Дописи Дописи 19.06.2025 о 15:00 comment views icon

Хаб Satechi Stand & Hub – зручний гаджет для розширення SSD-пам’яті вашого Apple Mac Mini. Огляд та переваги

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iCases.ua

Блог компанії

Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Розширюйте SSD-пам’ять вашого Apple Mac Mini, одночасно додаючи зручні порти USB-A та слот для SD картки.

Satechi Stand & Hub with SSD Enclosure для Mac Mini M4 (ST-GNMMES) купити

Компанія Satechi, яка вперше анонсувала новинку наприкінці листопада, повідомила, що її хаб Stand & Hub буде доступний у обмеженій кількості з 17 лютого 2025 року через офіційний інтернет-магазин за ціною $99.99. Повний випуск пристрою почнеться в березні, як заявила компанія на виставці CES 2025.

Джерело: Satechi

Цей хаб, виготовлений з алюмінію з покриттям зі силікону, дозволяє значно розширити функціональність Apple Mac Mini M4. Він оснащений двома передніми портами USB-A 3.2, одним портом USB-A 2.0 та картрідером для SD карток.

Джерело: Satechi

Хаб підключається до Mac Mini M4 через вбудований USB-C кабель, який можна акуратно сховати на нижній частині пристрою, коли він не використовується. Особлива конструкція хаба дозволяє зберігати повітряний потік, не заважаючи роботі вентилятора Mac Mini, а виріз у задньому куті забезпечує зручний доступ до кнопки увімкнення на нижній частині комп’ютера.

Джерело: Satechi

Знімна панель на нижній частині хаба дає можливість встановити NVMe SSD, тим самим розширюючи пам’ять Mac Mini M4. Хаб підтримує SSD різних розмірів з обсягами до 4 ТБ. Наприклад, 4 ТБ NVMe SSD від Western Digital коштує $299.99. Для порівняння, оновлення базової версії Mac Mini M4 з 256 ГБ до 2 ТБ через Apple збільшує вартість на $800, а апгрейд 12-ядерної версії з 512 ГБ до 4 ТБ обійдеться в додаткові $1,200.

icases.ua

Джерело: theverge.com

Цей матеріал – не редакційнийЦе – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

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