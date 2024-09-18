Український трейлер «Мікі 17» — Sci-Fi драми від творця «Паразитів» з нескінченними смертями Роберта Паттінсона

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Вийшов український трейлер науково-фантастичного фільму «Мікі 17», в основі якого лежить однойменний роман Едварда Ештона.

За сюжетом книги, головний герой — робот і «відновлюваний співробітник», який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльгейм. Після сьомої загибелі (у фільмі це число збільшено до 17) він починає усвідомлювати свої відмінності від решти працівників.

«Нетиповий герой Мікі Барнз опиняється в неординарних обставинах. Він працює на роботі, де від нього вимагають цілковитої відданості… аж до смерті. Усе заради того, щоб забезпечити собі життя», — з офіційного синопсису.

Головні ролі у фільмі зіграв Роберт Паттінсон (більшу частину часу Мікі 17 і Мікі 18). На цьогорічному CinemaCon актор розповів, що дав героям різні характери: перший — пригнічений життям, але щасливий, тоді як другий схожий на «злого брата», який «вийшов з-під контролю».

Також серед акторського складу з’являються Наомі Акі («Зоряні війни: Скайвокер. Сходження»), Стівен Ян («Ноу»), а також Тоні Коллетт і Марк Руффало.

Зрежисував «Мікі 17» Пон Джун Хо, відомий роботою на оскароносними «Паразитами» (також з попереднього фільму Хо залучив монтажера Яна Джинмо). За візуальні ефекти відповідає Ден Ґласс («Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора»), а за операторську роботу — Даріус Хонджі (номінація на «Оскар» за фільми «Бардо», «Окча»).

В українському прокаті «Мікі 17» вийде 30 січня.

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Трейлер (українською)

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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