Новини Технології 27.11.2023 о 15:36 comment views icon

18 країн уклали угоду про безпеку технології штучного інтелекту

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Сполучені Штати Америки, Велика Британія та більше десятка інших країн представили першу докладну міжнародну угоду про те, як захистити штучний інтелект від використання зі шкідливими цілями. Сторони закликали компанії створювати системи ШІ, які «безпечні за своєю архітектурою».

У 20-сторінковому документі 18 країн погодилися, що компанії, які розробляють та використовують ШІ, повинні розробляти та впроваджувати його таким чином, щоб захистити клієнтів та широку громадськість від неправильного використання. Угода не є обов’язковою і містить в основному загальні рекомендації, такі як моніторинг систем ШІ щодо зловживань, захист даних від фальсифікації та перевірка постачальників ПЗ.

Країни, які підписали документ, розглядають питання, як захистити технологію ШІ від злому хакерами. У переліку також містяться такі рекомендації, як випуск моделей ШІ лише після відповідного тестування безпеки.

Водночас у документі не розглядаються гострі питання щодо правильного використання ШІ або про те, як збираються дані, що використовуються у цих моделях.

Зазначимо, зростання популярності ШІ породило безліч побоювань, у тому числі про його можливе використання для підриву демократичних процесів або шахрайства, ймовірну різку втрату робочих місць та інші потенційні види шкоди для людства.

Крім США та Великої Британії, документ також підписали Німеччина, Італія, Чехія, Естонія, Польща, Австралія, Чилі, Ізраїль, Нігерія та Сінгапур.

Вакансії

Electron.js developer Axon, Київ, з/п 2500

Бухгалтер (ділянка ПДВ) Nova Poshta Global, Київ

Администратор рецепции simpals

Джерело: reuters

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Огляд тепловізора Xinfrared Thermal Eye X2: помічник в полюванні і не тільки
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_025202-150x150.jpg

Антон Коваленко

автор

Дописи
Всесвіт «Чужого» у фільмах та відеоіграх: згадуємо найкраще
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати