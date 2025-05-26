В Elden Ring Nightreign можна буде зіграти одному або втрьох — дует в DLC не встигли додати

Elden Ring Nightreign

FromSoftware забула додати в Elden Ring: Nightreign класичний дует — тож доведеться шукати третього друга.

Nightreign зосередилася на соло-грі та кооперативі на трьох, а от класичні дуети — залишилися поза увагою. Розробники не планували робити це «фішкою», але правда в тому, що вони просто забули реалізувати цей варіант. Режисер Джуньї Ішізакі визнав, що студія проґавила цей момент.

«Просте пояснення полягає в тому, що під час розробки це просто залишилося поза увагою як варіант для двох гравців, і нам дуже шкода через це. Як ми вже говорили раніше, наша мета була створити кооперативну гру для трьох гравців, збалансовану під трьох гравців — це було основним фокусом і є серцем Nightreign», — сказав Ішізакі.

Судячи з пояснень, на старті гри не буде варіанту пограти удвох без третього випадкового гравця. Якщо ви хочете вийти в рейд із другом, доведеться або погоджуватися на ще одного в пати, або грати поодинці, або шукати нових друзів.

«Ми доклали багато зусиль, щоб створити цей досвід, який був би доступним для сольних гравців, наскільки дозволяли правила та нові системи», — пояснив режисер.

Щодо режиму на двох, то його поява цілком ймовірна. Команда розглядає можливість додати його після релізу, але більше деталей наразі немає. Гравцям-одинакам у Nightreign має бути простіше, ніж у класичному Elden Ring, тож можливо гравці не будуть йти до суду з абсурдними заявами. Система автоматично підлаштовує рівень складності залежно від кількості людей у групі. Крім того, у грі передбачені точки самовідродження — спеціально для тих, хто не хоче залежати від напарників. А от трійця — головна ціль гри, і саме під таку команду збалансовано більшість викликів.

Nightreign вийде 30 травня 2025 року, вона буде доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X/S. Вже відомо скільки важить доповнення і системні вимоги, які не надто відрізняються від оригіналу.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: IGN