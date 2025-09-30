Один монітор, щоб замінити два? Огляд Acer Nitro XV345CURV, універсального бійця для ігор та роботи

Широкоформатні монітори — це окремий нішевий продукт. На відміну від телевізорів, діагональ яких можна розтягувати на скільки завгодно, максимальний розмір екрана монітора залежить від відстані до користувача. Який зазвичай сидить приблизно за 1 метр від дисплея. Тож, щоб запобігти оптичному викривленню зображення на такій дистанції, та щоб увесь вміст екрана потрапляв у поле зору, монітори з великим розміром діагоналі доводиться робити не пласкими, а заокругленими. Саме цей аспект і формує специфічну нішу широкоформатних екранів з діагоналями понад 34″ та співвідношенням сторін 21:9. І яскравим представником цього класу є вигнутий дисплей Acer Nitro XV345CURV (UM.CX5EE.V05), про основні можливості якого ми розкажемо та покажемо у цьому короткому відеоогляді:
Як ви вже зрозуміли, розмір — це далеко не головна перевага Acer Nitro XV345CURV. Він поєднує о собі високу частоту оновлення та якість зображення, широкий набір портів та KVM концентратор, підтримку USB-C та Power Delivery, зручну підставку з усіма можливим регулюваннями та навіть підсвітку. Й усе це за доволі приємною ціною.
Якщо ви бажаєте придбати собі монітор Acer Nitro XV345CURV (UM.CX5EE.V05), він є доступним в інтернет-магазинах за ціною від 13 999 грн.
