Магнітні гаманці PITAKA – міцні, зносостійкі та водночас м'які. Розповідаємо про Cadmyra™ – фірмове волокно бренду

PITAKA представила свій новий Magnetic Woven Wallet — мінімалістичний, елегантний і звучний у використанні аксесуар, створений для пристроїв із магнітним кріпленням, зокрема iPhone з MagSafe та смартфонів у чохлах, сумісних із MagSafe. Цей реліз — великий крок уперед у сфері матеріалів. У центрі інновації — Cadmyra™, фірмове волокно PITAKA, що поєднує високу міцність на розрив із м’якістю, забезпечуючи довговічність і надзвичайно приємні тактильні відчуття, роблячи щоденне користування ще комфортнішим.

Cadmyra™: створене, щоб витримати будь-які випробування

Справжня міцність — це більше, ніж просто зовнішній вигляд. Cadmyra™ — гнучке арамідне волокно, розроблене PITAKA для повсякденних речей — гаманців, рюкзаків, валіз. Воно має м’яку, тканиноподібну текстуру, але водночас витримує навіть найактивніше щоденне використання.

Дотримуючись свого принципу «Краще бути іншим, ніж звичайним», PITAKA перетворила жорсткі традиційні листи араміду на м’який і вишуканий матеріал, придатний для щоденного застосування. Насправді арамід не є від природи «твердим» — такою його робить звичний виробничий процес, коли волокно поєднують із епоксидною смолою. Це робить матеріал жорстким на дотик, позбавляючи його природної гнучкості та м’якості.

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet Black/Grey (Twill) купити

Команда PITAKA вирішила відмовитися від цього «промислового» підходу та вклала чимало наукових зусиль у модифікацію полімерів і мікроструктурну інженерію поверхні волокна. Вони змінили традиційний підхід до використання арамідного волокна, звільнивши його від ролі суто броньового матеріалу. Тепер він легко адаптується до щоденного життя — легкий, гнучкий, приємний до шкіри, поєднує практичність із витонченістю.

Щоб перевірити міцність Cadmyra™, PITAKA відправила матеріал у SGS — одну з провідних незалежних світових лабораторій — для серії екстремальних тестів. Результат? Він успішно пройшов усі випробування.

Cadmyra™ витримала такі тести:

Стійкість до розчинників: зберігає текстуру після контакту з косметикою або спиртом;

Висока температура та вологість: не деформується та не втрачає колір навіть у жорстких умовах;

Морозостійкість: залишається гнучким і не стає ламким за низьких температур;

Стійкість до світлового старіння: після тижнів імітованого сонячного випромінювання — мінімальне вицвітання, без відшарувань чи пошкоджень;

Зносостійкість: витримує багаторазове тертя без протирання — готовий до постійного носіння в сумці чи кишені.

Гаманець, який створений для реального життя

Ці випробування не були формальністю — вони відтворювали справжні умови, з якими стикається картхолдер щодня. PITAKA Magnetic Woven Wallet — це не просто стильний аксесуар, а річ, створена для щоденного використання.

Щоденна практичність:

Готовий до поїздок на роботу: навіть у переповненому рюкзаку зберігає форму та надійно захищає картки;

Стійкий до випадкових пролиттів: плями від кави чи іншого напою легко витерти, поверхня залишиться бездоганною;

Ідеальний для подорожей: у валізі чи ручній поклажі не боїться подряпин і тертя;

Зручний у повсякденних справах: швидке проходження через турнікети чи двері доступу без метушні — магніт надійно тримає картки;

Стійкий до погоди: дощ чи вологість не зіпсують його вигляд і форму.

Створений, щоб бути поруч

PITAKA Magnetic Woven Wallet не просто довговічний — він розроблений так, щоб завжди бути під рукою.

Потужне магнітне кріплення: надійно тримається на пристроях із MagSafe та чохлах PITAKA MagEZ;

Мінімалістичний формат: розрахований на 1–2 картки, забезпечує миттєву оплату без зайвих рухів;

Технологічна сумісність: працює з iPhone, Samsung, Huawei та іншими пристроями з магнітною підтримкою.

Він завжди з вами — швидко фіксується на смартфоні та робить доступ до карток максимально зручним.

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet Moonrise купити

Стиль, що не виходить з моди

Міцність важлива, але не менш значущий і стиль. PITAKA Magnetic Woven Wallet поєднує обидві якості.

Доступний у трьох вишуканих варіантах:

Black/Grey: універсальна класика;

Sunset: фірмовий відтінок PITAKA, теплий і збалансований;

Moonrise: натхненний сутінками, з глибокими та стриманими тонами.

Кожен колір гармонійно поєднується з чохлами, павербанками та іншими аксесуарами PITAKA, створюючи цілісний стиль. Особливо версія Sunset втілює філософію бренду: продуктивність і краса без компромісів.

Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet Sunset купити

Cadmyra™ — це більше, ніж матеріал. Це символ надійності, довговічності та стриманої елегантності. Гаманець PITAKA Magnetic Woven Wallet, створений із Cadmyra™, витримує щоденне використання, ідеально інтегрується з вашими гаджетами та зачаровує з першого погляду. Це не просто картхолдер — це ваш надійний супутник у швидкому ритмі життя, розрахований на роки використання.

Джерело: techtimes.com