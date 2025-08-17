Читацькі дописиІгри Читацькі дописи 17.08.2025 comment views icon

Clash of the Kingdoms: нова українська стратегічна гра з історичним акцентом

Clash of the Kingdoms: нова українська стратегічна гра з історичним акцентом
14 серпня в Steam розпочався фестиваль українських ігор Ukrainian Games Festival 2025, де свої проєкти представили як відомі студії, так і молоді інді-розробники. Одним з анонсів стала гра від української студії New Horizons — Clash of the Kingdoms.

Clash of the Kingdoms — це стратегічна гра з покроковими діями, де двоє гравців змагаються за панування на ігровому полі, використовуючи тактичне мислення та власну стратегію. Кожен гравець командує армією з 10 унікальних воїнів. Мета — або знищити війська противника, або захопити його фортецю.

В цьому місяці в Steam з’явиться бета-версія гри в рамках плей тесту, в якій буде доступно поки що два режими:

  • Бій проти AI — зі складним супротивником, логіку якого написано вручну для максимально реалістичних тактичних рішень.
  • Локальний режим на одному пристрої — змагайтеся з другом на одному комп’ютері, передаючи хід по черзі.

Однією з особливістю ігри — історичний акцент. Кожна фракція базується на реальних культурах та військових традиціях. У колекції гравець зможе переглянути докладний опис кожної фігури.

Clash of the Kingdoms вийде по моделі free-to-play і планується до релізу у 2026 році.

