Новини Технології 23.08.2023 о 12:49

Huawei, ймовірно, будує секретну мережу заводів для виробництва чипів по всьому Китаю

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Катерина Даньшина

Авторка новин

За даними Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA), на які посилається Bloomberg, Huawei будує заводи для виробництва чипів по всьому Китаю – тіньову виробничу мережу, яка дозволить компанії обійти санкції США.

Повідомляється, що торік Huawei перейшла у виробництво чипів та отримує близько $30 млрд державного фінансування від уряду та свого рідного міста Шеньчжень. Компанія придбала вже два заводи та будує щонайменше три нових.

Завод Shenzhen Pensun Technology Co., який розпочали будувати у серпні. Джерело: Bloomberg
Завод Shenzhen Pensun Technology Co. у серпні. Джерело: Bloomberg

Міністерство торгівлі США у 2019-му році внесло Huawei до свого чорного списку, зрештою заборонивши їй працювати з американськими компаніями. Однак телекомунікаційний гігант зможе обійти ці обмеження, тобто придбати американське обладнання для виробництва мікросхем та інші поставки, якщо будуватиме та купуватиме об’єкти під іменами інших компаній.

У міністерстві заявили, що «‎стежать за ситуацією» та готові вжити додаткових заходів за необхідності. Крім Huawei у чорному списку опинились десятки китайських компаній, зокрема й дві, які є частиною мережі Huawei — Fujian Jinhua і PXW.

Завод PXW у Шеньчжені. Джерело: Bloomberg
Завод PXW у Шеньчжені. Джерело: Bloomberg

Торік у жовтні адміністрація Байдена запровадила експортний контроль, який забороняє всім китайським компаніям купувати певні передові напівпровідники та обладнання для виробництва чипів – крок, спрямований на обмеження військового потенціалу Китаю. Компанії (окрім тих, що у чорному списку) все ще можуть придбати обладнання для виробництва мікросхем старого покоління – машини, що використовують 28-нанометрову технологію або вище.

Будівельний майданчик SwaySure в Шеньчжені в серпні. Джерело: Bloomberg
Будівельний майданчик SwaySure в Шеньчжені в серпні. Джерело: Bloomberg

Комуністична партія Китаю розкритикувала американський уряд за обмеження на експорт технологій, стверджуючи, що США намагаються стримати її економічний розвиток. Пекін також пообіцяв розробити власні місцеві альтернативи для мікросхем, виробничого обладнання та критичних технологічних компонентів.

SIA визначила п’ять заводів з виробництва чипів, які Huawei утримує під іншими назвами. Вони розташовані в основному навколо Шеньчженя, де знаходиться штаб-квартира телекомунікаційного гіганта.
SIA визначила п’ять заводів з виробництва чипів, які Huawei утримує під іншими назвами. Вони розташовані в основному навколо Шеньчженя, де знаходиться штаб-квартира телекомунікаційного гіганта.

За оцінками SIA, у Китаї працюють щонайменше 23 заводи з запланованими інвестиціями у понад $100 млрд до 2030 року – і до того часу країна матиме понад половину світових потужностей галузі з виробництва напівпровідників старого покоління, виготовлених за технологією 28 або 45 нм.

«Китай витрачає на субсидії приблизно стільки ж, скільки решта світу разом узяті», — сказав Кріс Міллер, автор книги «Війна за чипи. Боротьба за найважливішу технологію світу».

Розміри прогнозованої фінансової підтримки Huawei також вражають: $30 млрд – це більш ніж половина суми, яку США у рамках CHIPS and Science Act, планує розподілити між кількома компаніями.

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Huawei, ймовірно, будує секретну мережу заводів для виробництва чипів по всьому Китаю
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borowka

блогер

Дженсен Хуанг каже, що американо-китайська «‎війна чипів» завдасть мільярдних збитків таким компаніям як NVIDIA, AMD і Intel

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Назар Яворський

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Innkreis

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