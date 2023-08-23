Huawei, ймовірно, будує секретну мережу заводів для виробництва чипів по всьому Китаю

За даними Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA), на які посилається Bloomberg, Huawei будує заводи для виробництва чипів по всьому Китаю – тіньову виробничу мережу, яка дозволить компанії обійти санкції США.

Повідомляється, що торік Huawei перейшла у виробництво чипів та отримує близько $30 млрд державного фінансування від уряду та свого рідного міста Шеньчжень. Компанія придбала вже два заводи та будує щонайменше три нових.

Міністерство торгівлі США у 2019-му році внесло Huawei до свого чорного списку, зрештою заборонивши їй працювати з американськими компаніями. Однак телекомунікаційний гігант зможе обійти ці обмеження, тобто придбати американське обладнання для виробництва мікросхем та інші поставки, якщо будуватиме та купуватиме об’єкти під іменами інших компаній.

У міністерстві заявили, що «‎стежать за ситуацією» та готові вжити додаткових заходів за необхідності. Крім Huawei у чорному списку опинились десятки китайських компаній, зокрема й дві, які є частиною мережі Huawei — Fujian Jinhua і PXW.

Торік у жовтні адміністрація Байдена запровадила експортний контроль, який забороняє всім китайським компаніям купувати певні передові напівпровідники та обладнання для виробництва чипів – крок, спрямований на обмеження військового потенціалу Китаю. Компанії (окрім тих, що у чорному списку) все ще можуть придбати обладнання для виробництва мікросхем старого покоління – машини, що використовують 28-нанометрову технологію або вище.

Комуністична партія Китаю розкритикувала американський уряд за обмеження на експорт технологій, стверджуючи, що США намагаються стримати її економічний розвиток. Пекін також пообіцяв розробити власні місцеві альтернативи для мікросхем, виробничого обладнання та критичних технологічних компонентів.

За оцінками SIA, у Китаї працюють щонайменше 23 заводи з запланованими інвестиціями у понад $100 млрд до 2030 року – і до того часу країна матиме понад половину світових потужностей галузі з виробництва напівпровідників старого покоління, виготовлених за технологією 28 або 45 нм.

«Китай витрачає на субсидії приблизно стільки ж, скільки решта світу разом узяті», — сказав Кріс Міллер, автор книги «Війна за чипи. Боротьба за найважливішу технологію світу».

Розміри прогнозованої фінансової підтримки Huawei також вражають: $30 млрд – це більш ніж половина суми, яку США у рамках CHIPS and Science Act, планує розподілити між кількома компаніями.