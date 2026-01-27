Дописи Дописи 27.01.2026 comment views icon

Відео: Як виглядає та що пропонує оновлений Acer Nitro V 15 (швидкий огляд)

author avatar

Acer Україна

Блог компанії

Якщо ви працюєте, граєте та відпочиваєте разом з ноутбуком, зверніть увагу на Acer Nitro V 15 (ANV15-52). Це ігровий ноутбук середнього рівня, який поєднує потужність і універсальність для ігор, творчої роботи та повсякденних задач. Модель добре підходить як для геймерів, так і для тих, хто створює контент або працює з графікою. Бажаєте дізнатись більше? Дивіться наш короткий огляд на каналі Acer Ukraine:

Технічні характеристики

  • Конфігурація. Найсучасніші варіанти конфігурацій Acer Nitro V 15 складаються с процесорів 13-го покоління Intel Core i5, i7 та i9 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050 або RTX 5060. Можуть мати від 16 до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD накопичувач місткістю до 2 ТБ.
  • Система охолодження. Складається з двох окремих вентиляторів, теплових трубок та розширених отворів для збільшення забору холодного та вихлопу нагрітого повітря назовні.
  • Екран. Acer Nitro V 15 має 15,6″ IPS дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920×1080) та частотою оновлення кадрів до 165 Гц.
  • Інтерфейси та порти. На борту ноутбука є один порт HDMI 2.1, три порти USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, порт дротового інтернету  RJ-45 та комбінований 3,5-мм аудіороз’єм.
  • Програмне забезпечення. Фірмова програма Nitro Sense для керування усіма параметрами ноутбука, а також програми для покращення відео та аудіо комунікації: Purified View 2.0 та Purified Voice 2.0.
  • Габарити та вага Ноутбук має лінійні розміри в 362,3 x 239,89 x 23,5 мм. Вага становить приблизно 2,1 кг.

Ціни та конфігурації Acer Nitro V 15 (ANV15-52) в Україні

У таблиці нижче зібрано перелік доступних у продажу варіантів конфігурацій Acer Nitro V 15 (ANV15-52) з поєднанням процесорів Intel Core i5, i7 та i9 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050 та RTX 5060.

Назва та артикул Процесор Відеокарта Оперативна пам’ять Накопичувач Ціна
ANV15-52-58BZ NH.QZ8EU.00M Intel Core
i5-13420H		 NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
50 999 грн
ANV15-52-59XN NH.QZ8EU.00G Intel Core
i5-13420H		 NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
51 999 грн
ANV15-52-50K5
NH.QZ8EU.008		 Intel Core
i5-13420H		 NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 1 ТБ SSD Від
51 999 грн
ANV15-52-50XT NH.QZ8EU.00J Intel Core
i5-13420H		 NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
51 999 грн
ANV15-52-59XE NH.QZ8EU.00E Intel Core
i5-13420H		 NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 512 ГБ SSD Від
51 999 грн
ANV15-52-715Z
NH.QZ7EU.00B		 Intel Core
i7-13620H		 NVIDIA GeForce RTX5050, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 1 ТБ SSD Від
59 999 грн
ANV15-52-74JZ
NH.QZ8EU.00C		 Intel Core
i7-13620H		 NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 1 ТБ SSD Від
59 999 грн
ANV15-52-9454 NH.QZ8EU.00D Intel Core
i9-13900H		 NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ 16 ГБ
DDR4 SDRAM		 1 ТБ SSD Від
59 999 грн

Висновок

Nitro V 15 — це в першу чергу збалансований пристрій із добрим співвідношенням ціни та продуктивності, орієнтований на широке коло користувачів: гравців, 3D дизайнерів, творців контенту та студентів.

Дізнайтеся ще більше цікавого у нашому блозі

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Некстген, якого ми не дочекалися: чому графіка в іграх відійшла на другий план
Чи витіснять LLM SEO-фахівців у 2026 році?
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Хто відповідає за дії штучного інтелекту: розподіл відповідальності між розробником та користувачем
Огляд мікрофона Fifine AM9: нявкання котів без проблем!
Ніяких "відосиків" та Instagram, або як уряди світу обмежують неповнолітніх від соціальних мереж
Чи є майбутнє у освіти?
Злети і падіння компанії Intel
Як шахраї обманюють ваш телефон: підміна номерів і магія дипфейків
dat.A: коли бази даних стають зрозумілими
Деінформатизація покоління Z, або чому впав рівень комп'ютерної грамотності
Ігри, які я ненавидів, а тепер проходжу заново
Тільки не Telegram, або месенджери, яким можна довіряти свої секрети
ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026
DLSS очима геймера: чи не вбиває AI-апскейлінг "справжню" картинку?
ТОП 5 помилок, які я постійно бачу у новачків з електровелосипедами
Синдром вічного очікування зіграв злий жарт, або як ви проспали час апгрейду ПК
Дороге майбутнє Дженсена Хуанга, або чому стане ще менше оперативки після CES 2026
Return to Silent Hill: туманний "поворот не туди", чи мрія фанатів?
ТОП фільмів-продовжень, які б краще не знімалися
Цифрові комплекси міленіалів: Tik-Tok-фобія та звички з минулого
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати