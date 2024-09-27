Творці «Дедпул і Росомаха» показали видалений епізод із насмішками над мультивсесвітом Marvel

Напередодні цифрового релізу творці фільму «Дедпул і Росомаха» опублікували одну з кількох видалених сцен під назвою «Поїздка у ліфті».

Вона відбувається у момент, коли Парадокс (Меттью Макфедьєн) приводить Вейда Вілсона (Раян Рейнольдс) в Управління часовими змінами.

«Містер Вілсон, це може стати шоком для такого самозакоханого і балакучого шматка м’яса, як ви, але ваш всесвіт — не єдиний з існуючих», — каже Парадокс.

На що Дедпул жартівливо відповідає:

«О, прошу. Чи ви думаєте, я не бачив фільм “Доктор Мураха та квантовий всесвіт безумства”?».

Слова балакучого найманця — це відсилання до фільмів «Людина-мураха 3» і «Доктор Стрендж 2», які Marvel побудувала на мультивсесвіті, і в яких часом все виглядає доволі заплутано. Утім, це не єдина згадка стрічок у третьому «Дедпулі»: костюм Людини-мурахи можна побачити в Порожнечі, а пізніше з’являється подвійний перстень Стренджа.

Видалена сцена завершується тим, що Парадокс ще трохи інструктує Вейда щодо мультивсесвіту і священної шкали часу, перш ніж вони заходять прямо в Управління. Переглянути епізод повністю можна у дописі, вбудованому нижче:

A deleted scene from ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ has been released “Please, you don’t think I’ve seen ‘Doctor Hand and The Quantumverse of Madness’” pic.twitter.com/PFSqoCcnav — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2024

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«Дедпул і Росомаха» — це 34 фільм MCU, який вийшов у межах 5-ї фази кіновсесвіту. За сюжетом Вейд Вілсон та Лоґан Г’ю Джекмана протистоять Кассандрі, злій близнючці професора Ікс (також у фільмі з’являється купа цікавих камео).

Нині «Дедпул і Росомаха» заробив понад $1,3 млрд у всьому світі й став найкасовішим фільмом з рейтингом R. Тим часом перший трейлер «Дедпула та Росомахи», опублікований на початку лютого, став найпопулярнішим за всі часи із 365 млн переглядів, тоді як другий — побив рекорд за кількістю лайки у всесвіті Marvel загалом