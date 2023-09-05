Китай спрямує $40 млрд на виробництво чипів – на тлі продовження торгових санкцій з боку США

США постійно намагаються обмежити виробництво чипів у Китаї, однак ці зусилля можуть не принести великої користі – у Пекіні розмірковують над тим, щоб спрямувати шалені кошти на розбудову високотехнологічної індустрії в країні.
За даними Reuters, Китай планує створити державний інвестиційний фонд, який би підтримував напівпровідникову галузь – і надав на її розвиток близько 300 мільярдів юанів ($41 млрд). Це вже третя така ініціатива – попередні дві залучили 138,7 млрд юанів ($19 млрд) у 2014 році та 200 млрд юанів ($27 млрд) у 2019 році.
Очікується, що від міністерства фінансів Китаю надійде близько 60 мільярдів юанів ($8 мільярдів). Інші інвестори ще невідомі, хоча серед попередніх спонсорів були China Telecom і China National Tobacco Corporation.
Новина з’явилась лише за кілька днів після того, як китайська компанія електроніки Huawei анонсувала Mate 60 Pro – свій перший «післясанкційний» 5G-смартфон. Відповідно до звіту аналітичної компанії TechInsights, Huawei співпрацює з виробником мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) для створення нового чипа Kirin 9000s. Високорівнева 7-нм технологія SMIC, здається, забезпечує Mate 60 Pro швидкість завантаження, яка перевищує подібний показник в типових телефонах 5G.
Анонс Mate 60 Pro і подальше підтвердження його потужності прямо суперечить зусиллям США, Японії та Нідерландів обмежити доступ Китаю до чипів та виробничих можливостей. У серпні Джо Байден підписав наказ, який додатково обмежує інвестиції в китайські фірми, що працюють з напівпровідниковими технологіями. Попередні заборони були націлені саме на Huawei, включаючи січневу заборону на ліцензії на експорт американських технологій китайській компанії.
Huawei, ймовірно, будує секретну мережу заводів для виробництва чипів по всьому Китаю