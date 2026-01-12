Новини Пристрої 12.01.2026 comment views icon

5 найбільших “неявок” CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super та інші несправджені очікування

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

5 найбільших “неявок” CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super та інші несправджені очікування

Дефіцит пам’яті вніс корективи у плани виробників техніки, і навряд NVIDIA RTX 50 Super вийдуть найближчим часом. Деякі інші новинки, котрі очікували на CES 2026, ймовірно, просто не готові.

NVIDIA RTX 50 Super

Покращені відеокарти NVIDIA RTX 50 з позначкою Super, вочевидь, було найбільшим очікуванням геймерів. Раніше чутки передрікали відтермінування нових Super або ж навіть повне скасування серії, наразі зберігається невизначеність. Все це не дивно, з урахуванням ймовірного використання у Super модулів GDDR7 на 3 ГБ, котрі б дозволили збільшити обсяг вбудованої пам’яті GeForce RTX 5070 (18 ГБ), RTX 5070 Ti та RTX 5080 (по 24 ГБ). Зараз їхній випуск невигідний самій NVIDIA, котра значною мірою сама й спричинила дефіцит. Користувачі також були б не у захваті від значно дорожчих відеокарт.

Центральний процесор NVIDIA

Чуткі про CPU NVIDIA ходять дуже давно, за останніми з них чип Arm для ігрових ноутбуків NVIDIA N1X мав дебютувати незабаром. Очікувалося, що процесор вийде на CES 2026 та складе конкуренцію Snapdragon X2 Plus від Qualcomm, анонсованому на виставці. За повідомленнями, в основі N1X лежить архітектура чипа GB10 — та ж сама, на якій базується DGX Spark. Це 20 ядер Arm v9.2, розділених на два кластери по десять, кожен з яких має 16 МБ спільного кешу L3 (загалом 32 МБ), тоді як кожне ядро ​​підтримує має власний кеш L2. Підсистема пам’яті використовує уніфіковану LPDDR5X-9400 на 256-бітній шині, з підтримкою до 128 ГБ та приблизно 301 ГБ/с пропускної здатності. Але зараз NVIDIA цікавить передусім ринок серверів ШІ.

Процесор AMD Ryzen 9 9950X3D2

Чип з подвійним 3D V-Cache майже вийшов: він навіть фігурував у попередніх обговореннях з пресою, але на виставці так і не з’явився. Процесор мав стати аналогом Ryzen 9 9950X3D, але з подвійним кешем, розташованим на кожній CCD, дещо більшим TDP та, ймовірно, іншими частотами. Це означає 16 ядер і 32 потоки, загальний обсяг 192 МБ кешу L3, базову частоту 4,30 ГГц та 5,6 ГГц у режимі boost. На відміну від попередніх номінантів, Ryzen 9 9950X3D2 реально може вийти у найближчій перспективі: представники AMD схвально відгукувалися про нього.

Відеокарта Intel Arc B770

Попри майже нульову частку Intel на ринку відеокарт, користувачі зацікавлені у конкуренції на ньому. Очікувана флагманська відеокарта на базі чипа BMG-G31 могла отримати 32 ядра Xe2 та 16 ГБ пам’яті GDDR6 на 256-бітному інтерфейсі з TDP 300 Вт. За чутками карта наближалася до запуску та з’являється в дедалі більшій кількості бібліотек ПЗ. Натомість Intel на CES 2026 зосередилася на процесорах та взагалі не згадала про відеокарти.

Процесори Intel Arrow Lake Refresh

На CES 2026 деякі оглядачі очікували чипи Intel Arrow Lake Refresh — покращені десктопні Arrow Lake-S. Оновлення не зовсім вдалих актуальних процесорів дало б деякі переваги в іграх та інших завданнях на тому ж сокеті. Чутки називали такі моделі, як Core Ultra 9 290K Plus,
Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus з більшими частотами. Також чекали оновлення контролера пам’яті Intel. Але з огляду на презентацію Panther Lake та деяких інших чипів, а також можливий вихід Nova Lake за кілька місяців, Arrow Lake Refresh навряд відбудуться.

Джерело: TechPowerUp

Популярні новини

arrow left
arrow right
AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
NVIDIA замінила зламану відеокарту за $10 000, яку показав ютубер — водночас в Китаї з'явилися потрібні запчастини за $25
Китай наступає: Thunderobot представила перший ігровий ПК з процесором Hygon C86-4G та відеокартою NVIDIA
BIOS ASUS RTX 5090 зі споживанням 800 Вт придатний для інших відеокарт
Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла
ASUS призупинила постачання RTX 5090 за $4000 через "проблему якості"
Топ найгірших відеокарт NVIDIA та AMD 2025 року від Hardware Unboxed
Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Ютубер, якому NVIDIA компенсувала RTX 5090 FE, взявся за RTX Pro 6000 — відеокарта за $10 000 ламається під власною вагою під час транспортування
Стартап інтегрує процесори Nvidia Jetson в розумні ліхтарі — власники зможуть отримувати гроші за навчання ШІ
Надія на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung розпочинає масове виробництво GDDR7 3 ГБ зі швидкістю вище 28 Гбіт/с
Radeon RX 9070 XT очолила топ продажів відомого ритейлера, відеокарти AMD переважили NVIDIA
Ветеран Windows тестує ПК від Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 років продуктивність зросла "у 200 000 разів"
Samsung показала на CES 2026 складаний OLED-дисплей без складки
Ентузіаст показав рідкісний демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Криво це норма: ASUS каже, що нерівний роз'єм ROG Matrix RTX 5090 є частиною дизайну
Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати