Сиквел «‎28 днів по тому» — Кілліан Мерфі продюсує фільм для Sony та, можливо, повернеться до головної ролі

Оригінальний постапокаліптичний фільм Денні Бойла та Алекса Гарленда вийшов у листопаді 2002 року, а нині його творці готують продовження — потенційно трилогію.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, Sony перемогла в торговельній боротьбі із Warner Bros. за випуск продовження фільму під назвою «28 років по тому». Зірка «Гострих картузів» та «Оппенгеймера» Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль в оригіналі, виступить виконавчим продюсером і, можливо, з’явиться серед акторського складу.

Режисер Денні Бойл та сценарист Алекс Гарленд продюсуватимуть продовження, як і оригінальні продюсери Ендрю Макдональд і Пітер Райс, колишній керівник Fox Searchlight Pictures, підрозділу колишньої студії Twentieth Century Fox, яка спочатку підтримувала британський фільм і його продовження. Fox Searchlight працювала з Бойлом над загалом вісьмома фільмами, починаючи від «Життя гірше, за звичайне» та «Пляжу» (перша співпраця Бойла з Гарлендом) до оскароносного «Мільйонера із нетрів» і «‎127 годин».

Випущений понад 20 років тому фільм «28 днів по тому» відродив жанр зомбі, прокладаючи шлях до таких проєктів, як «Ходячі мерці», «Всесвітня війна Z» і «Зомбіленд, подвійний постріл». Мерфі знявся в ролі чоловіка, який виходить з коми та виявляє, що зовнішній світ захопили зомбі 28 днів тому. Фільм зібрав $82,7 мільйона у всьому світі та породив продовження, «‎28 тижнів по тому» 2007 року, хоча Бойл і Гарленд лише номінально були залучені як виконавчі продюсери.

Дует давно говорив у пресі про зйомку сиквела — спочатку про варіант «28 місяців по тому», а нині з огляду на час, що минув з виходу оригіналу, «28 років по тому».