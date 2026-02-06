Огляд ремінця Nomad Stratos для Apple Watch

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Nomad Goods Stratos Band — це переосмислення класичного металевого ремінця для Apple Watch із внутрішньою вставкою з FKM (високопродуктивного фтореластомеру), який є «антибактеріальним і легко очищується водою з милом». А замість звичайної пряжки або складаної застібки тут використовується магнітний замок.

Технічні характеристики

Фурнітура з титану Grade 4

Стійке до подряпин DLC-покриття

Внутрішні ланки з FKM

Фірмова магнітна застібка

Водостійкий

Ширина кріплення: 35 мм

Ширина ланки: 23,6 мм

Вага: 52 г

Довжина (сторона з фіксатором): 95 мм

Довжина (сторона регулювання): 135 мм

Розмір: один розмір для більшості (130–200 мм)

Сумісність: Apple Watch (49 мм, 46 мм, 45 мм, 44 мм, 42 мм) (Ultra 1–3, Series 1–11 та SE)

Що входить у комплект?

Stratos Band

Інструмент для регулювання

Дизайн і можливості

Nomad Goods Stratos Band для Apple Watch виглядає справді круто. Сам ремінець виготовлений із «титанової фурнітури Grade 4». Я спеціально перевірив, що означає «grade 4», і ось що знайшов:

Grade 4 — найміцніший серед комерційно чистих сортів титану, з відмінною стійкістю до корозії, але меншою пластичністю. — AEM Metal

Одна з головних відмінностей Nomad Goods Stratos Band від інших металевих ремінців — внутрішня підкладка з фірмової гуми FKM від Nomad. У мене вже є кілька FKM-ремінців від Nomad, тож можу підтвердити комфорт і простоту догляду за цим матеріалом. Така підкладка в металевому ремінці — дуже приємна деталь, яка додає гнучкості самій конструкції.

Моє ліве зап’ястя зазвичай «щось середнє»: або ремінець трохи завеликий, або після зняття однієї ланки — трохи затісний. Тут є невеликий запас гнучкості, який дозволяє Nomad Goods Stratos Band для Apple Watch адаптуватися до таких дрібних змін. Але варто уточнити — «розтягування» недостатньо, щоб знімати чи надягати ремінець без розстібання.

До речі, про застібку — це ще одна деталь, яка мене особливо цікавила. У мене є інший металевий ремінець із класичною складаною застібкою, але Nomad Goods Stratos Band використовує магнітне кріплення. Тут застосовуються магніти N52, і щоб від’єднати застібку, потрібно натиснути бічні кнопки. У закритому стані створюється відчуття повної надійності — завдяки механізму блокування ремінець не відкриється випадково. Магніти чудово вирівнюють і з’єднують обидві частини ремінця.

Nomad Goods Stratos Band для Apple Watch доступний у двох кольорах фурнітури, які відповідають актуальним відтінкам Apple Watch Ultra: Natural (титан) або Black. Також є три варіанти внутрішньої підкладки: Black, Ultra Orange або Volt. Мій тестовий екземпляр — Titanium із чорною внутрішньою частиною. У мене Apple Watch Ultra 2, і кольори майже збігаються, хоча багато залежить від освітлення. Тим, хто обере Ultra Orange або Volt, варто знати: ці кольори будуть помітними, особливо на вигинах зап’ястя.

Збірка, встановлення, налаштування

Для мого зап’ястя довелося зняти одну ланку. Це перший ремінець у моїй колекції, де є як повнорозмірні ланки, так і міні-ланки меншої товщини. Я впевнений, що завдяки цим «міні-ланкам» і внутрішній FKM-підкладці Nomad Goods Stratos Band для Apple Watch буде зручним практично для будь-кого (із зап’ястям від 130 до 200 мм).

Фінальні враження

Nomad Goods Stratos Band для Apple Watch приємно мене здивував. Я не до кінця розумів, яку різницю дасть внутрішня FKM-підкладка і наскільки надійною буде магнітна застібка. Радію, що в обох випадках усе виявилося на дуже високому рівні!

З останньою версією Apple Watch OS я почав носити годинник навіть під час сну — щоб відстежувати його та прокидатися раніше, не турбуючи дружину. Із Nomad Goods Stratos Band для Apple Watch я без проблем носив годинник усю ніч.

А магнітна застібка робить надягання максимально простим, і завдяки механізму блокування я зовсім не переживав, що ремінець може розстібнутися. Однозначно рекомендую!

Джерело: the-gadgeteer.com