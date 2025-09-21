$100 000 за робочу візу H-1B: Трамп шокував бізнес, Microsoft та Google просять співробітників негайно повернутися у США

Depositphotos

Відверте підлабузництво керівництва технологічного сектору США не захищає компанії від дій адміністрації Трампа. Amazon, Google та Microsoft шоковані черговим рішенням.

19 вересня президент США оголосив, що уряд введе щорічний збір у розмірі $100 000 доларів США за кожну візу H-1B, щоб перешкодити їхньому використанню. Багато галузей промисловості використовують програму H-1B для залучення висококваліфікованих іноземних працівників, але технологічні компанії особливо залежить від неї. Згідно з урядовими даними, Amazon має приблизно 14 000 працівників на H-1B, Google, Meta, Microsoft та Apple мають близько 4000 таких співробітників.

Збір застосовуватиметься лише до нових заявників, та, ймовірно, зіткнеться з юридичними викликами, але навіть можливість такої зміни змушує компанії хвилюватися. The Economic Times повідомляє, що Microsoft та Amazon опублікували внутрішні пам’ятки з порадою усім працівникам, які зараз перебувають за кордоном та працюють за візою, повернутися до США до того, як нові збори набудуть чинності (вже набули), Sources пише про подібні інструкції Google. Технологічні компанії попереджають тих, хто працює за візами, не виїжджати з США або терміново повернутися в країну.

Одночасно Держдеп представив програму “золотих карток”, яка, за словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, має замінити EB-1 та EB-2. Ці програми призначені для людей з “надзвичайними талантами” або тих, хто має вищу освіту у конкурентних галузях.

Програма заміни вимагає, щоб заявники “довели виняткову цінність для Сполучених Штатів Америки, внеском у мільйон доларів”. Потенційні працівники сплачуватимуть $1 000 000 в рамках прискореного процесу подання заявки. Платня може зрости до $2 000 000, якщо особу спонсоруватиме компанія з метою працевлаштування. Очевидно, що така програма фактично надає перевагу багатству над професыними навичками.

Джерело: The Verge