Китай спрямує $40 млрд на виробництво чипів – на тлі продовження торгових санкцій з боку США

США постійно намагаються обмежити виробництво чипів у Китаї, однак ці зусилля можуть не принести великої користі – у Пекіні розмірковують над тим, щоб спрямувати шалені кошти на розбудову високотехнологічної індустрії в країні.

За даними Reuters, Китай планує створити державний інвестиційний фонд, який би підтримував напівпровідникову галузь – і надав на її розвиток близько 300 мільярдів юанів ($41 млрд). Це вже третя така ініціатива – попередні дві залучили 138,7 млрд юанів ($19 млрд) у 2014 році та 200 млрд юанів ($27 млрд) у 2019 році.

Очікується, що від міністерства фінансів Китаю надійде близько 60 мільярдів юанів ($8 мільярдів). Інші інвестори ще невідомі, хоча серед попередніх спонсорів були China Telecom і China National Tobacco Corporation.

Новина з’явилась лише за кілька днів після того, як китайська компанія електроніки Huawei анонсувала Mate 60 Pro – свій перший «‎післясанкційний» 5G-смартфон. Відповідно до звіту аналітичної компанії TechInsights, Huawei співпрацює з виробником мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) для створення нового чипа Kirin 9000s. Високорівнева 7-нм технологія SMIC, здається, забезпечує Mate 60 Pro швидкість завантаження, яка перевищує подібний показник в типових телефонах 5G.

Анонс Mate 60 Pro і подальше підтвердження його потужності прямо суперечить зусиллям США, Японії та Нідерландів обмежити доступ Китаю до чипів та виробничих можливостей. У серпні Джо Байден підписав наказ, який додатково обмежує інвестиції в китайські фірми, що працюють з напівпровідниковими технологіями. Попередні заборони були націлені саме на Huawei, включаючи січневу заборону на ліцензії на експорт американських технологій китайській компанії.