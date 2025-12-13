Amazon переклав огляд серіалу "Фолаут" на ШІ: той переніс дію в 1950-ті роки і дратував глядачів штучним голосом

Фолаут / Amazon

Ні дня без факапів із ШІ, й Amazon в цьому випадку йде на рекорд. Після спотвореного дубляжем аніме, компанія переклала на штучний інтелект ще й створення рекапу для першого сезону “Фолаут” — результат вже висміяли в мережі.

Другий сезон серіалу “Фолаут” стартує на Prime Video вже наступного тижня, тож Amazon вирішила принагідно нагадати глядачам, чим завершився перший. Однак, чи то полінилась, чи то намагалась слідувати трендам технологій — і переклала створення підсумків на ШІ.

В результаті відео мало критичні сюжетні помилки й озвучку з неприємним штучним голосом. Наразі його видалили, але негативними відгуками рясніють Reddit та Twitter. Серед іншого коментарі розкривають, що ШІ був обманутий ретро-футуристичною естетикою і припустив, що сцени флешбеків Купера Говарда відбуваються в 1950-х роках (насправді, це 2077-й). Що гірше, пропозицію Гуля для Люсі наприкінці сезону оформили як ситуацію “приєднайся або помри”, а не як шанс відшукати Хенка і “керуючого” в Нью-Вегасі.

Fallout on Prime added a season 1 recap but don't bother watching it, it's AI slop that gets several details wrong like the flashbacks being set in the 1950s and "Cooper offers Lucy a choice in the finale: die, or join him" phrased as if he'd be the one to kill her

На щастя, другий сезон “Фолаут” пишається своїми практичними ефектами, як і попередник. Тож нам залишається ще принаймні один сезон без ШІ, чого не можна сказати про наступні з огляду на тенденції Amazon.

Насправді стримінг тестував відеорезюме, створені за допомогою штучного інтелекту ще минулого місяця. Як повідомляє The Verge, в Amazon настільки пишалася цим, що написали цілий блог з рекламою нової опції.

“Відеоогляди знаменують собою новаторське застосування генеративного штучного інтелекту для стримінгу”, – написав Жерар Медіоні, віцепрезидент з технологій Prime Video. “Ця перша у своєму роді функція демонструє постійне прагнення Prime Video до інновацій та створення більш доступного та приємного досвіду перегляду для клієнтів”.

Однак поки програма явно не може зробити обіцяного, якщо помиляється в найпростіших деталях. Галюцинації в ШІ — звична і давня проблема, яку не вдалось вирішити з запуском найсучасніших моделей. І дивно, що в Amazon це проігнорували, довіривши технології працювати з, мабуть, одним із найкращих серіалів у своїй бібліотеці. З іншого боку, навіть якби помилок не було, слухати беземоційний голос, який з ентузіазмом ганчірки підсумовує події шоу, досвід явно не з приємних.

Нагадаємо, що на другому сезоні Amazon змінила тактику випуску епізодів “Фолаут”: на відміну від першого, вони виходитимуть по одному щотижня, а дебютний стартує вже 17 грудня.