Чому ультра‑налаштування ігор не мають сенсу, та як перестати грати у FPS

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Колись я запускав нову гру з одним і тим самим ритуалом: спершу налаштування, потім усі повзунки вправо. Якщо в меню з’являлося слово Ultra, я сприймав це майже як особистий челендж. Вважав, що нижчий пресет ніби автоматично робить досвід гіршим.

Зараз я дивлюся на це зовсім по-іншому. У більшості ігор я свідомо вибираю “High” або навіть змішані налаштування, отримую стабільніший FPS і помічаю, що гра приносить більше задоволення, ніж у часи культу “ультри”.

Переломний момент настав, коли я вперше перестав довіряти власним відчуттям і почав спокійно порівнювати режими. Я взяв одну з сучасних ігор з відкритим світом, запустив її на “Ultra” і уважно подивився на показники. Частота кадрів постійно скакала, інколи просідала у насичених сценах, вентилятори ревіли, а голова втомлювалася швидше, ніж хотілося. На порівняльному скріні скинув The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в двох режимах на 1440p.

Потім я вимкнув кілька ефектів, знизив якість тіней, густоту трави, трохи зменшив роздільну здатність рендера і зафіксувався на “High”. Картинка залишилася дуже приємною, а FPS став рівнішим і вищим. Різниця у візуальній якості виявилася відчутною лише на статичних скріншотах, зате різниця у плавності відчувалася щосекунди.

З того моменту я почав дивитися на “ультра” як на режим для скріншотів або демонстрацій, а не для реальної гри. Більшість параметрів на кшталт “ultra shadows” або “ultra foliage” додають грі кілька відсотків до краси, але забирають у системи десятки відсотків продуктивності. Під час реального геймплею очі не встигають розглядати текстуру каменю зблизька, зате дуже добре відчувають смикання кадрів у розпал бою.

Особливо сильно це проявляється в онлайнових шутерах. Колись я вперто грав у мультиплеєр із “кінематографічними” налаштуваннями, отримував красиві сцени вибухів і при цьому відчував дивну інпут‑лагову ватність. Після переходу на знижені тіні, спрощені ефекти частинок і вимкнену зайву постобробку наче “протверезів”. На скріншоті Cyberpunk 2077 з пастрейсінгом та без. Різниця в 4 рази по фпс, а по картинці цього не скажеш.

Стало легше відстежувати рух суперників, мишка реагувала відчутно швидше, а відчуття контролю над грою різко зросло. У якийсь момент я зрозумів, що красиві відблиски на калюжах не дають мені жодної переваги, зате з’їдають мілісекунди реакції.

Ще один несподіваний ефект стосувався психології. Коли я гнався за “ультрою”, то майже завжди тримав на екрані оверлей з показниками. Я постійно ловив себе на думці, що дивлюся не на гру, а на цифри у кутку.

Будь‑яка просадка викликала роздратування, навіть якщо вона тривала долю секунди і майже не впливала на результат бою. Після переходу до концепції “достатньо красиво, але максимально стабільно” я просто вимкнув оверлеї і дозволив собі знову грати, а не тестувати власний комп’ютер. Напруга зникла разом із нав’язливою звичкою рахувати кадри.

Окремим бонусом став ресурс самої системи. Відеокарта почала грітися менше, вентилятори рідше виходили на максимум, корпус став помітно тихішим. Ігри перестали перетворювати кімнату на маленьку сауну.

Це не означає, що я повністю відмовився від найвищих налаштувань. Інколи я навмисно вмикаю все максимально у повільних сюжетних іграх, де головну роль відіграє атмосфера, або у “фото‑режимі”, коли хочеться зловити ідеальний кадр для шпалер. Проте такий підхід став свідомим вибором для окремих моментів, а не бездумною звичкою для кожного запуску.

Зараз я починаю знайомство з новою грою не з фрази “чи витягне мій ПК ультра”, а з питання “на якому балансі якості й продуктивності вона відчувається найприємніше”. Зазвичай відповіддю стає комбінація середніх і високих налаштувань, стабільний FPS і відсутність бажання зазирати в бенчмарки після кожної сцени.