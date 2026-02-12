Має висувний USB-C кабель та швидку зарядку. Чому варто звернути увагу на новий павербанк Anker Nano на 10 000 mAh

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Anker уже додала до лінійки четвертий варіант Nano Power Bank (10K, 45W, Built-In Retractable USB-C Cable). Аксесуар оснащений двома портами разом із вбудованим кабелем, тож можна заряджати до трьох пристроїв одночасно. Також тут є компактний дисплей, який показує поточну інформацію про заряджання та рівень заряду батареї.

Anker Nano Power Bank (10K, 45W, Built-In Retractable USB-C Cable) тепер доступний уже в чотирьох кольорах. Спочатку модель з’явилась у чорному та білому виконанні, пізніше додався зелений варіант — а тепер до палітри приєднався й рожевий.

Повербанк Anker Nano Power Bank (10 000mAh, 45W, Integrated Retractable USB-C Cable) купити

Рожевий Nano Power Bank отримав металеве покриття у відповідному кольорі, рожевий висувний кабель і петлю для перенесення. За характеристиками він повністю ідентичний іншим версіям. Вбудований USB-C кабель висувається до ~70 см. Через USB-C кабель або USB-C порт павербанк забезпечує вихідну потужність до 45W. Третій вихід — USB-A — підтримує до 22,5W. Якщо заряджати три пристрої одночасно, кожен вихід працює з потужністю 7,5W.

Nano Power Bank оснащений вбудованим дисплеєм, який показує залишок заряду та деталі процесу заряджання. За безпеку відповідає технологія ActiveShield 3.0, що захищає від перегріву. Розміри аксесуара — 81,5 × 50,5 × 36,0 мм, вага — 232 г. Придбати повербанк можна за 2399 грн.

Джерело: notebookcheck.net