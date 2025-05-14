ТОП 10 найкращих ігрових ноутбуків Predator у 2025 році

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Predator це окремий ігровий бренд компанії Acer. У його асортименті є майже все, що може знадобитися затятому гравцю. Зокрема — найкращі та найпотужніші ігрові ноутбуки. Наразі в доступному асортименті є дві актуальні лінійки ноутбуків: Predator Helios та Predator Triton.

Ігрові ноутбуки Predator Helios

Перша лінійка представлена серіями Predator Helios Neo 16 та Predator Helios Neo 18 — схожими на гіперкари по зовнішності ігровими ноутбуками. Відрізняються вони в основному розмірами екрана та, відповідно, корпусу, маючи приблизно однакове начиння в середині. Ці моделі базуються на процесорах Intel Core i9, i7 та i5 актуального 14-го покоління та мобільних версіях відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 або 4070.

Predator Helios Neo 16 доступний у продажі у 15 варіантах конфігурацій:

Predator Helios Neo 18 зараз має в асортименті 7 актуальних модифікацій:

Окремо стоїть серія Predator Helios 16 (без Neo), представлена усього двома актуальними моделями. Раніше ця лінійка була топовою, а зараз очікує заміни моделями з процесорами ШІ на борту та відповідним маркуванням AI у назві.

Модель та артикул Екран Процесор Відеокарта Пам’ять Сховище Ціна Helios 16

PH16-72-92HB NH.QR9EU.001 16″ WQXGA (2560×1600) 16:10 IPS 240 Гц Intel Core

i9-14900HX NVIDIA GeForce RTX 4070 32 ГБ DDR5 SDRAM 1 ТБ SSD Від

99109 грн Helios 16

PH16-71-770K NH.QJQEU.003 16″ WQXGA (2560×1600) 16:10 IPS 240 Гц Intel Core

i7-13700HX NVIDIA GeForce RTX 4060 32 ГБ DDR5 SDRAM 2 ТБ SSD Від

87 999 грн

Ігрові ноутбуки Predator Triton

Друга лінійка — Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) має більш вишуканий та плаский стиль, хоча ховає в середині не меншу потужність ніж має більшість ноутбуків моделей Helios Neo. Зокрема використовуються процесори Intel Core Ultra 7 та Ultra 9 першої серії, споряджені вбудованим модулем штучного інтелекту. Та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4070 або RTX 4060, залежно від конфігурації.

Ці ноутбуки оснащені 16″ IPS дисплеями із сертифікацією Calman Verified у двох варіантах виконання: 16″ WQXGA+ (3200 x 2000) 16:10 IPS 165 Гц або 16″ WQXGA (2560 x 1600) 16:10 IPS 240 Гц. Короткий порівняльний огляд їх характеристик можна побачити у цій таблиці:

Модель та артикул Екран Процесор Відеокарта Пам’ять Сховище Ціна Triton Neo 16

PTN16-51-71YZ NH.QSBEU.002 16″ WQXGA+ (3200×2000) 16:10 IPS 165 Гц Intel Core

Ultra 7 155H NVIDIA GeForce RTX 4070 32 ГБ LPDDR5X 1 ТБ SSD Від

75 999 грн Triton Neo 16

PTN16-51-963G NH.QSAEU.005 16″ WQXGA (2560×1600) 16:10 IPS 240 Гц Intel Core

Ultra 9 185H NVIDIA GeForce RTX 4060 32 ГБ LPDDR5X 1 ТБ SSD Від

77 269 грн Triton Neo 16

PTN16-51-95F0 NH.QPNEU.008 16″ WQXGA (2560×1600) 16:10 IPS 240 Гц Intel Core

Ultra 9 185H NVIDIA GeForce RTX 4060 32 ГБ LPDDR5X 1 ТБ SSD Від

82 999 грн Triton Neo 16

PTN16-51-99AM NH.QSAEU.003 16″ WQXGA (2560×1600) 16:10 IPS 240 Гц Intel Core

Ultra 9 185H NVIDIA GeForce RTX 4060 32 ГБ LPDDR5X 1 ТБ SSD Від

77 999 грн Triton Neo 16

PTN16-51-72RK NH.QSAEU.002 16″ WQXGA (2560×1600) 16:10 IPS 240 Гц Intel Core

Ultra 7 155H NVIDIA GeForce RTX 4060 16 ГБ LPDDR5X 1 ТБ SSD Від

65 999 грн

Критерії вибору ігрових ноутбуків Predator

Що ж обрати з розмаїття пропозицій ігрових ноутбуків в актуальному асортименті бренду Predator? Вочевидь, це залежить від таких основних факторів як бюджет, бажана продуктивність в іграх або роботі (так, а ви знали, що ігрові ноутбуки нерідко беруть зовсім не для ігор?), та відповіді на питання, для яких саме ігор (чи роботи) обирається та, чи інша модель.

