Alienware Aurora 16 — вийшла нова серія ноутбуків для ігор і роботи за ціною від $1150

Вперше за майже два десятиліття Alienware запускає нову лінійку ноутбуків класу Aurora. Основний акцент при розробці цих пристроїв був зроблений на універсальності. Ці ноутбуки можна використовувати для запуску ігор або роботи в дорозі.

Цей запуск нових ноутбуків — це частина оновленої стратегії Alienware щодо спрощення вибору ігрових пристроїв. Надалі в лінійках ноутбуків і настільних систем Alienware будуть два чіткі рівні:

Area-51 — флагманська серія для тих, кому потрібна максимальна продуктивність і преміальні функції в міцному корпусі;

Aurora — універсальна серія з високою продуктивністю у стильному корпусі.

На виставці CES 2025 компанія представила нову дизайнерську мову Alienware 30 (AW30), натхненну позаземними феноменами. Спочатку вона з’явилася в ігрових ноутбуках Area-51 і моніторі Alienware 27 4K QD-OLED, а тепер — у новому класі Aurora.

Ноутбуки Aurora мають тонкий профіль. Задня теплова полиця прибрана, щоб пристрій легше вміщувався в рюкзак. Вентиляційна система Cryo-Chamber має три мідні теплові трубки, два тонких вентилятори, відводить тепло через чотири вихідні отвори та отвори над клавіатурою.

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На вибір користувачів пропонуються дві версії ноутбуків: базова Alienware Aurora 16 та покращена Alienware Aurora 16X. Обидві мають 16-дюймові дисплеї з роздільною здатністю QHD+ та процесори Intel Core (Series 2) до i9. Проте існує чимало відмінностей між моделями.

Базова версія Alienware Aurora 16 має панель з частотою оновлення 120 Гц та максимальною яскравістю 300 ніт. Система може включати до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5, сховище місткістю до 2 ТБ, відеокарти NVIDIA RTX 3050, 4050, 5060 або 5070. Показник TPP заявлений до 115 Вт. Пристрій може комплектуватися батареєю місткістю 60 або 96 Вт-год.

Водночас покращена версія Alienware Aurora 16X пропонує дисплей з частотою 240 Гц, яскравістю 500 ніт, підтримкою Advanced Optimus та G-SYNC. Ноутбук включає до 64 ГБ оперативної пам’яті, сховище місткістю до 4 ТБ, відеокарти NVIDIA RTX 5060/5070, а показник TPP становить вже до 155 Вт. Серед інших покращень можна назвати інфрачервону камеру з вищою роздільною здатністю та RGB підсвічування клавіатури.

Новинки мають модулі Wi-Fi 7, упор для долонь для комфорту під час друку та розташовані ззаду порти. Окремо згадується режим Stealth Mode. Після його активації ноутбук приглушує підсвітку (вона стає білою) й вмикає тихий режим роботи вентиляторів. Такий режим підійде для використання ноутбука в бібліотеках, кафе або навчальних закладах.

Нові ноутбуки Alienware Aurora вже надійшли у продаж за ціною від $1149. Невдовзі мають з’явитися нові моделі в цій лінійці.

На початку цього року Alienware представила ігровий ПК Area-51 за $4500.

Джерело: techpowerup