрім Лето до акторського складу фільму увійшли Грета Лі («Ранкове шоу»), Еван Пітерс («Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера»), Хасан Мінхадж, Джоді Тернер-Сміт, Артуро Кастро, Кемерон Монаган і Джилліан Андерсон.

Джессі Вігутоу та Джек Торн написали сценарій, а Шон Бейлі, Джеффрі Сілвер, Джастін Спрінгер, Лето, Емма Ладбрук та Стівен Лісбергер виступили продюсерами разом із виконавчим продюсером Расселом Алленом. Вихід фільму запланований на 2025 рік.

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