Бюджет. Діапазон цін для ноутбуків Predator у магазинах зараз становить від 65 до 100 тисяч грн, залежно від конфігурації. Тож якщо для вашого гаманця це забагато, краще одразу дивитися у сторону ігрових ноутбуків Acer Nitro середнього та бюджетного класу.

Відеокарта. Цей параметр найважливіший для гравців. Мобільні ігрові відеокарти наступного покоління ще знаходяться в дорозі. Вони безперечно будуть потужнішими, але й ціна навряд чи порадує покупців, особливо на початку продажів нових моделей ноутбуків. Тож зараз у ноутбуках Predator все досить просто — NVIDIA GeForce RTX 4060 для поміркованого геймінгу та NVIDIA GeForce RTX 4070, якщо хочете більше краси та швидкості на високих налаштуваннях. Обидва варіанти з 8 ГБ відеопам’яті. З процесорами вибір трохи більше, хоча вони також обмежені старшими моделями Intel та різними комбінаціями з відеокартами.

Екран. Розмір та якість дисплеїв безперечно є важливими, особливо, якщо не планується використання зовнішнього монітора. У Predator обирати можна між 16″ та 18″. Але важливіше звертати увагу на частоту оновлення та роздільну здатність. Якщо ви полюбляєте грати у змагальні шутери, моделі, спроможні видати 240 Гц будуть пріоритетними. Для усього іншого можна обирати 165 Гц, що також чимало.

Ноутбуки Predator до 69 тис. грн

Ці моделі Predator Helios Neo 16 мають процесори Intel Core i5-14450HX та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060. Незначно відрізняються екраном та обсягом оперативної пам’яті. Знаходяться у ціновому діапазоні 65-69 тисяч грн. Спроможні тягнути усій ігри (залежно від налаштувань) але не обіцяють при цьому “космічного FPS” та надзвичайної краси картинки. Predator Helios Neo 16 (PHN16-72-578X), (PHN16-72-52DB) або (PHN16-72-56HG) відносяться саме до цієї категорії.

Якщо потрібен більший екран, дивіться на Predator Helios Neo 18 (PHN18-71-5740) — він також цілком вкладається у цінові рамки, має таку ж конфігурацію відеокарти та процесора, а додаткові 2″ ніколи зайвими не бувають.

Якщо вам цікавить більша компактність у цьому ціновому діапазоні, придивіться особливо уважно до Predator Triton Neo 16 (PTN16-51-72RK). Він має трохи повільніший процесор, проте кращий екран, що оцінять, наприклад гравці у Counte Strike або ті, кому дійсно потрібен мобільний ігровий ноутбук.

Ноутбуки Predator до 80 тис. грн

Ви сюди прийшли за найкращими ноутбуками, чи як? Середній сегмент — це завжди компроміс між ціною та потужністю. І діапазон ціни тут визначає в першу чергу гаманець. Тож обирайте те, на що вам вистачає грошей та бажання.

Але найбільш вигідним варіантом безумовно є Predator Helios Neo 16 (PHN16-72-9879) — за 79 тисяч грн ви отримуєте максимальний можливий процесор та відеокарту, нехай і лише з 16 ГБ оперативки. Просто нагадуємо, що додати та наростити пам’ять можна доволі просто й у домашніх умовах.

Ноутбуки Predator до 100 тис. грн

Predator Helios 16 (PH16-72-92HB) — має максимальний процесор, відеокарту, 32 ГБ оперативної пам’яті та частоту оновлення екрана у 240 Гц. Задовольнить будь-який сценарій використання. Коштує 99 тисяч грн.

Predator Helios Neo 18 (PHN18-71-91JW) — аналог по потужності попередньому варіанту, з 18″ екраном, але з меншою частотою розгортки у 165 Гц. Близько 95 тисяч грн.

Predator Helios Neo 16 (PHN16-72-96KA) та (PHN16-72-93AT) — ще два ідентичні варіанти максимальної конфігурації із 16″ екраном приблизно за 90 тисяч грн.

Висновок

Вибір ігрового ноутбука завжди є складним процесом. З одного боку завжди хочеться узяти найкращу модель, але вона буде мати відповідну ціну. З іншого боку терпіння завжди винагороджується та бажані моделі стають доступнішими за вартістю мірою виходу найновіших конфігурацій. Для гравців, які віддають перевагу ігровим ноутбукам, головним питанням зараз є вибір між мобільними поколіннями відеокарт NVIDIA. Чекати продуктивніших, але дорожчих RTX 50xx із просунутими ШІ можливостями, або зупинитися на перевірених часом та умовно дешевших RTX 40xx? Тут кожен вирішує самостійно, але не варто тягнути занадто довго, доки старі конфігурації залишаються на складах. У будь-якому випадку, ігрові ноутбуки Predator мають чималий асортимент, спроможний задовольнити кожен смак.

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Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.