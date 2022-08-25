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Керівники NVIDIA про найближчі плани: знижки на відеокарти RTX 3000 серії, GPU для хмарних ЦОД та «дещо нове»

Керівники NVIDIA про найближчі плани: знижки на відеокарти RTX 3000 серії, GPU для хмарних ЦОД та «дещо нове»

Шон Холістер з The Verge поділився відповідями керівників NVIDIA на питання про дії компанії найближчим часом. Так, Генеральний директор Дженсен Хуанг підтвердив: NVIDIA справді виробила надто багато графічних процесорів і тепер змушена продавати їх за меншу ціну.

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Дженсен Хуанг

«Ми виявили, що у нас накопичилися надлишкові запаси», – сказав Хуанг. «Наша стратегія полягає в тому, щоб продавати значно нижче за поточний рівень ринку, щоб дати каналу [поставок] можливість виправитися».

«Ми запровадили партнерські програми для цінового позиціонування продукту у каналі в рамках підготовки до наступного покоління».

Коротко – за допомогою значних знижок NVIDIA підтримає партнерів та позбавиться запасів чіпів, що виникли через надвиробництво. Це не означає, що ціни на відеокарти та ігрові ноутбуки обваляться різко та всюди – у торгових мереж можуть бути власні погляди щодо ціноутворення. Втім, вони також мають стимул розпродати залишки напередодні виходу покоління RTX 4000.

NVIDIA GeForce RTX 3000

NVIDIA також підтверджує, що графічні процесори Ampere поточного покоління існуватимуть на ринку разом з GPU наступного покоління.

Хуанг стверджує, що графічні процесори RTX 3000 «нашаровуватимуться поверху захоплюючих чіпів наступного покоління». Він також натякнув, що у хмарних центрах обробки даних знайдеться застосування для додаткової кількості відеокарт:

«Ми часто чуємо, що у хмарі не вистачає графічних процесорів».

Коллетт Кресс

Заінтригувала також і фінансовий директор NVIDIA Колетт Крес:

NVIDIA має «новий сегмент ринку, котрий ми плануємо охопити за допомогою наших ігрових технологій», – сказала вона під час телефонної розмови.

NVIDIA RTX

У сьогоднішньому звіті про доходи за другий квартал 2022 року NVIDIA відзначає, що попит на ігри насправді не нікуди не подівся після обвалу майнінгу криптовалют. Попри раптове падіння доходів, продаж відеокарт GeForce вищий на 70% порівняно з періодом до пандемії COVID.


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