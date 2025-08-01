Чому Хідео Кодзіма більше не грає у ААА ігри

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За останні роки витрати на створення AAA-ігор злетіли до неймовірних висот, тож видавці дедалі більше вкладають у вже відомі франшизи й перевірені механіки, а не в нові ідеї. З цим погодився самий Хідео Кодзіма. В результаті ми отримуємо однакові сиквели, рімейки та “live-service” проєкти з регулярними оновленнями й мікротранзакціями. Усе це дедалі більше нагадує «зліпки» попередніх частин.

Саме в цій реальності легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма відкрито заявив, що сучасна AAA-індустрія стала “надзвичайно нудною”. Творець Metal Gear Solid і Death Stranding не приховує свого розчарування й каже, що справжні інновації сьогодні відбуваються саме серед інді-розробників.

Незалежні студії з меншими командами й обмеженими бюджетами можуть дозволити собі ризикувати. Приклади інді-хітів — Hades, Hollow Knight, Stardew Valley і Undertale — доводять: експериментальні ігрові механіки, унікальні візуальні стилі та нетривіальні сюжети здатні здобути й любов критиків, й комерційний успіх.

Водночас витрати на виробництво й просування топових блокбастерів часто сягають сотень мільйонів доларів. Страх перед великими фінансовими втратами викликав хвилю звільнень, закриття студій і скасування проєктів, а також змусив видавців віддавати перевагу “безпечним” франшизам замість свіжих концепцій.

28 серпня Konami планує випустити ремейк під назвою Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Саме цікаве, що коли у Кодзіми спитали, чи гратиме він у нього, то він чесно відповів: “Ні, не гратиму”.

Хідео Кодзіма — останній з експерементаторів?

Цікавим винятком став сам Кодзіма. Після розриву з Konami у 2015 році він заснував Kojima Productions і разом із Sony випустив Death Stranding. Ця гра перетворилася на справжній AAA-експеримент, який водночас розділив геймерів, але продемонстрував його готовність до творчого ризику. Кодзіма один із небагатьох авторів у великобюджетному сегменті, хто зберіг повний контроль над своїми проєктами.

Нинішню ситуацію в ігровій індустрії можна порівняти з тим, що відбувається в кіно та на телебаченні, де теж безроздільно панують сиквели, рімейки й знайомі франшизи замість оригінальних історій. І саме така обережність робить різку критику Кодзіми особливо актуальною.