Відкриття року: Асer Extensa 15 (EX215-57) – ідеальний баланс для розумних покупців!

Іноді від ноутбука потрібно лише щоб він стабільно працював та коштував небагато. Але ноутбуки серії Acer Extensa 15 (EX215-57) спроможні робити значно більше. Попри свою бюджетність вони оснащені сучасним залізом та усіма потрібними портами. Є три варіанти процесорів (два з яких ставлять навіть в ігрові моделі), які можна обрати на свій смак та потреби. Можна нарощувати обсяг оперативної пам’яті та змінювати накопичувач за необхідності, адже усі ці компоненти не впаяні намертво в материнську плату. А ще є комфортний для очей екран та витривала батарея. Давно шукали практичний комп’ютер за невеликі гроші? Дивіться огляд Acer Extensa 15 (NX.EJBEU.006) від Івана Лучкова на каналі Acer Ukraine:
А ось перелік наразі доступних у продажі конфігурацій Acer Extensa 15 (EX215-57). Щоб вам легше було порівняти продукти та обрати собі потрібний варіант, у таблиці вказані лише відмінності між моделями. Усе інше, наприклад, IPS дисплей формату 15,6″ Full HD (1920×1080) 16:9 на 60 Гц, зовнішні порти та загальний дизайн є однаковими у всіх моделях.
|Назва моделі та артикул
|Процесор
|Оперативна пам’ять
|Накопичувач
|Ціна
|Acer Extensa15
EX215-57-33Z8 | NX.EJAEU.002
|Intel Core
i3-1315U
|8 ГБ
DDR5 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
16 958 грн
|Acer Extensa 15
EX215-57-34RH | NX.EJAEU.001
|Intel Core
i3-1315U
|16 ГБ
DDR5 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
17 999 грн
|Acer Extensa 15
EX215-57-5179 | NX.EJBEU.005
|Intel Core
i5-13420H
|16 ГБ
DDR5 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
20 999 грн
|Acer Extensa 15
EX215-57-50WG | NX.EJBEU.006
|Intel Core
i5-13420H
|16 ГБ
DDR5 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
21 999 грн
|Acer Extensa 15
EX215-57-580W | NX.EJBEU.008
|Intel Core
i5-13420H
|16 ГБ
DDR5 SDRAM
|512 ГБ SSD
|Від
21 999 грн
|Acer Extensa 15
EX215-57-57UN | NX.EJBEU.00A
|Intel Core
i5-13420H
|32 ГБ
DDR5 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
27 777 грн
|Acer Extensa 15
EX215-57-79NZ | NX.EJBEU.003
|Intel Core
i7-13620H
|16 ГБ
DDR5 SDRAM
|1 ТБ SSD
|Від
29 999 грн
