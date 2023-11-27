18 країн уклали угоду про безпеку технології штучного інтелекту

Сполучені Штати Америки, Велика Британія та більше десятка інших країн представили першу докладну міжнародну угоду про те, як захистити штучний інтелект від використання зі шкідливими цілями. Сторони закликали компанії створювати системи ШІ, які «безпечні за своєю архітектурою».

У 20-сторінковому документі 18 країн погодилися, що компанії, які розробляють та використовують ШІ, повинні розробляти та впроваджувати його таким чином, щоб захистити клієнтів та широку громадськість від неправильного використання. Угода не є обов’язковою і містить в основному загальні рекомендації, такі як моніторинг систем ШІ щодо зловживань, захист даних від фальсифікації та перевірка постачальників ПЗ.

Країни, які підписали документ, розглядають питання, як захистити технологію ШІ від злому хакерами. У переліку також містяться такі рекомендації, як випуск моделей ШІ лише після відповідного тестування безпеки.

Водночас у документі не розглядаються гострі питання щодо правильного використання ШІ або про те, як збираються дані, що використовуються у цих моделях.

Зазначимо, зростання популярності ШІ породило безліч побоювань, у тому числі про його можливе використання для підриву демократичних процесів або шахрайства, ймовірну різку втрату робочих місць та інші потенційні види шкоди для людства.

Крім США та Великої Британії, документ також підписали Німеччина, Італія, Чехія, Естонія, Польща, Австралія, Чилі, Ізраїль, Нігерія та Сінгапур.

Джерело: reuters