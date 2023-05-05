Адміністрація президента США закликала бізнес до відповідальності за ШІ та виділила $140 млн на його дослідження

Адміністрація президента США закликала компанії до відповідальності за розвиток штучного інтелекту. Віцепрезидент Камала Гарріс зустрілася з CEO Alphabet, Microsoft, OpenAI та Anthropic для обговорення додаткових гарантій щодо ШІ. Вона зазначила, що приватні компанії несуть етичну, моральну та юридичну відповідальність за розвиток технології, а також мають дотримуватись чинного законодавства.

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Технології ШІ вселяють побоювання щодо використання для шахрайства, порушень авторських прав та можливого безробіття. Раніше IBM заявила, що призупинить набір працівників на посади, які можуть бути замінені штучним інтелектом. Раніше лідери галузі та експерти закликали до шестимісячної паузи у розвитку ШІ для розв’язання пов’язаних етичних проблем.

Національне управління телекомунікацій та інформації запросило публічні коментарі щодо можливих правил розробки ШІ. Зустріч Гарріс з представниками галузі посилає сигнал про те, що відповідальність у цьому випадку буде не лише моральною.

Офіс управління та бюджету (OMB) США має розробити політику відносин ШІ для держслужбовців та випустити відповідне керівництво. Білий дім стверджує, що проблемою зайнялися задовго до буму ШІ:

«Адміністрація Байдена-Гарріс займалася цими питаннями задовго до того, як минулої осені дебютували нові генеративні моделі ШІ. Федеральний уряд може багато зробити, щоб переконатися, що ми використовуємо ШІ правильно».

У жовтні минулого року адміністрація оприлюднила проєкт «Білля про права ШІ», мета якого – «допомога у розробці та розгортанні штучного інтелекту та інших автоматизованих систем з метою захисту прав американського суспільства».

Адміністрація президента США також оголосила, що отримала «незалежне зобов’язання» від Anthropic, Google, Hugging Face, Microsoft, NVIDIA, OpenAI та Stability AI представити свої системи штучного інтелекту для публічної оцінки на хакерській конференції DEFCON 31, яка відбудеться 10-13 серпня.

Однак не можна сказати, що Адміністрація Джо Байдена ставиться до сфери ШІ вороже – вона у певній міри навіть фінансує її. Перед зустріччю Харріс з бізнесменами було оголошено про виділення $140 млн для запуску семи нових центрів досліджень та розробок у галузі ШІ у рамках Національного наукового фонду.

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Джерела: Engadget і Engadget