Хаб Satechi Stand & Hub – зручний гаджет для розширення SSD-пам’яті вашого Apple Mac Mini. Огляд та переваги

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Розширюйте SSD-пам’ять вашого Apple Mac Mini, одночасно додаючи зручні порти USB-A та слот для SD картки.

Компанія Satechi, яка вперше анонсувала новинку наприкінці листопада, повідомила, що її хаб Stand & Hub буде доступний у обмеженій кількості з 17 лютого 2025 року через офіційний інтернет-магазин за ціною $99.99. Повний випуск пристрою почнеться в березні, як заявила компанія на виставці CES 2025.

Цей хаб, виготовлений з алюмінію з покриттям зі силікону, дозволяє значно розширити функціональність Apple Mac Mini M4. Він оснащений двома передніми портами USB-A 3.2, одним портом USB-A 2.0 та картрідером для SD карток.

Хаб підключається до Mac Mini M4 через вбудований USB-C кабель, який можна акуратно сховати на нижній частині пристрою, коли він не використовується. Особлива конструкція хаба дозволяє зберігати повітряний потік, не заважаючи роботі вентилятора Mac Mini, а виріз у задньому куті забезпечує зручний доступ до кнопки увімкнення на нижній частині комп’ютера.

Знімна панель на нижній частині хаба дає можливість встановити NVMe SSD, тим самим розширюючи пам’ять Mac Mini M4. Хаб підтримує SSD різних розмірів з обсягами до 4 ТБ. Наприклад, 4 ТБ NVMe SSD від Western Digital коштує $299.99. Для порівняння, оновлення базової версії Mac Mini M4 з 256 ГБ до 2 ТБ через Apple збільшує вартість на $800, а апгрейд 12-ядерної версії з 512 ГБ до 4 ТБ обійдеться в додаткові $1,200.

Джерело: theverge.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.