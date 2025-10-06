Відкриття року: Асer Extensa 15 (EX215-57) – ідеальний баланс для розумних покупців!

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Іноді від ноутбука потрібно лише щоб він стабільно працював та коштував небагато. Але ноутбуки серії Acer Extensa 15 (EX215-57) спроможні робити значно більше. Попри свою бюджетність вони оснащені сучасним залізом та усіма потрібними портами. Є три варіанти процесорів (два з яких ставлять навіть в ігрові моделі), які можна обрати на свій смак та потреби. Можна нарощувати обсяг оперативної пам’яті та змінювати накопичувач за необхідності, адже усі ці компоненти не впаяні намертво в материнську плату. А ще є комфортний для очей екран та витривала батарея. Давно шукали практичний комп’ютер за невеликі гроші? Дивіться огляд Acer Extensa 15 (NX.EJBEU.006) від Івана Лучкова на каналі Acer Ukraine:

А ось перелік наразі доступних у продажі конфігурацій Acer Extensa 15 (EX215-57). Щоб вам легше було порівняти продукти та обрати собі потрібний варіант, у таблиці вказані лише відмінності між моделями. Усе інше, наприклад, IPS дисплей формату 15,6″ Full HD (1920×1080) 16:9 на 60 Гц, зовнішні порти та загальний дизайн є однаковими у всіх моделях.

