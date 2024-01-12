50 років без підзарядки: китайський стартап Betavolt створив атомну батарею для «‎вічних» смартфонів

Betavolt каже, що першою у світі реалізувала «‎мініатюризацію атомної енергії», помістивши ізотоп Нікель-63 в модуль розміром з монету.

Батарея наступного покоління BB100, яка має прослужити 50 років без підзарядки, вже перейшла на етап пілотних випробувань і з часом буде масово вироблятися для комерційних застосувань, наприклад для «‎вічних» телефонів чи дронів.

«Атомні батареї Betavolt можуть задовольнити потреби в довгостроковому електроживленні в багатьох сценаріях, таких як аерокосмічна промисловість, обладнання штучного інтелекту, медичне обладнання, мікропроцесори, передові датчики, невеликі дрони та мікророботи», — йдеться в пресрелізі компанії.

За словами Betavolt, її перша атомна батарея з корпусом розміром 15x15x5 кубічних міліметрів може видавати 100 мікроватів потужності й напругу 3 В. Компанія планує виготовити батарею потужністю 1 Вт до 2025 року.

Багатошарова конструкція BB100, запевняють в компанії, вбереже користувачів від вибуху чи загоряння, а також дозволяє їй працювати при температурах від -60°C до 120°C.

«Атомна енергетична батарея, розроблена Betavolt, абсолютно безпечна, не має зовнішнього випромінювання та підходить для використання в медичних пристроях, таких як кардіостимулятори чи штучні серця в організмі людини», — заявили в компанії.

Батарею також називають екологічно чистою, оскільки її компоненти після розпаду перетворюються на стабільний ізотоп міді, який не є радіоактивним і не становить загрози для забруднення навколишнього середовища.

Джерело: Independent

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