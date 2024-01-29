53 тис. чипів на понад $12 млн: митники Південної Кореї затримали рекордну контрабанду з США до Китаю

Вартість партії з 53 000 чипів перевищує $12 млн — найбільша за вартістю розкрита контрабандна операція на цю мить.

Заборонені американські чипи відправляли до Китаю через південнокорейську компанію, аж доки контрабандну не виявило місцеве митне управління. Операція була настільки масовою, що за нею стояла не окрема особа, а ціле підприємство, відоме у звіті як «Компанія А».

Прокуратура вже висунула керівникам звинувачення у злочині, який, ймовірно, вчинявся протягом трьох років: з серпня 2020 по серпень 2023-го. «Компанія А» легально купувала чипи, вироблені в США — однак більше, ніж потребувала — і доставляла літаками з Південної Кореї до Китаю під час 144 окремих польотів, просто не задекларувавши їх на митниці.

Операція включала чипи, створені для перетворення аналогових сигналів у цифрові, і оскільки вони, імовірно, можуть використовуватися для зброї масового знищення — з 2020 року на них діють обмеження на експорт та імпорт.

На сьогодні, контрабандна операція є найбільшою з усіх розкритих за вартістю та, ймовірно, за кількістю. Попередній рекордсмен — спроба незаконного перевезення з Гонконгу до Китаю процесорів, твердотілих накопичувачів та іншої електроніки на $4 мільйони.

Водночас нинішня операція відрізняється тим, що усі товари були успішно перевезені, а злочин розкрили лише через кілька місяців після цього. Хоча генеральний директор і керівники «Компанії А», ймовірно, зіткнуться з серйозними наслідками, чипи таки зможуть використати для досі невідомих цілей — можливо, і для виробництва зброї масового знищення, як побоюється уряд США.

Раніше повідомлялось, що на тлі санкцій Китай спрямує $40 млрд на виробництво чипів, а Huawei вже будує тіньову виробничу мережу по всій країні.

Джерело: tomshardware

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