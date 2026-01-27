Відео: Як виглядає та що пропонує оновлений Acer Nitro V 15 (швидкий огляд)

Якщо ви працюєте, граєте та відпочиваєте разом з ноутбуком, зверніть увагу на Acer Nitro V 15 (ANV15-52). Це ігровий ноутбук середнього рівня, який поєднує потужність і універсальність для ігор, творчої роботи та повсякденних задач. Модель добре підходить як для геймерів, так і для тих, хто створює контент або працює з графікою. Бажаєте дізнатись більше? Дивіться наш короткий огляд на каналі Acer Ukraine:
Зміст
Технічні характеристики
- Конфігурація. Найсучасніші варіанти конфігурацій Acer Nitro V 15 складаються с процесорів 13-го покоління Intel Core i5, i7 та i9 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050 або RTX 5060. Можуть мати від 16 до 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD накопичувач місткістю до 2 ТБ.
- Система охолодження. Складається з двох окремих вентиляторів, теплових трубок та розширених отворів для збільшення забору холодного та вихлопу нагрітого повітря назовні.
- Екран. Acer Nitro V 15 має 15,6″ IPS дисплей з роздільною здатністю Full HD (1920×1080) та частотою оновлення кадрів до 165 Гц.
- Інтерфейси та порти. На борту ноутбука є один порт HDMI 2.1, три порти USB 3.2 Gen 1 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, порт дротового інтернету RJ-45 та комбінований 3,5-мм аудіороз’єм.
- Програмне забезпечення. Фірмова програма Nitro Sense для керування усіма параметрами ноутбука, а також програми для покращення відео та аудіо комунікації: Purified View 2.0 та Purified Voice 2.0.
- Габарити та вага Ноутбук має лінійні розміри в 362,3 x 239,89 x 23,5 мм. Вага становить приблизно 2,1 кг.
Ціни та конфігурації Acer Nitro V 15 (ANV15-52) в Україні
У таблиці нижче зібрано перелік доступних у продажу варіантів конфігурацій Acer Nitro V 15 (ANV15-52) з поєднанням процесорів Intel Core i5, i7 та i9 з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050 та RTX 5060.
|Назва та артикул
|Процесор
|Відеокарта
|Оперативна пам’ять
|Накопичувач
|Ціна
|ANV15-52-58BZ NH.QZ8EU.00M
|Intel Core
i5-13420H
|NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
50 999 грн
|ANV15-52-59XN NH.QZ8EU.00G
|Intel Core
i5-13420H
|NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
51 999 грн
|ANV15-52-50K5
NH.QZ8EU.008
|Intel Core
i5-13420H
|NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
51 999 грн
|ANV15-52-50XT NH.QZ8EU.00J
|Intel Core
i5-13420H
|NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
51 999 грн
|ANV15-52-59XE NH.QZ8EU.00E
|Intel Core
i5-13420H
|NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
51 999 грн
|ANV15-52-715Z
NH.QZ7EU.00B
|Intel Core
i7-13620H
|NVIDIA GeForce RTX5050, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
59 999 грн
|ANV15-52-74JZ
NH.QZ8EU.00C
|Intel Core
i7-13620H
|NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
59 999 грн
|ANV15-52-9454 NH.QZ8EU.00D
|Intel Core
i9-13900H
|NVIDIA GeForce RTX5060, 8 ГБ
|16 ГБ
DDR4 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
59 999 грн
Висновок
Nitro V 15 — це в першу чергу збалансований пристрій із добрим співвідношенням ціни та продуктивності, орієнтований на широке коло користувачів: гравців, 3D дизайнерів, творців контенту та студентів.
