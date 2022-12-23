17-річний українець втік з Польщі в Україну — все заради коханої, з якою познайомився у відеоіграх

Нещодавно на українсько-польському кордоні трапилася досить потішний інцидент — вона про хороброго українського юнака, який втік від батьків Польщі до коханої в Україну. Кумедною історією “кохання без кордонів” поділилася Поліція Черкаської області на власній сторінці у Facebook.Забігаючи вперед, українського “Ромео” правоохоронці відгукнулися на звернення, швидко розшукали та вже повернули батькам.

Родзинкою у цій історії є те, що хлопець перетнув кордон заради коханої, яку раніше жодного разу не бачив. Хлопець познайомився з дівчиною у відеогрі й весь час вони спілкувалися лише через месенджер.

Інцидент трапився у родині мешканців села Залізнячка Звенигородського району — до відділку поліції звернулися збентежені батьки 17-річного юнака, коли помітили його зникнення. У розмові з правоохоронцями вони розказали, що їхній син — добрий, гарно вихований та чуйний хлопець, який навчається в Польщі й з яким ніколи не виникало жодних проблем. Та днями між ними виникло непорозуміння через незнайомку з Дніпровщини — через дівчину, з якою молодий юнак познайомився у комп’ютерній грі. Хлопець настільки захопився незнайомкою, що наважився на романтичну пригоду — він покинув навчання та втік від тимчасових опікунів Ті представляють та піклуються про неповнолітніх громадян України, що перебувають в Польщі без нагляду дорослих, відповідальних за нього відповідно до польського законодавства, та поїхав до коханої.

Після звернення до поліції та оголошення неповнолітнього у розшук орієнтування розіслали всім нарядам та постам. Вже протягом доби правоохоронці встановили, що хлопець перетнув кордон й автобусом прямує до міста Дніпро, де його розшукали, та повернули додому.

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По приїзду ювенальні поліціянти Звенигородщини провели з юнаком профілактичну бесіду — юнак своєю чергою пообіцяв надалі не розчаровувати батьків. Мораль цієї історії: відеоігри, то ❤️.