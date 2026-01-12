5 найбільших “неявок” CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super та інші несправджені очікування

Дефіцит пам’яті вніс корективи у плани виробників техніки, і навряд NVIDIA RTX 50 Super вийдуть найближчим часом. Деякі інші новинки, котрі очікували на CES 2026, ймовірно, просто не готові.

NVIDIA RTX 50 Super

Покращені відеокарти NVIDIA RTX 50 з позначкою Super, вочевидь, було найбільшим очікуванням геймерів. Раніше чутки передрікали відтермінування нових Super або ж навіть повне скасування серії, наразі зберігається невизначеність. Все це не дивно, з урахуванням ймовірного використання у Super модулів GDDR7 на 3 ГБ, котрі б дозволили збільшити обсяг вбудованої пам’яті GeForce RTX 5070 (18 ГБ), RTX 5070 Ti та RTX 5080 (по 24 ГБ). Зараз їхній випуск невигідний самій NVIDIA, котра значною мірою сама й спричинила дефіцит. Користувачі також були б не у захваті від значно дорожчих відеокарт.

Центральний процесор NVIDIA

Чуткі про CPU NVIDIA ходять дуже давно, за останніми з них чип Arm для ігрових ноутбуків NVIDIA N1X мав дебютувати незабаром. Очікувалося, що процесор вийде на CES 2026 та складе конкуренцію Snapdragon X2 Plus від Qualcomm, анонсованому на виставці. За повідомленнями, в основі N1X лежить архітектура чипа GB10 — та ж сама, на якій базується DGX Spark. Це 20 ядер Arm v9.2, розділених на два кластери по десять, кожен з яких має 16 МБ спільного кешу L3 (загалом 32 МБ), тоді як кожне ядро ​​підтримує має власний кеш L2. Підсистема пам’яті використовує уніфіковану LPDDR5X-9400 на 256-бітній шині, з підтримкою до 128 ГБ та приблизно 301 ГБ/с пропускної здатності. Але зараз NVIDIA цікавить передусім ринок серверів ШІ.

Процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2

Чип з подвійним 3D V-Cache майже вийшов: він навіть фігурував у попередніх обговореннях з пресою, але на виставці так і не з’явився. Процесор мав стати аналогом Ryzen 9 9950X3D, але з подвійним кешем, розташованим на кожній CCD, дещо більшим TDP та, ймовірно, іншими частотами. Це означає 16 ядер і 32 потоки, загальний обсяг 192 МБ кешу L3, базову частоту 4,30 ГГц та 5,6 ГГц у режимі boost. На відміну від попередніх номінантів, Ryzen 9 9950X3D2 реально може вийти у найближчій перспективі: представники AMD схвально відгукувалися про нього.

Відеокарта Intel Arc B770

Попри майже нульову частку Intel на ринку відеокарт, користувачі зацікавлені у конкуренції на ньому. Очікувана флагманська відеокарта на базі чипа BMG-G31 могла отримати 32 ядра Xe2 та 16 ГБ пам’яті GDDR6 на 256-бітному інтерфейсі з TDP 300 Вт. За чутками карта наближалася до запуску та з’являється в дедалі більшій кількості бібліотек ПЗ. Натомість Intel на CES 2026 зосередилася на процесорах та взагалі не згадала про відеокарти.

Процесори Intel Arrow Lake Refresh

На CES 2026 деякі оглядачі очікували чипи Intel Arrow Lake Refresh — покращені десктопні Arrow Lake-S. Оновлення не зовсім вдалих актуальних процесорів дало б деякі переваги в іграх та інших завданнях на тому ж сокеті. Чутки називали такі моделі, як Core Ultra 9 290K Plus,

Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus з більшими частотами. Також чекали оновлення контролера пам’яті Intel. Але з огляду на презентацію Panther Lake та деяких інших чипів, а також можливий вихід Nova Lake за кілька місяців, Arrow Lake Refresh навряд відбудуться.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: TechPowerUp