Актор Resident Evil 2 душив себе для сцени смерті Леона — і ледь не вмер

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Тиран і Леон Кеннеді з Resident Evil 2 Remake в Раккун-Сіті

“Голос” Леона Кеннеді Resident Evil 2 та Resident Evil 4 ледве не повторив долю купи ворогів свого героя. Нік Апостолідес був за кілька кроків від того, щоб задушити себе на благо реалістичності.

Актор розповів, що під час запису однієї зі сцен він так захопився, що втратив свідомість прямо у студії. Це сталося під час фінальних дублів Resident Evil 2. Ніл Апостолідес мав записати сцену, де Леон нібито помирає від рук Тирана. Той підіймає героя за шию і буквально душить його. Щоб звук вийшов більш реалістичним, він налив трохи води в горло та почав руками стискати собі шию. Що, чесно кажучи, вже звучить доволі небезпечно. Але йому не було цікаво просто удавати, що його голос стає передавленим. Він пішов далі.

“І під час кількох дублів я тримав руки на шиї, щоб передати сцену реалістично. Почав втрачати свідомість, але подумав: “Зроблю ще один потужний дубль” — і стиснув так сильно, що мозок перестав отримувати кисень”, — згадує Нік Апостолідес.

Тоді “голос” Леона знепритомнів. Режисер спершу подумав, що це частина перформансу, поки не побачив, що актор посинів і почав сіпатися. Саме цей момент, каже Апостолідес, зберігається в архівах Capcom. Ба більше — звук із того фейлу навіть потрапив у гру й може випадково звучати як один зі стогонів смерті Леона.

“Я знаю це, бо чув і запам’ятав. Звучить просто чудово — місію виконано”, – пожартував він.

Після того випадку актор вирішив не ризикувати життям і тепер сцени задушення грає на колінах — щоб не завалитися непритомним. Поки що невідомо, чи повторить Ніл шалені трюки в майбутній Resident Evil Requiem, бо поки що немає списку акторів до гри. Принаймні Леон Кеннеді точно стане одним з трьох ігрових персонажів — але невідомо, як саме. Чи то флешбеками, чи то він щось забув в Раккун-Сіті за 30 років після удару по місту. Подейкують це буде його останнє велике камео у франшизі. Тож бажаємо його “голосу” обережно викладатися на всі 100% під час роботи, щоб не зробити своє камео остаточним.

Джерело: Collider

