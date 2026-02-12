Дописи Дописи 12.02.2026 comment views icon

Має висувний USB-C кабель та швидку зарядку. Чому варто звернути увагу на новий павербанк Anker Nano на 10 000 mAh

author avatar

iCases.ua

Блог компанії

Anker уже додала до лінійки четвертий варіант Nano Power Bank (10K, 45W, Built-In Retractable USB-C Cable). Аксесуар оснащений двома портами разом із вбудованим кабелем, тож можна заряджати до трьох пристроїв одночасно. Також тут є компактний дисплей, який показує поточну інформацію про заряджання та рівень заряду батареї.

Anker Nano Power Bank (10K, 45W, Built-In Retractable USB-C Cable) тепер доступний уже в чотирьох кольорах. Спочатку модель з’явилась у чорному та білому виконанні, пізніше додався зелений варіант — а тепер до палітри приєднався й рожевий.

Повербанк Anker Nano Power Bank (10 000mAh, 45W, Integrated Retractable USB-C Cable) купити

Рожевий Nano Power Bank отримав металеве покриття у відповідному кольорі, рожевий висувний кабель і петлю для перенесення. За характеристиками він повністю ідентичний іншим версіям. Вбудований USB-C кабель висувається до ~70 см. Через USB-C кабель або USB-C порт павербанк забезпечує вихідну потужність до 45W. Третій вихід — USB-A — підтримує до 22,5W. Якщо заряджати три пристрої одночасно, кожен вихід працює з потужністю 7,5W.

Nano Power Bank оснащений вбудованим дисплеєм, який показує залишок заряду та деталі процесу заряджання. За безпеку відповідає технологія ActiveShield 3.0, що захищає від перегріву. Розміри аксесуара — 81,5 × 50,5 × 36,0 мм, вага — 232 г. Придбати повербанк можна за 2399 грн.

Джерело: notebookcheck.net

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Хто відповідає за дії штучного інтелекту: розподіл відповідальності між розробником та користувачем
Деінформатизація покоління Z, або чому впав рівень комп'ютерної грамотності
Return to Silent Hill: туманний "поворот не туди", чи мрія фанатів?
Чому ультра‑налаштування ігор не мають сенсу, та як перестати грати у FPS
ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга
ТОП 5 помилок, які я постійно бачу у новачків з електровелосипедами
ТОП фільмів-продовжень, які б краще не знімалися
Чому я не згоден з переможцями Game of the Year 2025
Чи здатний штучний інтелект до справжньої творчості: алгоритм, або натхнення
Як особисте рішення для контролю діабету перетворилося на hardware-проєкт
The Game Awards 2025: підсумки та експертні коментарі
Дороге майбутнє Дженсена Хуанга, або чому стане ще менше оперативки після CES 2026
Чому Дюна — унікальний шедевр наукової фантастики: нове середньовіччя від Френка Герберта
Майбутнє ІТ: на порозі революційних змін, чи все вже було?
Чи витіснять LLM SEO-фахівців у 2026 році?
Золоте десятиліття ігор: мої улюблені шутери на міленіальному стику
Огляд фільму Chainsaw Man Movie: Reze Arc, або "пенсіонерам" протипоказано
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Майбутнє, про яке ми мріяли: ШІ на шляху до розумних машин
Чи є Python в онлайні? Так, і це ЄPython
Огляд гри Despelote: коротка мандрівка до дитинства на іншій стороні земної кулі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати