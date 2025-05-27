45% гравців Elden Ring на ПК провели в грі понад 100 годин — «‎платину» отримала меншість

Elden Ring

Steam зібрав навколо себе майже половину всіх гравців Elden Ring — і вони провели в грі більше ніж 100 годин.

Таке каже офіційна статистика від Alinea Analytics, що показує глибоку залученість аудиторії. Варто згадати, що базове проходження гри займає приблизно 60–70 годин, але майже половина користувачів перевищила межу в 100 годин. За цими даними, на PlayStation результат трохи нижчий — понад 33% гравців вклали в Elden Ring стільки ж часу. Загалом майже 5% гравців витратили аж 500 годин у грі (напевне довго вбивали Маленію).

І це ще не все — близько 10% гравців на обох платформах (Steam і PlayStation) отримали всі досягнення і відповідно платинове звання. А от статистика на Xbox значно нижча — без конкретних цифр, але явно не вражає.

Elden Ring має вищу залученість, ніж багато сучасних ігор з живими сервісами. Наприклад, цифри гри перевершують Baldur’s Gate 3 і Diablo 4, хоча обидві зроблені з розрахунком на довготривалу гру з регулярними оновленнями.

Ще один цікавий момент — Elden Ring: Nightreign зараз є найочікуванішою грою Souls у Steam. Її вихід запланований на 30 травня 2025 року для ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S. Гра вже має системні вимоги, які мало чим відрізняються від оригіналу, і точно відома вага доповнення.

Є й кумедні нюанси. Наприклад, розробники з FromSoftware в Nightreign зосередилися на соло та кооперативному режимі на трьох, але… забули реалізувати класичний дует. Тож якщо ви грали вдвох — доведеться кликати ще одного друга або грати з незнайомцями.

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Джерело: Tech4Gamers