Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 та Spider-Man 2: 10 найкращих ігор 2023 року за версією журналу TIME

Редакція журналу TIME оприлюднила власні ігрові вподобання 2023-го року, обравши десятку топових релізів: від горору з елементами виживання Alan Wake II до рибацької пригоди жахів Dredge.

1. Alan Wake 2

Alan Wake 2 — це горор з елементами виживання, розроблений Remedy Entertainment і виданий Epic Games Publishing минулого місяця. Сюжет продовжує історію оригіналу, де автор бестселерів Алан Вейк, який 13 років перебував у пастці альтернативного виміру, намагається втекти, створивши нову історію за участю агента ФБР на ім’я Сага Андерсон.

Гра отримала 8,7 бала від користувачів на Metacritic (найкращий результат Remedy із часів Max Payne 2) та представлена на Game Awards 2023 одразу у восьми номінаціях — Гра року, Найкраща режисура, Найкращий наратив та ін.

Доступно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК.

2. Baldur’s Gate 3

Заснований на Dungeons & Dragons, третій запис Larian Studios у франшизі Baldur’s Gate, розгортається у відкритому світі Forgotten Realms. Гравці можуть обрати персонажа з 12 класів і приєднатися до попередньо згенерованої групи для пригоди (одиночної чи багатокористувацької, із можливістю перемикання).

Baldur’s Gate 3 також претендує одразу на 8 нагород на The Game Awards 2023, зокрема Гру року, Кращий наратив та Найкращу режисуру.

Курс С++ для GameDevData analyst. Комплексний курс, який навчить кодити на C++ з нуля, отримай необхідні навички щоб заволодіти затребуваною мовою програмування. Дізнатись про курс

Доступно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК, Mac.

3. Spider-Man 2

Одна з найбільш очікуваних ігор року — Marvel’s Spider-Man 2 від Insomniac Games — це супергеройський екшн, що розвиває теми попередніх двох ігор. Гравці можуть контролювати як Пітера Паркера, так і Майлза Моралеса.

Гра може здобути сім нагород The Game Awards 2023, включно з GOTY.

Доступно на PlayStation 5.

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Дванадцята гра серії The Legend of Zelda, яка продовжує Breath of the Wild 2017-го року і претендує на звання гри року на The Game Awards 2023.

Гравець бере під контроль Лінка, досліджуючи світ Гайрула в пошуках Зельди, і намагається перешкодити Королю Демонів Ганону знищити світ. Tears of the Kingdom розширює аспект відкритого світу, додаючи печери та небесні острови для дослідження.

Доступно на Nintendo Switch.

5. Resident Evil 4 (Remake)

Capcom неабияк попрацювала зі своїми ремейками Resident Evil, і RE4 є найкращим з усіх, попри те, що його більш спрямований на дії геймплей позбавляє від деяких факторів страху попередніх ігор.

Історія оригінальної гри збережена: гравці беруть під контроль американського агента Леона С. Кеннеді, який бореться за порятунок дочки президента, Ешлі Грем, уникаючи подвійних загроз: культу Los Illuminados в Іспанії та таємничого вірусу, відомого як Las Plagas.

Курс Финансовый директор. Отримайте комплексне розуміння фінансової діяльності. Час підніматись по карʼєрним сходам. Ознайомитись з курсом

Ще одна потенційна гра року на The Game Awards 2023.

Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК, Mac, iPad.

6. Dead Space (Remake)

Ремейк культового горору на виживання від Motive Studio та EA повертає гравця у роль інженера Ісаака Кларка, який відправляється рятувати планетарно-шахтарський корабель Ішімура, захоплений некроморфами, де серед екіпажу є і його дівчина, лікар Ніколь Бреннан.

Доступно на PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК.

7. Super Mario Bros. Wonder

2023-й — став великим роком для відважного сантехніка Маріо, який не лише знявся у кінохіті, а й претендує на звання гри року у варіації Wonder.

Wonder — це перша гра про Маріо з бічним прокручуванням після ностальгічної New Super Mario Bros. U 2012 року. Гравці можуть обрати Маріо, Луїджі, принцесу Піч, принцесу Дейзі та інших персонажів, щоб дослідити Квіткове королівство і спробувати врятувати його від Боузера.

Курс Front-end Basic . Оволодій навичками розробки веб-інтерфейсів та стань справжнім Front-end розробником! Заробляй від 800$ на початку карʼєри. Дізнатись про курс

Доступно на Nintendo Switch.

8. Star Wars Jedi: Survivor

Продовження Star Wars Jedi: Fallen Order від Respawn і EA починається через п’ять років після подій першої гри, коли лицар-джедай Кел Кестіс (Кемерон Монахен) розлучається зі своїми друзями та виконує місії для Соу Геррери (Форест Вітакер). З’являються нові вороги, які працюють на службі Імперії, випробовуючи рішучість Кестіса на шляху джедаїв.

У грі пропонують нові налаштування для зовнішнього вигляду Кестіса, його силових здібностей та світлового меча, а також нову функцію швидкої подорожі.

Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК.

9. Diablo IV

Культова гра Blizzard Entertainment повернулася з більшою кількістю класів, зброєю та демонами, яких потрібно ліквідувати. Diablo IV дуже схожа на попередні, де гравці можуть обрати та налаштувати кілька класів (друїд, варвар, розбійник, чаклун і некромант) і подорожують між п’ятьма чудово відображеними регіонами.

Як завжди, гравець збирає краще спорядження та зброю, водночас борючись із щоразу сильнішими ворогами, зрештою діставшись до головного антагоніста Ліліт.

Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК.

10. Dredge

Гра від інді-розробника Black Salt Games з Нової Зеландії, яка на початку може здатися простою рибацькою пригодою, пропонує тривожне занурення в лавкрафтіанську історію.

Гравець керує Рибалкою, який на маленькому моторизованому човні перетинає води, що оточують групу островів, ловлячи різну рибу та інші трофеї, які згодом може продати в поселенні або мандрівним торговцям для покращення човна. І ці покращення, безумовно, потрібні, коли настає ніч, а денний улов перетворюється на морських чудовиськ, з’являються кораблі-привиди та дивні явища, посилені галюцинаціями.

Доступно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ПК.