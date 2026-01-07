Акаунт лідера опозиції Венесуели зламали, щоб просувати шахрайський токен: повідомлення набрало понад 190 000 глядачів

Новини Крипто 07.01.2026 comment views icon

Акаунт Едмундо Гонсалеса, венесуельського опозиційного лідера, було зламано з метою реклами криптовалютної афери з токеном LIBRE. Пост у Х набрав більш ніж 190 тис. переглядів. Розробники токена вивели всю ліквідність через кілька годин після запуску.

На тлі політичної турбулентності у Венесуелі кіберзлочинність знайшла нову лазівку для атак. Про інцидент повідомила Plataforma Unitaria Democrática — головна опозиційна коаліція Венесуели. Це сталося через кілька годин після того, як Гонсалес опублікував відео із закликом звільнити політичних в’язнів задля просування нормалізації ситуації в країні. Скориставшись емоційним тлом, хакери опублікували тред, який ідеально імітував стиль політика. Тож між гаслами проти утисків і обіцянками перемоги вони закликали підписників “приєднатися до боротьби” шляхом купівлі скам-токена LIBRE.

Втім, так званий інструмент визволення виявився не більш ніж пасткою, відомою як rug pull. Токен було створено буквально за кілька миттєвостей до оголошення, і після залучення необачних інвесторів та накопичення тисяч переглядів його творці вивели всю набрану капіталізацію. Менш ніж за дві години зловмисники зникли з приблизно 34 270 доларами, залишивши по собі слід обману в мережі Solana. Повідомлення, опубліковане з компрометованого облікового запису, було невдовзі видалене.

Цей інцидент має тривожну схожість зі скандалом навколо токена LIBRA в Аргентині у лютому 2025 року, хоча й з ключовою відмінністю. У тому випадку президент Хав’єр Мілей особисто просував токен зі свого офіційного акаунту в X (без зламу), що призвело до масштабного pump’у, за яким послідував стрімкий обвал. На відміну від ситуації з LIBRA, наразі немає публічних свідчень постраждалих. Опозиція також не надала додаткових деталей щодо масштабів зламу.

Rug pull у криптовалютах — це тип шахрайства, за якого творці проєкту (зазвичай токена) приваблюють інвесторів обіцянками великих прибутків, хайпом у соцмережах і швидким зростанням ціни, після чого раптово виводять усю ліквідність із пулу (або масово продають свої токени) й зникають із грошима. У результаті ціна токена обвалюється майже до нуля протягом кількох хвилин або годин, залишаючи інвесторів із повними або майже повними втратами. З метою захисту від таких схем фахівці рекомендують перевіряти легітимність проєктів, зокрема досвід команди та токеноміку. Крім того, платформи мають проводити суворі аудити перед лістингом нових активів.

Джерело: Criptonoticias.com

