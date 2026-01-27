Відео: Як виглядає та що пропонує оновлений Acer Nitro V 15 (швидкий огляд)

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Якщо ви працюєте, граєте та відпочиваєте разом з ноутбуком, зверніть увагу на Acer Nitro V 15 (ANV15-52). Це ігровий ноутбук середнього рівня, який поєднує потужність і універсальність для ігор, творчої роботи та повсякденних задач. Модель добре підходить як для геймерів, так і для тих, хто створює контент або працює з графікою. Бажаєте дізнатись більше? Дивіться наш короткий огляд на каналі Acer Ukraine:

Технічні характеристики

Конфігурація. Найсучасніші варіанти конфігурацій Acer Nitro V 15 складаються с процесорів 13-го покоління Intel Core i5, i7 та i9 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050 або RTX 5060. Можуть мати від 16 до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD накопичувач місткістю до 2 ТБ.

Система охолодження. Складається з двох окремих вентиляторів, теплових трубок та розширених отворів для збільшення забору холодного та вихлопу нагрітого повітря назовні.

Екран. Acer Nitro V 15 має 15,6″ IPS дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920×1080) та частотою оновлення кадрів до 165 Гц.

Інтерфейси та порти. На борту ноутбука є один порт HDMI 2.1, три порти USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, порт дротового інтернету RJ-45 та комбінований 3,5-мм аудіороз’єм.

Програмне забезпечення. Фірмова програма Nitro Sense для керування усіма параметрами ноутбука, а також програми для покращення відео та аудіо комунікації: Purified View 2.0 та Purified Voice 2.0.

Габарити та вага Ноутбук має лінійні розміри в 362,3 x 239,89 x 23,5 мм. Вага становить приблизно 2,1 кг.

Ціни та конфігурації Acer Nitro V 15 (ANV15-52) в Україні

У таблиці нижче зібрано перелік доступних у продажу варіантів конфігурацій Acer Nitro V 15 (ANV15-52) з поєднанням процесорів Intel Core i5, i7 та i9 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050 та RTX 5060.

Висновок

Nitro V 15 — це в першу чергу збалансований пристрій із добрим співвідношенням ціни та продуктивності, орієнтований на широке коло користувачів: гравців, 3D дизайнерів, творців контенту та студентів.

