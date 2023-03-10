RoboCop: Rogue City виходить у вересні – в ігроладному трейлері показали патрулювання, розслідування, перестрілки

Під час проведення заходу Nacon Connect видавець Nacon показав ігроладний трейлер майбутньої гри RoboCop: Rogue City. У цьому шутері від першої особи гравцям у ролі кіборга-поліцейського доведеться боротися зі злочинністю у Детройті.

У трейлері показуються кадри патрулювання міста, де процвітає злочинність. Робокоп виходить на слід наркотоговців, проводить невелике розслідування у залі гральних автоматів, шукає докази, спілкується з людьми, а в останній сцені проводить бій із бандою злочинців. В арсеналі правоохоронця є пістолет Auto 9, пістолет-кулемет і потужний хук сталевим кулаком.

У RoboCop: Rogue City не весь ігровий процес зводиться до насильства. Робокопу також слід розбиратися і з невеликими правопорушеннями, наприклад, виписувати штрафи за неправильне паркування.

Головного героя у грі RoboCop: Rogue City озвучує Пітер Веллер, який грав роль Алекса Мерфі (Робокопа) у фільмах RoboCop 1987 та 1990 років. Зараз акторові вже 75 років, тож його голос може звучати вже трохи інакше.

Гра RoboCop: Rogue City вийде у вересні цього року на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. Раніше планувалося випустити версію для Nintendo Switch, але цього разу про неї не згадувалося.

Джерело: polygon