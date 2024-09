Творці «Дедпул і Росомаха» показали видалений епізод із насмішками над мультивсесвітом Marvel

Напередодні цифрового релізу творці фільму «Дедпул і Росомаха» опублікували одну з кількох видалених сцен під назвою «Поїздка у ліфті».

Вона відбувається у момент, коли Парадокс (Меттью Макфедьєн) приводить Вейда Вілсона (Раян Рейнольдс) в Управління часовими змінами.

На що Дедпул жартівливо відповідає:

Слова балакучого найманця — це відсилання до фільмів «Людина-мураха 3» і «Доктор Стрендж 2», які Marvel побудувала на мультивсесвіті, і в яких часом все виглядає доволі заплутано. Утім, це не єдина згадка стрічок у третьому «Дедпулі»: костюм Людини-мурахи можна побачити в Порожнечі, а пізніше з’являється подвійний перстень Стренджа.

Видалена сцена завершується тим, що Парадокс ще трохи інструктує Вейда щодо мультивсесвіту і священної шкали часу, перш ніж вони заходять прямо в Управління. Переглянути епізод повністю можна у дописі, вбудованому нижче:

A deleted scene from ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ has been released

“Please, you don’t think I’ve seen ‘Doctor Hand and The Quantumverse of Madness’” pic.twitter.com/PFSqoCcnav

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2024